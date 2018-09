iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR – navnene er lækket fra Apple's egen side

Der har været stor forvirring om navnene på de tre kommende 2018 iPhone-modeller, men en lækage fra Apples egen hjemmeside har efter alt at dømme netop bekræftet de navne, vi vil få præsenteret senere i dag.

Ifølge Apples egen product-sitemap vil de nye produkter blive kaldt iPhone XS, iPhone XS Max and iPhone XR.

Spottet af ATH (med ekstra indhold tilføjet af The Verge) blev navne set i en XML-fil af Apples product-sitemap fra den officielle Apple-hjemmeside. Denne fil er siden blevet trukket tilbage.

De aktuelle produkter blev ikke bekræftet i listen over emner, der skulle vises på Apples hjemmeside, men de tre navne blev brugt, når der henvistes til AppleCare support og telefon-enheder.

Kan det være dem?

Vi har hørt en række navne nævnt, herunder iPhone 9, iPhone 11, iPhone XS Plus og endda iPhone XC, men det ser ud til, at alle disse navne er opgivet til fordel for de nævnte.

Præcis hvad iPhone XR refererer til er lidt uklart i øjeblikket - vi har aldrig set Apple bruge "R" før, så det vil være interessant at se, hvad bogstavet står for.

Lækager, der kommer direkte fra Apples hjemmeside betyder normalt, at det er helt sikkert, at oplysningerne er korrekte, men vi ved det kun med 100 procents sikkerhed, når Tim Cook går på scenen i Californien og afslører navnene for første gang.