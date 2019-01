Näitä kameroita odotamme vuonna 2019

Vuosi 2018 oli huomattavasti kiireisempi kamera-alalla kuin moni osasi odottaa. Muutamat odotetut mallit ilmestyivät viime vuonna viimein ja koimme myös muutamia täysin odottamattomia julkistuksia, kuten Leican, Panasonicin ja Sigman yhteisliiton. Joten mitä voimme odottaa vuodelta 2019?

Osa valmistajista on ollut verrattain avoin heidän tulevien julkistusten suhteen, joten tiedämme, mitä heiltä voi odottaa. Mutta mitä voimme sanoa muiden osalta? Olemmekin keränneet kaikki tietomme kootaksemme alla olevan listan seuraavan 12 kuukauden todennäköisimmistä julkaisuista ja julkistuksista.

Uusi tai parikin uutta peilitöntä Canon-mallia

Jättääkö Canon mielipiteet jakaneet ominaisuudet, kuten M-Fn:n, seuraavaan peilittömään malliin?

Ei kestänyt kauan, kun Canon julkisti uudet peilittömät kamerat ja huhut seuraavista malleista EOS R -sarjan rinnalle jo käynnistyivät. Itse asiassa viserryksiä on kuultu jopa kahdesta eri täyskennoisesta mallista, jotka olisivat mallimerkeiltään potentiaalisesti EOS Rx ja EOS Rs. Toisen näistä odotetaan tukevan ainakin 26,2 megapikselin kennoa.

EOS R:n nykyinen hintataso kävisi järkeen kahden uuden mallin suhteen, sillä käyttäjät saisivat EOS R:n molemmin puolin vaihtoehdokseen aavistuksen halvemman kuluttajamallin sekä ammattilaisille suunnatun viimeistellymmän kameran. Näin Canon onnistuisi myös tarjoamaan vaihtoehtoja kuluttajille, jotka saattaisivat muuten siirtyä Nikonin tai Sonyn tarjontaan.

Lisäksi huhuillaan uudesta kameran sisäisestä kuvanvakaajasta, jota tarjoavat muun muassa jo entuudestaan Nikon ja Sony. Tätä ei ole toistaiseksi onnistuttu kuitenkaan varmentamaan millään haavaa. Emme kuitenkaan usko, että Canon odottaisi kokonaista vuotta ennen kuin päivittäisi kameravalikoimaansa, joten uskomme ainakin toisen mallin ilmestyvän vuoden 2019 aikana.

Ja koska Canonilla on ollut tapana esitellä uusia kennojaan jo niiden kehitysvaiheessa, uskomme tietävämme, milloin nämä nähdään markkinoilla. Lähteiden mukaan yhtiö on työstämässä 75 megapikselistä kameraa vuoden lopulla julkaistavaksi, kun taas muiden huhujen mukaan uusi C300 Mark III -malli olisi tekemässä tuloaan. Uskomme myös, että yhtiö on aikeissa päivittää EOS M -linjastonsa jossain vaiheessa, ja odotetuimmat korvikkeet kaivattaisiin EOS M5 - ja EOS M6 -sarjalaisille.

Kauan odotettu korvaaja Canon EOS 7D Mark II:lle

Urheilu- ja ammattikuvaajat odottavat innolla uutta EOS 7D Mark II:ta.

Canon on päivitellyt omaa järjestelmäkameravalikoimaansa viimeisen parin vuoden aikana, ja aivan viimeisimpänä päivityksen saivat EOS Rebel T7 / 2000D ja EOS Rebel T100 / EOS 4000D, sekä EOS 6D Mark II ja EOS Rebel SL2 / EOS 200D ennen näitä. EOS 77D ja EOS Rebel T7i / EOS 800D julkaistiin puolestaan vuonna 2017, joten jäljelle jäävät EOS 5D Mark IV sekä EOS-1D X Mark II alkavat näyttää ikääntymisen merkkejä. Joskaan ei niin paljoa kuin EOS 7D Mark II, joka julkaistiin jo vuonna 2014.

Joten uskomme EOS 7D Mark III:n olevan Canonin seuraava julkistus käyttäjilleen. Vaikka malli painottaa ennen kaikkea nopeutta pikselimäärän sijaan, uskomme silti, että Mark II:n 20 megapikselin kenno vaihdetaan uuteen ja Dual DIGIC 6 -prosessorit korvataan EOS R - ja EOS M50 -malleista tutulla Dual DIGIC 6 -prosessoreilla. Odotamme lisäksi parannuksia automaattiseen kohdistukseen ja 12 kuvan sarjakuvaukseen. Ehkä myös jopa 4K-videoon, joskin kyseessä on Canon...

Nikon julkistaa D760:n ja S-tyypin linssit

NIKKON Z 58 mm f/0,95 S Noct -linssi julkaistaan vuonna 2019.

