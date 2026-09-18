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How to watch Asian Games 2026: FREE live streams, TV channels, schedule

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The colossal continental multi-sport event dwarfs even the Olympics

Alexandra Eala at US Open 2026
(Image credit: Matthew Stockman via Getty Images)
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Watch Asian Games 2026 live streams, with tennis superstar Alexandra Eala, 100m freestyle world record holder Pan Zhanle and javelin supremo Rumesh Pathirage among the headline acts at this colossal multi-sport event with no shortage of world and Olympic champions.

And we really do mean colossal. Just shy of 20,000 athletes are competing for 469 medals across 43 disciplines in Nagoya, Aichi and Japan at large. For context, around 10,000 athletes participated at Paris 2024.

Gymnasts Zhang Boheng, Carlos Yulo and Zou Jingyuan, badminton stars An Se-young, PV Sindhu and Yamaguchi Akane, diver Quan Hongchan and the Indian men's and women's cricket teams are also set to light up the games. Then there's Sri Lankan world No1 javelin thrower Pathirage, who must contend with his spears being damaged in transit.

The viral South Korean shooter Kim Ye-ji, sadly, is not competing, while tennis star Qinwen Zheng has opted to play in the China Open instead, leaving Eala as the biggest name in the draw.

Along with many of the events you'd expect to see, there's also eSports, kabaddi and the incomparable sepak takraw on the Asian Games program.

Here's how to watch Asian Games 2026 from anywhere in the world. We've also listed the schedule below.

Can you watch Asian Games 2026 for free?

Yes. Asian Games 2026 is being shown on free-to-air MeWatch in Singapore, KBS, MBC and SBS in South Korea, VTV in Vietnam, CCTV5 in China, and RTM in Malaysia.

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How to watch Asian Games 2026 live streams in the US

USA flag

(Image credit: Other)

In the US, dedicated cricket streaming service Willow TV has done a late deal to show over 700 hours of the Asian Games 2026.

Cricket is the main factor here, but plenty of other sports will also be on Willow TV, which will launch three temporary pop-up channels for the event — Asian Games 1, 2, and 3.

If you don't have Willow TV as part of your cable package, you can watch Willow coverage through your choice of Sling TV's Desi Binge Plus or Dakshin Flex plans – starting from $10 per month.

Outside the US? Use NordVPN to watch Willow TV's Asian Games 2026 coverage from anywhere.

How to watch Asian Games 2026 live streams in Canada

Canada

(Image credit: Other)

It's the same in Canada, where Willow TV is also available and will be showing the Asian Games 2026.

It's the same vibe as the US, too, with Willow TV available on cable or via OTT streamers like Sling from $10 per month.

Outside Canada? Use NordVPN to watch Willow TV's Asian Games 2026 coverage from anywhere.

Can I watch Asian Games 2026 in the UK or Australia?

The 2026 Asian Games haven't picked up a broadcasting partner in the UK or Australia.

If you're from Singapore, South Korea, Vietnam, China or Malaysia but you're abroad for work or a vacation, however, a VPN will help you tune in to Aichi–Nagoya. NordVPN is the one we recommend above all others.

How to watch Asian Games 2026 live streams in India

India flag

(Image credit: Wikimedia Commons)

In India, the 2026 Asian Games are being shown on the Sony Sports Network, with live streaming available via Sony LIV.

Sony LIV subscription plans in India start at ₹599/year for the mobile-only plan, rising to ₹999/year.

Outside India? Use a VPN while you're traveling away from home to unlock your stream.

Asian Games 2026 Q&A

Asian Games 2026 schedule

(All times BST)

Saturday, September 19
10am – Opening ceremony

Sunday, September 20
12.30am – Triathlon | Men's individual final
1am – Wushu | Men's Changquan final
1am – Road cycling | Women's ITT
3am – Triathlon | Women's individual final
3am – Modern pentathlon | Women's Individual final
5.30am – Road cycling | Men's ITT
6am – Soft tennis | Women's team final
6.30am – Shooting | 10m Air Rifle Women's final
6.30am – Wushu | Women's Taijiquan & Taijijian final
7am – Teqball | Women's singles final
7.30am – Modern pentathlon | Men's Individual final
7.40am – Teqball | Women's doubles final
8.20am – Teqball | Mixed doubles final
9am – Teqball | Men's singles final
9am – Swimming | Women's 50m breaststroke final
- Swimming | Women's 1,500m freestyle final
- Swimming | Women's 200m butterfly final
- Swimming | Women's 4 x 100m freestyle relay final
- Swimming | Men's 100m freestyle final
- Swimming | Men's 100m backstroke final
- Swimming | Men's 200m individual medley final
9.15am – Soft tennis | Women's team final
9.40am – Teqball | Men's doubles final
9.55am – Karate | Women's individual Kata final
10.05am – Karate | Men's Kumite -55kg final
10.15am – Karate | Women's Kumite +68kg final
10.25am – Karate | Men's Kumite -60kg final
11.40am – Basketball | Men's final

Can I watch Asian Games 2026 on my mobile?

Of course, most broadcasters have streaming services that you can access through mobile apps or via your phone's browser to live stream Asian Games 2026.

You can also stay up-to-date with all of the key Asian Games moments on the official social media channels on Instagram (@AsianGames_2026), Facebook (@AsianGames2026AichiNagoya) and YouTube (@AsianGames_).

Disclaimer

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Aatif Sulleyman
Aatif Sulleyman

Aatif is a freelance copywriter and journalist based in the UK. He’s written about technology, science and politics for publications including Gizmodo, The Independent, Trusted Reviews and Newsweek, but focuses on streaming at Future, an arrangement that combines two of his greatest passions: sport and penny-pinching.

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