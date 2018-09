Lancering af iOS 12.1 beta giver nyt liv til rygterne om iPad pro 2018

Nu er der endnu mere grund til at tro på, at lanceringen af iPad Pro 2018 kommer til at ske i næste måned, og det er bare en af detaljerne, som er blevet afsløret af iOS 12.1 beta.

Koden til den nye udviklingsversion af iOS 12.1 beta indeholder specifikke referencer til 'iPad2018fall'. Og det tyder ifølge 9to5mac meget kraftigt på en snarlig lancering, idet Apple historisk set altid har holdt sine enkeltstående præsentationer af iPad'en i oktober.

Dette underbygger rygterne om, at firmaet er i gang med en iPad Pro med tyndere kanter, som kommer i to forskellige størrelser: En, der bruger Face ID samt en, der har en iPhone XS-lignende Touch ID-feature.

Illustrationer af iPad Pro 2018 peger i retningen af direkte efterfølgere til iPad Pro 10.5 2017 og iPad Pro 12.9 2017, som nu efterhånden er halvandet år gamle og har brug for en opgradering.

Foto/rendering: MySmartPrice

Andre iOS 12.1-nyheder

Som om, at ovennævnte afsløring ikke er nok, så kaster iOS 12.1 også lys over andre funktionaliteter, som vi kan forvente os fra Apple i fremtiden.

iOS 12.1-koden indikerer understøttelse af landscape-mode til Face ID, hvilket vil gøre det nemmere at logge ind på den nye iPad Pro, uanset hvordan du vender den, bemærker iOS-udvikler Steve Troughton-Smith.

Man skal dog ikke forvente at få denne funktion til iPhone X, da det kræver en justering af kameraerne, som iPhone ikke er i stand til lige nu.

Endelig er der - begravet i iOS 12.1-koden - ikoner, der forestiller en iPad næsten uden kanter samt iCloud- synkronisering af understøttelse for Memoji. Kilden til disse nyheder er 9to5mac.

Man har kun brug for en enkelt Memoji på en iPhone, men når iPad Pro understøtter face ID og Memoji avatars, har man brug for at kunne udveksle mellem de to enheder.

Med en lanceringsdato for iPhone XR, der hedder den 26. oktober, er det svært at forestille sig, at Apple ikke samtidigt vil vise os den nye iPad Pro 2018.