Nikon keskittyi vuonna 2018 nostamaan Z-järjestelmänsä esiin, joten vuosi 2019 jatkunee sarjan tukemisella uusin linssein ja ehkä myös uusin mallein.

Yhtiö on jo varmistanut julkaisevansa 20 mm f/1,8:n, 85 mm f/1,8:n, 24-70 mm f/2,8:n, 70-200 mm f/2,8:n ja 14-30 mm f/4:n sekä järisyttävän NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noctin vuoden 2019 aikana. Tosin yhtiö on todennut, että julkaisuaikataulut voivat liikkua, joten osa linsseistä saatetaan nähdä vasta vähän myöhemmin.

Z-sarjan lisäksi huhut uudesta D760-mallista ovat jatkaneet kasvua, etenkin kun oletetun mallin myyntipakkauksesta vuoti kuvia. Vaikka ne voivatkin olla valheellisia, niin D750 on jo yli neljä vuotta vanha. D760 kävisikin nimenä järkeen ottaen huomioon sen jäävän D750- ja D800-sarjalaisten väliin.

Nikon päivittää lippulaivamallinsa

D5 on edelleen monen ammattilaisen käytössä, mutta se kaipaa uudistusta jossain vaiheessa.

Nikon D5 täyttää tammikuussa kolme vuotta, joten huhujen perusteella voinemme odotella uutta päivitystä. D4:n ja D5:n välillä oli myös kolme vuotta, joten ajoitus kävisi järkeen.

Osa tosin epäilee, että kalliimmat Z-sarjalaiset olisivat Nikonin vaihtoehto ammattilaisille, mutta tuntuu epätodennäköiseltä, että yhtiö lopettaisi huippulaatuisen mallisarjansa tähän. Etenkään ennen kuin saamme yhtä laadukkaat sarjakuvaukset, automaattiset tarkennukset ja muotoilun muualle. Epäilemmekin Nikonin jatkavan ammattilaisten tarjontaa myös perinteisemmillä malleilla.

Yhtiö on nimittäin tehnyt selväksi, että se aikoo jatkaa järjestelmäkameroidensa kehitystä, joten kun tarkastelemme viime aikaisia julkaisuja (D850, D7500 ja D3500), tuntuvat D5:n ja D750:n päivitykset entistä todennäköisemmiltä. Sen vuoksi käännymmekin uskomaan huhupuheita.

Fujifilm päivittää X-Pro2:n

X-Pro2 oli ennen yhtiön toinen lippulaivamalli, mutta se on saanut uudempia tulokkaita julkaisunsa jälkeen.

Mihin Fujifilm suuntaa seuraavaksi? Yhtiö on päivittänyt niin monta valikoimansa mallia, että on vaikea oikein sanoa, mitä se aikoo seuraavaksi. Tosin yksi teko kävisi järkeen: lähes kolme vuotta vanhan X-Pro2:n päivitys uudempaan.

X-Pro2 on edelleen suosittu kameramalli, jota on lisäksi päivitetty lukuisilla firmware-päivityksillä. Tosin Fujifilm on pysynyt kiireisenä myös muilla rintamilla, minkä seurauksena malli on menettänyt hieman hohtoaan. Odotammekin uuden potentiaalisen mallin nappaavan samoja herkkuja X-sarjalaisiltaan, kuten X-T3:n 26 megapikselin kennon ja päivitetyn tarkennuksen.

Toinen hieman epätodennäköisempi vaihtoehto on suositun X100-sarjan viides päivitys, joka jatkaisi vuoden 2017 alussa tehdyn X100F-julkistuksen jalanjäljissä. Kyseinen malli on nykyään erittäin hyvin varusteltu, joten emme odota uutta mallia aivan heti vuoden alkuun, mutta toisaalta emme ihmettelisikään, jos yhtiö suunnittelisi uutta mallia juuri tälle kameralle.

Sony lisää viimein A7S III:n valikoimaansa

A7S II on jo ikääntynyt, joten uskomme sen saavan korvikkeen piakkoin.

Nyt kun sekä Sony A7 III ja A7R III ovat asettuneet kauppojen hyllyille, monet ovat ihmetelleet, missä A7S III luuraa. Jo kolmen vuoden ikäinen A7S II on edelleen hyvä vaihtoehto ammattikuvaajille, mutta samanaikaisesti se on myös melkoinen riskiostos, kun ottaa huomioon uudet kilpakumppanit Panasonicilta, Fujifilmiltä ja muilta.

Emmekä usko, että Sony siirtyisi neljännen sukupolven malleihin A7-sarjalaisten osalta ennen kuin kaikki kolme on päivitetty uuteen, joten vuosi 2019 pitää varmasti sisällään uuden A7S III -mallin. Todennäköisesti siinä on uudistettu kenno, paremmat 4K-videotoiminnot, paranneltu tarkennus, ylimääräinen muistikorttipaikka sekä Z-sarjan tehokkaampi akku.

