How to watch Asian Games 2026: FREE live streams, TV channels, schedule

Watch Asian Games 2026 live streams, with tennis superstar Alexandra Eala, 100m freestyle world record holder Pan Zhanle and javelin supremo Rumesh Pathirage among the headline acts at this colossal multi-sport event with no shortage of world and Olympic champions.

And we really do mean colossal. Just shy of 20,000 athletes are competing for 469 medals across 43 disciplines in Nagoya, Aichi and Japan at large. For context, around 10,000 athletes participated at Paris 2024.

Gymnasts Zhang Boheng, Carlos Yulo and Zou Jingyuan, badminton stars An Se-young, PV Sindhu and Yamaguchi Akane, diver Quan Hongchan and the Indian men's and women's cricket teams are also set to light up the games. Then there's Sri Lankan world No1 javelin thrower Pathirage, who must contend with his spears being damaged in transit.

The viral South Korean shooter Kim Ye-ji, sadly, is not competing, while tennis star Qinwen Zheng has opted to play in the China Open instead, leaving Eala as the biggest name in the draw.

Along with many of the events you'd expect to see, there's also eSports, kabaddi and the incomparable sepak takraw on the Asian Games program.

Here's how to watch Asian Games 2026 from anywhere in the world. We've also listed the schedule below.

Yes. Asian Games 2026 is being shown on free-to-air MeWatch in Singapore, KBS, MBC and SBS in South Korea, VTV in Vietnam, CCTV5 in China, and RTM in Malaysia.

Traveling abroad right now? You can use a VPN to watch Aichi–Nagoya 2026 for free as if you were right at home.

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In the US, dedicated cricket streaming service Willow TV has done a late deal to show over 700 hours of the Asian Games 2026.

Cricket is the main factor here, but plenty of other sports will also be on Willow TV, which will launch three temporary pop-up channels for the event — Asian Games 1, 2, and 3.

If you don't have Willow TV as part of your cable package, you can watch Willow coverage through your choice of Sling TV's Desi Binge Plus or Dakshin Flex plans – starting from $10 per month.

Outside the US? Use NordVPN to watch Willow TV's Asian Games 2026 coverage from anywhere.

It's the same in Canada, where Willow TV is also available and will be showing the Asian Games 2026.

It's the same vibe as the US, too, with Willow TV available on cable or via OTT streamers like Sling from $10 per month.

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The 2026 Asian Games haven't picked up a broadcasting partner in the UK or Australia.

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In India, the 2026 Asian Games are being shown on the Sony Sports Network, with live streaming available via Sony LIV.

Sony LIV subscription plans in India start at ₹599/year for the mobile-only plan, rising to ₹999/year.

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(All times BST)

