Apple kan ha avslørt høstens iPad Pro-lansering i beta-versjon av iOS

Nå har vi enda større tro på at en ny iPad Pro skal lanseres neste måned, og det er bare en av flere spennende detaljer som er avslørt av iOS 12.1 beta.

I den nye programvareversjonen refereres det nemlig spesifikt til «iPad2018fall» som en identifikator i koden, og det gir oss et tydelig hint om en kommende lansering. Det er 9to5Mac som melder dette.

Selv om høsten 2018 teknisk sett avsluttes fredag 21. desember 2018, har Apple tradisjonelt pleid å holde frittstående iPad-lanseringer i oktober.

Alt dette støtter oppunder ryktene om at Apple planlegger å lansere en ny iPad Pro. Det er venter at den kommer i to ulike størrelser, har smalere skjermkanter, og at den er utstyrt med Face ID og iPhone X-inspirerte gester som erstatning for hjem-knappen.

Lekkede bilder gjør det tydelig at de nye iPadene vil erstatte dagens iPad Pro 10.5 2017 og iPad Pro 12.9 2017 som nå er et og et halvt år gamle.

Bilde: MySmartPrice

Andre iOS 12.1-avsløringer

Som om bevis på en ny kommende iPad Pro ikke var nok, så avslører iOS 12.1 også andre nye funksjoner som skal komme til både fremtidige og eksisterende iPader.

Ifølge iOS-utvikleren Steve Troughton-Smith hinter koden til at Face ID skal fungere i landskapsmodus, og det burde gjøre det lettere å låse opp en splitter nye iPad Pro uansett hvordan du holder den.

Derimot bør du ikke forvente at din eksisterende iPhone X skal får denne funksjonen – det antas at det vil kreve at frontkameraene justeres, og det er det ingen iPhone-modeller som kan for øyeblikket.

Til slutt kan vi også nevne at 9to5Mac melder om at iOS 12.1 beta inneholder ikoner som viser en kantløs iPad, og at iCloud får støtte for synkronisering av Memoji. Den sistnevnte funksjonen kan komme godt med når iPad Pro får støtte for Memoji, og du har lyst til å ha den samme figuren på begge enheter.

Vi vet allerede at iPhone XR skal lanseres 26. oktober, og da er det ikke vanskelig å tenke seg at Apple kommer til å arrangere en presentasjon der de kan skryte av suksessen til iPhone XS, minne om den kommende rimeligere modellen, og ikke minst vise frem en splitter nye iPad Pro.