Sony paljasti lisäksi tuovansa 12 uutta linssiä vuoden 2019 aikana, joten jos olet hiljattain siirtynyt Alpha-sarjan käyttäjäksi ja kaipaamasi linssi ei ole vielä olemassa: odota vielä hetki.

Ricoh esittelee uuden APS-C-järjestelmäkameran

Ricoh keskittynee todennäköisesti joko uuden formaatin malliin, kuten 645Z:n päivitykseen, tai yhtiön APS-C -malleihin.

Ricoh tarjoaa parhaillaan kunnon tarjouksia yhtiön suosituimmista Pentax-mallin kameroista rahat takaisin -kampanjalla, mikä tuntuu lähes ilmeiseltä keinolta tyhjennellä varastoja uusien tulokkaiden tieltä. Tiedämme GR III:n saapuvan jossain vaiheessa vuoden 2019 aikana, sillä yhtiö julkisti tämän jo Photokinassa, mutta mitä muuta saatamme nähdä kuluvana vuonna?

Todennäköisesti näemme juuri Pentax-malleista uusia tulokkaita, sillä Olympus juhlii 100-vuotissyntymäpäiväänsä tänä vuonna, eikä merkkipäivää voi jättää huomioimatta. Koska yhtiöllä ei ole ainakaan tiettävästi yhtään peilitöntä kameraa kehitteillä ja K-1 Mark II julkaistiin vain muutama kuukausi sitten, todennäköisin vaihtoehto on tuoda joko budjettihintainen tai keskitason Pentax-sarja markkinoille – tai mahdollisesti molemmat.

Yhtiö esitteli edellisen kerran APS-C-mallin kameroita vuonna 2017 KP-mallin avulla, joten uusi tulokas tähän perheeseen voi olla myös todennäköinen lisä. Tosin Pentaxin nimeämiskulttuuri ei anna juuri vaihtoehtoja, millä nimellä mallia mahdollisesti kutsuttaisiin. Mutta ainakin speksien pitäisi olla kilpailukykyiset, ja toivomme uuden mallin kennon ja tarkennuksen saavan parannuksia.

Olympus julkistaa uuden peilittömän lippulaivamallinsa

43rumors.comin mukaan tässä on Olympuksen uusi peilitön lippulaivamalli

Olympuksella oli verrattain hiljainen viime vuosi, joten vuosi 2019 on varmasti äänekkäämpi – varsinkin kun yhtiö viettää 100-vuotispäiväänsä. Kun yhtälöön lisätään vielä yli kaksi vuotta vanha OM-D E-M1 Mark II -kamera, niin huhut uudesta peilittömästä mallista alkavat kuulostaa uskottavilta.

OM-D E-M1X -mallin spekulaatiot ovat vain voimistuneet hiljattain, kun huhutut kuvat vuotivat julkisuuteen. Näissä paljastuu entistä ammattimaisempi runko sisäänrakennetulla käsituella. Osa väitetyistä spekseistä kuulostaa sen sijaan lähes liian uskomattomilta: 7,5 pysähdyksen kuvanvakaaja? Toisaalta OM-D E-M1 Mark II ylitti odotukset kaikin tavoin, joten ei se olisi ennenkuulumatonta.

L-sarjalaisten liitto auttaa laajentamaan järjestelmiä

Nyt kun Panasonic, Leica ja Sigma työskentelevät yhdessä, uskomme L-sarjan yleistyvän nopeasti.

Panasonic on yksi arvostetuimmista kameranvalmistajista, ja sekä Sigma ja Leica ovat työskennelleet lepäämättä uusien mallien parissa viime vuonna. Joten kun kolmikko yhdisti voimansa esitellessään L-sarjalaisensa, uskomme sen nousevan merkittäväksi kilpailijaksi Canonille, Nikonille ja Sonylle.

Vaikka linssikiinnitys on ollut olemassa sellaisenaan jo vuodesta 2014 lähtien, sen rajaaminen ainoastaan Leican omiin malleihin on pitänyt sen verrattain pienen piirin ilmiönä. Mutta kaikki on muuttumassa, kun Sigma on paljastanut aikeensa julkaista täyden kennon L-sarjan kameran Foveonin kennolla vuoden 2019 aikana ja Panasonic on jo varmistanut kahden mallin olevan kehitteillä. Panasonic on aikeissa tuoda markkinoille myös neljä uutta linssiä, mutta emme usko näiden ilmaantuvan kauppoihin kuin vasta loppuvuodesta.

Mutta ennen vuodenvaihetta uskomme kaikkien näiden kolmen valmistajan varmistaneen ainakin yhden kameran ja useita linssejä, jotka ovat toivottavasti laadullisesti ja hinnallisesti tähdätty useille eri käyttäjäryhmille. Ottaen huomioon, että kaikilla kolmella on pitkä historia kamera- ja linssivalmistuksen suhteen, emme malta odottaa, mitä he onnistuvat tuomaan peilittömien kameroiden markkinoille.