Blizzard giver os et første kig på Overwatch Lego

Blizzard har endelig givet os et første kig på Overwatch Lego-samlingen.

Samlingen var baseret på en 30 sekunders trailer på Twitter, der viser Blizzards vicepræsident/Overwatch spilinstruktør, Jeff Kaplan, spille med en Tracer Lego-figur, som pludselig kommer til live.

Du kan tjekke deres tweet herunder:

Build the perfect team, brick by brick.Coming soon: @LEGO_Group Overwatch sets! pic.twitter.com/Z04bCgyGDuOctober 2, 2018

Blizzard annoncerede Overwatch Lego tilbage i maj måned, men firmaet har været meget fåmælt omkring det siden da. I august kom der dog et tweet med en teaser for 6 figurer (der ligner McCree, Genji, Widowmaker, Reaper, Soldier 76 og Mercy).

Her er teaser tweet’et fra Lego:

HEROES WANTED. 💪 Some building required. @PlayOverwatch @Gamescom #LEGOOverwatch #Overwatch #Gamescom pic.twitter.com/hO9rT99WQVAugust 21, 2018