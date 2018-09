OnePlus kommer med deres første smart tv næste år

Efter succesen med deres glimrende smartphones OnePlus 5T og OnePlus 6, søger kinesiske OnePlus nu at bringe deres virksomhed et skridt videre ved at lancere et smart tv, som angiveligt kommer i løbet af 2019.

CEO Pete Lau har annonceret det kommende smart tv på OnePlus' officielle forum, hvor han meddelte, at selskabet "bygger et nyt produkt med OnePlus' førsteklasses flagskibsdesign, billedkvalitet og lydoplevelse for at skabe en mere gnidningsfri tilslutning af hjemmet." Samtidig tilføjede han: "Vi kalder det: OnePlus TV."

I meddelelsen, der var ledsaget af et teaser-billede med ordene "Vores næste skridt fremad", erklærede Lau, at selskabet ønsker "at bringe hjemmemiljøet til det næste niveau af intelligent tilslutning", og at "tv har potentialet at være så meget mere, end blot den enhed, hvorpå du ser dine yndlingsprogrammer."

En intelligent løsning

Selskabet har gennem de seneste fem år høstet erfaringer inden for fremstilling af smartphones og udvikling af operativsystemer, og de erfaringer danner ifølge OnePlus grundlaget for det kommende indtog i stuerne. OnePlus planlægger at bruge deres tæft for "enkelhed, effektivitet og intelligent funktionalitet" i processen med at skabet tv'et - og det er kun begyndelsen.

"I løbet af de næste fem år vil udviklingen inden for 5G og Artificial Intelligence byde på et endnu større grundlag for at brainstorme, hvordan man kan forbedre livet som vi kender det," sagde Lau og uddybede: "I fortsættelse af vores utrættelige udforskning af at forbedre verden omkring os, vi vil gerne tage det første skridt til at opbygge en forbundet menneskelig oplevelse. "

I øjeblikket er det uvist, om producenten planlægger at frigive OnePlus TV udenfor hjemlandet Kina - men vi kan nok forvente, at det også vil blive solgt i de dele af verden, hvor virksomheden sælger sine telefoner på nuværende tidspunkt.