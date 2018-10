Ladeproblemet til iPhone XS og XS Max er fikset i ny oppdatering

Forrige uke så rapporterte vi om at iPhone XS og iPhone XS Max hadde problemer med å lade om ladekabelen ble satt inn mens telefonen var i dvale.

Nesten alle brukere som opplevde problemet kunne melde om at telefonen ville lade som normalt når den hadde blitt låst opp, noe som igjen ga en klar indikasjon om at problemet var knyttet til at enheten var i dvale.

Heldigvis har Apple i den nye iOS 12.0.1 oppdateringen adressert «problemet hvor noen iPhone XS enheter ikke ville ta lading når koblet til via Lightning-kabel».

I tillegg til ladingsfeilen skal fastvareoppdateringen løse «et problem som kan føre til at iPhone XS-enheter kobles til et Wi-Fi-nettverk på 2,4 GHz i stedet for 5 GHz», samtidig som den gjenoppretter «den opprinnelige posisjonen til «.?123»-tastene på iPad-tastaturet».

Øvrige feilrettinger skal adressere problemer der «teksting kanskje ikke vises i noen video-apper», og «at Bluetooth kan bli utilgjengelig».

For å få den nyeste iOS 12.0.1-oppdateringen, gå til Innstillinger på din iPhone eller iPad, velg Generelt og Programvareoppdatering.