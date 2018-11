Disney julkisti tulevan suoratoistopalvelunsa nimen ja uuden Star Wars -sarjan

Disney on julkistanut tulevan suoratoistopalvelunsa virallisen nimen sekä tiedon toisesta Star Wars -teemaisesta sarjasta.

Netflixin kilpailijaksi povattu Disneyn tuleva suoratoistopalvelu kantaa jatkossa nimeä Disney+. Disneyn toimitusjohtaja Bob Iger lanseerasi palvelun virallisen nimen yhtiön vuosittaisen verotus- ja vuosineljännesraportin julkistamisen yhteydessä.

The Walt Disney Company’s new direct-to-consumer streaming service will be called Disney+, launching in the U.S. in late 2019: https://t.co/fqv1HFHtqw pic.twitter.com/ut3ojyusB1November 8, 2018