Saturday, September 19

10am – Opening ceremony

Sunday, September 20

12.30am – Triathlon | Men's individual final

1am – Wushu | Men's Changquan final

1am – Road cycling | Women's ITT

3am – Triathlon | Women's individual final

3am – Modern pentathlon | Women's Individual final

5.30am – Road cycling | Men's ITT

6am – Soft tennis | Women's team final

6.30am – Shooting | 10m Air Rifle Women's final

6.30am – Wushu | Women's Taijiquan & Taijijian final

7am – Teqball | Women's singles final

7.30am – Modern pentathlon | Men's Individual final

7.40am – Teqball | Women's doubles final

8.20am – Teqball | Mixed doubles final

9am – Teqball | Men's singles final

9am – Swimming | Women's 50m breaststroke final

- Swimming | Women's 1,500m freestyle final

- Swimming | Women's 200m butterfly final

- Swimming | Women's 4 x 100m freestyle relay final

- Swimming | Men's 100m freestyle final

- Swimming | Men's 100m backstroke final

- Swimming | Men's 200m individual medley final

9.15am – Soft tennis | Women's team final

9.40am – Teqball | Men's doubles final

9.55am – Karate | Women's individual Kata final

10.05am – Karate | Men's Kumite -55kg final

10.15am – Karate | Women's Kumite +68kg final

10.25am – Karate | Men's Kumite -60kg final

11.40am – Basketball | Men's final

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Monday, September 21

1.30am – Triathlon | Mixed relay final

1.45am – Shooting | 10m Air Rifle men's team final

2am – Artistic gymnastics | Men's all-around final

4.30am – Shooting | 10m Air Rifle men's individual final

9am – Swimming | Women's 50m backstroke final

- Swimming | Women's 200m freestyle final

- Swimming | Women's 200m individual medley final

- Swimming | Men's 50m freestyle final

- Swimming | Men's 50m backstroke final

- Swimming | Men's 100m breaststroke final

- Swimming | Men's 4 x 200m freestyle relay final

9am – Soft tennis | Mixed doubles final

9.50am – Karate | Men's individual Kata final

10am – Karate | Women's Kumite -61kg final

10.10am – Karate | Men's Kumite -67kg final

10.20am – Karate | Women's Kumite -68kg final

Tuesday, September 22

1am – Road cycling | Women's road race

3.55am – Shooting | 10m Air Rifle mixed team final

4am – Artistic gymnastics | Women's all-around final

6am – Cricket | Women's final

6am – MMA | Men's modern -60kg final

6.20am – MMA | Women's modern -54kg final

6.30am – Wushu | Men's Nangun final

6.40am – MMA | Men's traditional -65kg final

7.50am – Wushu | Women's Nandao final

8am – MMA | Women's traditional -60kg final

8.20am – MMA | Men's modern -71kg final

8.40am – MMA | Men's traditional -77kg final

9am – Swimming | Women's 100m freestyle final

- Swimming | Women's 400m freestyle final

- Swimming | Women's 200m backstroke final

- Swimming | Men's 1,500m freestyle final

- Swimming | Men's 400m individual medley final

- Swimming | Men's 4 x 100m medley relay final

9am – Karate | Women's team Kata final

9.15am – Karate | Men's Kumite -75kg final

9.25am – Karate | Women's Kumite -55kg final

9.35am – Karate | Men's Kumite -84kg final

10.40am – Fencing | Men's Foil individual final

11am – Fencing | Women's Épée individual final

11.20am – Volleyball | Women's final

Wednesday, September 23

1am – Road cycling | Men's road race

1.10am – Rowing | Men's single sculls final

1.30am – Rowing | Men's double sculls final

1.50am – Rowing | Women's lightweight single sculls final

2am – Shooting | Skeet men's team final

- Shooting | Skeet women's team final

2.10am – Rowing | Women's lightweight double sculls final

2.45am – Equestrian | Eventing individual final

- Equestrian | Eventing team final

2.50am – Rowing | Men's pair final

3.20am – Rowing | Women's quadruple sculls final

3.20am – Rowing | Women's four final

4.30am – Shooting | 10m Air Pistol individual final

5am – Artistic gymnastics | Men's team final

5.30am – Soft tennis | Women's singles final

5.30am – Weightlifting | Women's 49kg final

6.30am – Wushu | Men's Daoshu & Gunshu final

6.30am – Shooting | Skeet women's final

7.35am – Karate | Men's team Kata final

6.30am – Wushu | Women's Jianshu & Qiangshu final

7.50am – Karate | Women's Kumite -50kg final

8am – Shooting | Skeet men's final

8am – Karate | Men's Kumite +84kg final

8am – eSports | eFootball final

8.45am – Soft tennis | Men's singles final

9am – Weightlifting | Women's 53kg final

9am – Swimming | Women's 100m backstroke final

- Swimming | Women's 100m breaststroke final

- Swimming | Women's 100m butterfly final

- Swimming | Women's 400m individual medley final

- Swimming | Men's 200m freestyle final

- Swimming | Men's 100m butterfly final

- Swimming | Mixed 4 x 100m medley relay final

9.40am – Fencing | Women's Foil individual final

10am – Fencing | Men's Sabre individual final

11am – Artistic gymnastics | Women's team final

11.30am – Athletics | Men's half-marathon race walk final

- Athletics | Women's half-marathon race walk final

Thursday, September 24

1.10am – Rowing | Women's single sculls final

1.30am – Rowing | Women's double sculls final

1.30am – Wushu | Men's 56kg

1.30am – Badminton | Women's team final

1.50am – Wushu | Men's 60kg

2.10am – Rowing | Men's lightweight single sculls final

2.10am – Wushu | Men's 65kg

2.10am – Rowing | Women's pair final

2.30am – Rowing | Men's quadruple sculls final

2.30am – Wushu | Men's 70kg

2.30am – Rowing | Men's lightweight double sculls final

2.50am – Wushu | Men's 75kg

2.50am – Rowing | Men's four final

3am – Mountain biking | Women's cross-country final

3.10am – Wushu | Women's 52kg

3.30am – Wushu | Women's 60kg

3.30am – Canoeing | Women's 200m final

3.40am – Canoeing | Men's 500m kayak four final

3.50am – Canoeing | Women's 500m kayak double final

4am – Canoeing | Men's 500m canoe single final

5.30am – Weightlifting | Men's 60kg final

6.45am – Shooting | Skeet mixed team final

7.45am – Shooting | Men's 10m Air Pistol final

8am – Badminton | Men's team final

5.30am – Weightlifting | Men's 65kg final

9am – Table tennis | Men's team final

9am – Artistic gymnastics | Men's floor exercise final

9am – Swimming | Women's 50m freestyle final

- Swimming | Women's 200m breaststroke final

- Swimming | Women's 4 x 200m freestyle relay final

- Swimming | Men's 50m butterfly final

- Swimming | Men's 800m freestyle final

- Swimming | Men's 200m breaststroke final

- Swimming | Men's 4 x 100m freestyle relay final

9.40am – Water polo | Women's final

9.55am – Artistic gymnastics | Women's vault final

10.20am – Fencing | Men's Épée individual final

10.35am – Artistic gymnastics | Men's pommel horse final

10.40am – Fencing | Women's Sabre individual final

11.30am – Table tennis | Women's team final

11.44am – Athletics | Women's triple jump final

11.45am – Artistic gymnastics | Women's uneven bars final

12.25pm – Artistic gymnastics | Men's rings final

12.55pm – Athletics | Men's discus final

1.25pm – Athletics | Women's 10,000m final

2.15pm – Athletics | Mixed 4 x 400m relay final

Friday, September 25

1am – Sepaktakraw | Women's team Regu final

1.05am – Skateboarding | Women's park final

1.30am – Dressage Grand Prix

2.45am – Shooting | Men's 50m Rifle 3 positions team final

3am – Mountain biking | Men's cross-country final

3.30am – Canoeing | Men's 500m kayak double final

3.35am – Skateboarding | Men's park final

3.40am – Canoeing | Women's 500m kayak four final

3.50am – Canoeing | Men's 500m canoe single final

4am – Shooting | Mixed 10m Air Pistol team final

4am – Canoeing | Women's 500m canoe double final

5.30am – Weightlifting | Women's 57kg final

6am – Sepaktakraw | Men's team Regu final

6am – Shooting | Men's 50m Rifle 3 positions final

7am – Artistic gymnastics | Men's vault final

7.40am – Artistic gymnastics | Women's balance beam final

8.50am – Artistic gymnastics | Men's parallel bars final

9am – Weightlifting | Women's 61kg final

9am – Swimming | Women's 50m butterfly final

- Swimming | Women's 800m freestyle final

- Swimming | Women's 4 x 100m medley relay final

- Swimming | Men's 50m breaststroke final

- Swimming | Men's 400m freestyle final

- Swimming | Men's 200m backstroke final

- Swimming | Men's 200m butterfly final

9.30am – Artistic gymnastics | Women's floor exercise final

10.20am – Fencing | Men's Foil team final

10.40am – Artistic gymnastics | Men's horizontal bar final

10.50am – 3 x 3 basketball | Women's final

11.05am – Athletics | Women's shot put final

11.15am – 3 x 3 basketball | Men's final

11.20am – Fencing | Women's Épée team final

12.03pm – Athletics | Women's pole vault final

12.11pm – Athletics | Women's Hepthathlon 800m

12.32pm – Athletics | Men's 10,000m final

12.40pm – Athletics | Men's hammer final

2.05pm – Athletics | Women's 100m final

2.15pm – Athletics | Men's 100m final

Saturday, September 26

1am – eSports | Puyo Puyo Champions final

1.45am – Shooting | Women's 50m Rifle 3 positions team final

2am – Diving | Women's synchronised 10m platform final

3.30am – Canoeing | Women's 500m kayak single final

3.40am – Canoeing | Men's 500m kayak single final

3.50am – Canoeing | Mixed 500m canoe double final

4am – Canoeing | Mixed 500m kayak double final

5am – Shooting | Women's 50m Rifle 3 positions final

5am – Kabaddi | Women's team final

5am – Diving | Men's synchronised 3m springboard final

5.30am – Weightlifting | Men's 70kg final

5.30am – Weightlifting | Men's 75kg final

9.20am – Fencing | Women's Foil team final

10am – Kabaddi | Men's team final

10.20am – Fencing | Men's Sabre team final

11.20am – Basketball | Women's final

11.30am – Table tennis | Mixed doubles final

11.30am – Athletics | Men's marathon final

11.50am – Athletics | Women's marathon final

12pm – Athletics | Men's shot put final

12.35pm – Athletics | Men's triple jump final

1.45pm – Athletics | Women's 400m final

2.03pm – Athletics | Men's 400m final

2.15pm – Athletics | Women's 1,500m final

Sunday, September 27

1am – eSports | Pokémon UNITE final

2am – Diving | Women's synchronised 3m springboard final

2.05am – Skateboarding | Women's street final

3am – Artistic swimming | Duet final

5am – Diving | Men's synchronised 10m platform final

5.30am – Weightlifting | Women's 69kg final

6am – Kurash | Women's -57kg final

- Kurash | Men's +90kg final

6.30am – Squash | Mixed doubles final

7am – Trampolining | Men's final

- Trampolining | Men's super final

7.05am – Skateboarding | Men's street final

8am – Squash | Men's singles final

9am – Squash | Women's singles final

9am – Weightlifting | Women's 77kg final

9am – Handball | Women's final

10.30am – Baseball | Men's final

10.40am – Fencing | Men's Épée team final

11am – Table tennis | Men's doubles final

11.10am – Athletics | Women's long jump final

11.35am – Athletics | Women's 200m final

11.40am – Fencing | Women's Sabre team final

11.45am – Athletics | Men's 200m final

11.55am – Trampolining | Women's final

- Trampolining | Women's final

12.08pm – Athletics | Men's 110m hurdles final

12.15pm – Athletics | Men's high jump final

12.23pm – Athletics | Women's 100m hurdles final

12.30pm – Table tennis | Women's singles final

1.03pm – Athletics | Women's javelin final

1.10pm – Athletics | Men's Decathlon 1,500m final

1.22pm – Athletics | Women's 3,000m steeplechase final

1.10pm – Athletics | Men's Decathlon 1,500m final

Monday, September 28

1am – eSports | Honor of Kings final

1.40am – Shooting | Women's 25m Pistol team final

2am – Diving | Women's 1m springboard final

2.46am – Surfing | Men's shortboard final

3am – Artistic swimming | Mixed team final

3.27am – Surfing | Women's shortboard final

4.15am – BMX | Women's final

4.25am – BMX | Men's final

5am – Diving | Men's 1m springboard final

5.30am – Men's 85kg final

6am – Kurash | Women's -78kg final

- Kurash | Men's -81kg final

6.15am – Shooting | Women's 25m Pistol final

9am – Men's 95kg final

10.15am – Athletics | Women's discus final

11am – Table tennis | Women's doubles final

11.23am – Athletics | Women's 400m hurdles final

11.33am – Athletics | Men's 400m hurdles final

11.42am – Athletics | Men's 3,000m steeplechase final

11.55am – Athletics | Men's long jump final

12.05pm – Athletics | Men's 1,500m final

12.25pm – Athletics | Men's javelin final

12.30pm – Table tennis | Men's singles final

12.43pm – Athletics | Women's 5,000m final

2.04pm – Athletics | Women's 4 x 100m relay final

2.23pm – Athletics | Men's 4 x 100m relay final

Tuesday, September 29

1am – Sepaktakraw | Women's doubles final

1am – eSports | PUBG Mobile final

1.30am – Weightlifting | Women's 86kg final

2am – Shooting | Men's Trap team final

- Shooting | Women's Trap team final

2.30am – Sepaktakraw | Men's Regu final

3am – Badminton | Men's singles final

- Badminton | Women's singles final

- Badminton | Men's doubles final

- Badminton | Women's doubles final

- Badminton | Mixed doubles final

4.30am – Weightlifting | Men's 110kg final

6am – Shooting | Women's Trap final

6am – Kurash | Women's +87kg final

- Kurash | Men's -66kg final

7am – Track cycling | Men's team sprint final

- Track cycling | Women's team sprint final

7.20am – Diving | Women's 10m platform final

7.30am – Shooting | Men's Trap final

8.20am – Weightlifting | Women's +86kg final

9.30am – Diving | Men's 3m springboard final

10.15am – Athletics | Men's pole vault final

11.10am – Weightlifting | Men's +110kg final

11.18am – Athletics | Women's high jump final

11.30am – Hamdball | Men's final

11.35am – Athletics | Women's hammer final

11.50am – Athletics | Women's 800m final

12.05pm – Athletics | Men's 800m final

12.15pm – Athletics | Men's 5,000m final

12.48pm – Athletics | Mixed 4 x 100m relay final

1.05pm – Athletics | Women's 4 x 400m relay final

1.17pm – Athletics | Men's 4 x 400m relay final

Wednesday, September 30

1am – eSports | Identity V final

2.20am – Archery | Women's Compound team final

4.45am – Archery | Mixed Compound team final

5.30am – Canoeing | Men's kayak single final

6.06am – Canoeing | Women's canoe single final

6.30am – Shooting | Mixed Trap team final

7am – Track cycling | Men's team pursuit final

- Track cycling | Women's Keirin final

- Track cycling | Women's team pursuit final

7.20am – Archery | Men's Compound team final

7.20am – Diving | Women's 3m springboard final

9.20am – Judo | Women -48kg final

9.30am – Diving | Men's 10m platform final

9.50am – Judo | Men -60kg final

10am – Wrestling | Women's 68kg final

10am – Climbing | Men's boulder final

10.20am – Wrestling | Men's Greco-Roman 130kg final

10.50am – Wrestling | Men's Greco-Roman 67kg final

11.20am – Wrestling | Men's Greco-Roman 87kg final

12pm – Climbing | Women's speed final

10.20am – Judo | Women -52kg final

10.50am – Judo | Men -66kg final

Thursday, October 1

3.01am – Archery | Women's Compound final

5.30am – Canoeing | Men's canoe single final

6am – eSports | Mobile Legends: Bang Bang final

6.03am – Canoeing | Women's kayak single final

7am – Track cycling | Men's sprint final

- Track cycling | Men's Omnium final

- Track cycling | Women's Madison final

7.01am – Archery | Men's Compound final

7.30am – Jiu Jitsu | Men's -62kg final

7.30am – Shooting | Men's 25m Rapid Fire Pistol final

7.55am – Jiu Jitsu | Men's -69kg final

8.20am – Jiu Jitsu | Women's -48kg final

9.16am – Judo | Women's -57kg final

9.40am – Judo | Men's -73kg final

10am – Climbing | Women's boulder final

10am – Wrestling | Women's 62kg final

10.04am – Judo | Women's -63kg final

10.20am – Wrestling | Men's Greco-Roman 60kg final

10.28am – Judo | Men's -81kg final

10.50am – Wrestling | Men's Greco-Roman 77kg final

10.52am – Judo | Women's -70kg final

11.20am – Wrestling | Men's Greco-Roman 97kg final

12pm – Climbing | Men's speed final

Friday, October 2

2am – Tennis | Women's singles final

- Tennis | Men's doubles final

2.20am – Archery | Women's recurve team final

3am – Sailing | Men's dinghy final

3.30am – Taekwondo | Mixed virtual final

4.15am – Sailing | Women's dinghy final

4.45am – Archery | Mixed recurve team final

5am – Beach volleyball | Women's final

5am – Boxing | Men's 55kg final

- Boxing | Men's 70kg final

- Boxing | Men's 90kg final

- Boxing | Women's 51kg final

- Boxing | Women's 60kg final

- Boxing | Women's 75kg final

5.30am – Squash | Women's team final

6.50am – Canoeing | Women's kayak cross final

6.54am – Canoeing | Men's kayak cross final

7am – Track cycling | Men's Keirin final

- Track cycling | Men's Madison final

- Track cycling | Women's sprint final

- Track cycling | Women's Omnium final

7.20am – Archery | Men's recurve team final

7.30am – Squash | Men's team final

7.30am – Jiu Jitsu | Men's -77kg final

7.55am – Jiu Jitsu | Men's -94kg final

8.20am – Jiu Jitsu | Women's -52kg final

9.16am – Judo | Men's -90kg final

9.30am – Boxing | Men's 60kg final

- Boxing | Men's 80kg final

- Boxing | Men's +90kg final

- Boxing | Women's 54kg final

- Boxing | Women's 65kg final

9.40am – Judo | Women's -78kg final

10am – Wrestling | Men's 125kg freestyle final

10.04am – Judo | Men's -100kg final

10.20am – Wrestling | Men's 65kg freestyle final

10.28am – Judo | Women's +78kg final

10.50am – Wrestling | Men's 86kg freestyle final

10.52am – Judo | Men's +100kg final

11am – Hockey | Women's final

11.20am – Taekwondo | Women's -49kg final

11.20am – Wrestling | Women's 50kg freestyle final

11.35am – Taekwondo | Men's -58kg final

11.50am – Taekwondo | Women's -67kg final

11.50am – Wrestling | Women's 76kg freestyle final

12.05pm – Taekwondo | Men's -80kg final

11.30am – Football | Women's final

10.30pm – Golf | Men's Round 4

10.30pm – Golf | Women's Round 4

Saturday, October 3

1am – Sepaktakraw | Women's Quadrant final

2am – Tennis | Men's singles final

- Tennis | Women's doubles final

- Tennis | Mixed doubles final

2.30am – Sepaktakraw | Men's Quadrant final

2.50am – Archery | Women's Recurve final

5am – Jiu Jitsu | Women's -63kg final

5am – Rhythm gymnastics | Individual all-around final

5am – Beach volleyball | Men's final

5.25am – Jiu Jitsu | Men's -85kg final

5.30am – Cricket | Men's final

6.50am – Archery | Men's Recurve final

8am – Softball | Women's final

8.40am – Women's -57kg final

8.55am – Men's -68kg final

9.10am – Women +67kg final

9.25am – Men's +80kg final

9.30am – Breaking | B-Girls final

9.45am – Breaking | B-Boys final

10am – Wrestling | Men's 57kg freestyle final

10am – Rhythm gymnastics | Group all-around final

10am – Padel | Women's pairs final

10am – Climbing | Women's lead final

10.20am – Wrestling | Men's 74kg freestyle final

10.20am – Judo | Mixed team final

10.40am – Rugby sevens | Women's final

10.50am – Wrestling | Men's 97kg freestyle final

11am – Climbing | Men's lead final

11am – Water polo | Men's final

11am – Hockey | Men's final

11.10am – Rugby sevens | Men's final

11.20am – Volleyball | Men's final

11.20am – Wrestling | Women's 53kg final

11.30am – Football | Men's final

11.45am – Padel | Men's pairs final

11.50am – Wrestling | Women's 57kg final

Sunday, October 4

10am – Closing ceremony