De beste digitalkameraene i 2018: For både proffer og nybegynnere

Med denne artikkelen har vi gått løs på en oppgave som egentlig er umulig. Det beste kameraet for en profesjonell fotograf er jo milevis unna det beste kameraet for en actionsport-entusiast eller en nybegynner. Derfor har vi valgt å plukke ut våre favoritter til ulike bruksområder. Det kan være fordi de har de beste funksjonene og spesifikasjonene, fordi de gir deg enormt mye for pengene, eller fordi de gjør akkurat det de er ment å gjøre på en fantastisk måte.

På veien skal vi også forklare begreper som dukker opp og forskjellene mellom de ulike kameratypene, men hvis du trenger mer hjelp til å bestemme deg for hva slags kamera du trenger, kan du få hjelp fra vår internasjonale kameraguide: Hvilket kamera skal jeg kjøpe?

Lurer du på om du skal kjøpe speilløst eller speilrefleks? Ta en titt på vår guidevideo nedenfor!

Alle disse kameraene har blitt grundig testet av oss, så hvis du vil vite mer om dem og se flere eksempelbilder, er det bare å klikke på linkene til de komplette testene.

1. Nikon D850

Høy oppløsning møter høy hastighet.

Type: Speilrefleks | Sensorstørrelse: Fullformat CMOS | Oppløsning: 45,7MP | Objektiv: Nikon F mount | Søker: Optisk | Skjerm: 3,2-tommers flippbar berøringsskjerm, 2.359.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 7 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Fantastisk bildekvalitet

Glimrende ytelse

Treg autofokus i Live View

Knotete SnapBridge-funksjonalitet

Prisen er stiv, men hvis du er på jakt etter det beste kameraet som kan kjøpes for penger akkurat nå, er Nikons D850 et opplagt valg. Den fantastiske fullformatsensoren på 45,7 MP gir en helt utrolig bildekvalitet, men det er bare halve historien. Takket være et sofistikert 153-punkters autofokussystem og opptil 9 bilder per sekund i seriemodus (med batterigrep), er D850 like egnet til sport og dyreliv som til landskap og portretter. Nikon D850 kan godt være det mest allsidige kameraet vi har testet noensinne.

2. Sony Alpha A7R III

Sonys megapikselmonster får enda bedre ytelse.

Type: Speilløst | Sensorstørrelse: Fullformat CMOS | Oppløsning: 42,2MP | Objektiv: Sony E-mount | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1.440.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

10 bilder per sekund ved 42,2 MP

Rask autofokus

Begrensede kontrollmuligheter på berøringsskjermen

Mangler XQD-kortstøtte

For ikke lenge siden var du nødt til å se til Nikon eller Canon hvis du var ute etter et fullformatkamera med profesjonell kvalitet, men Sonys voksende serie av speilløse fullformatkameraer har blitt et godt alternativ. Med Alpha A7R III har Sony tatt et av våre absolutte favorittsystemkameraer og forbedret ytelsen, slik at det har blitt et av de mest komplette og allsidige kameraene på markedet i dag. Den fantastiske fullformatsensoren på 42,2 MP i kombinasjon med et avansert autofokussystem og 10 bilder per sekund i seriemodus, gjør at du ikke lenger må ofre ytelse for oppløsning eller motsatt.

3. Fujifilm X-T2

Det perfekte entusiastkameraet.

Type: Speilløst | Sensorstørrelse: APS-C CMOS | Oppløsning: 24,3 MP | Objektiv: Fujifilm X-mount | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers vippbar skjerm, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 8 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Godt å håndtere

Rask autofokus

Mangler berøringsskjerm

Ikke stort annet

Denne oppdaterte utgaven av X-T1 likner kanskje mye på forgjengeren ved første øyekast, men oppfølgeren til Fujifilms flaggskip-systemkamera har blitt kraftig forbedret på flere områder. Viktigst av dem er kanskje den forbedrede autofokusen. Den har nemlig tatt et enormt steg frem sammenlignet med systemet i X-T1, og justering av fokus på objekter i bevegelse går veldig raskt. Samtidig virker den veldig intelligent og byr på gode tilpasningsmuligheter. I kombinasjon med 8 bilder per sekund i seriemodus, en smart dobbelthengslet skjerm, lyssterk elektronisk søker, Fujifilms glimrende 24,3 MP X Trans III-sensor og godt med fysiske kontrollmuligheter, gjør alt dette X-T2 til et av de beste kameraene på markedet i dag.

4. Nikon D3400

Det beste speilreflekskameraet for nybegynner er ikke det dyreste.

Type: Speilrefleks | Sensor: APS-C CMOS | Oppløsning: 24,2 MP | Objektiv: Nikon F-mount (DX) | Søker: Optisk | Skjerm: 3 tommer, 921.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynner

God bildekvalitet

Guidemodus

Låst skjerm

Ikke berøringsskjerm

Nikon D3400 bygger videre på fantastiske D3300, og har blitt vårt førstevalg når det kommer til innstegsmodeller. Det har omtrent samme design og spesifikasjoner som forgjengeren, men har blitt utstyrt med Nikons SnapBridge-funksjon som lar deg overføre bildene til smarttelefonen din via Bluetooth. På den måten kan du enkelt dele dem med andre. Sensoren på 24,2 MP gir deg massevis av detaljer, og D3400 er også et veldig enkelt kamera å leve med. Den smarte guidemodusen er i tillegg et nyttig læringsverktøy som gir deg forklaringer til viktige funksjoner i sanntid. Vi savner en berøringsskjerm, men utover det er dette vår favoritt blant innstegsmodellene akkurat nå.

5. Fujifilm X100F

Klassisk design og betjening gjør dette til det perfekte kompaktkameraet for entusiaster.

Type: Kompakt toppmodell | Sensor: APS-C CMOS | Oppløsning: 24,3 MP | Objektiv: 23 mm f/2 | Skjerm: 3 tommer, 1.040.000 punkter | Søker: Hybrid | Maks. antall bilder per sekund: 8 | Video: 1080p | Brukernivå: Ekspert

Hybridsøker

Glimrende bildekvalitet

ISO-hjulet er ikke særlig praktisk

Kun 1080p-video

X100F er en fryd både å se på og bruke, men det passer ikke for alle. Det er et relativt stort kompaktkamera i retrostil med et låst objektiv på 23 mm og f/2.0, og det er utformet for fotografer som savner tyngden og de manuelle kontrollene til tradisjonelle 35 mm rammesøkerkameraer. Det er også relativt spesialisert, og de fleste eiere vil sannsynligvis ha andre kameraer ved siden av. Ikke minst er det i overkant dyrt, men samtidig gir det deg også en helt unik og utsøkt opplevelse.

6. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Topp ytelse i en bitte liten innpakning.

Type: Speilløst | Sensortype: Micro 4/3 | Oppløsning: 16,1 MP | Objektiv: Micro 4/3 | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1.370.000 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 8.6 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/entusiast

Kompakte proposjoner

5-akset stabilisering

Mindre sensor enn mange andre

Batteritiden kunne vært bedre

Selv om de fleste av spesifikasjonene til OM-D E-M10 Mark II kun har fått små oppgraderinger sammenlignet med Mark II, har Olympus finpusset og justert et av denne klassens beste kameraer. Dermed har det blitt et enda bedre alternativ for både nybegynnere og entusiaster. Noen vil nok peke på Micro 4/3-sensoren som en svakhet (den har omtrent halvparten av arealet til APS-C), men effekten på bildekvaliteten er minimal, og den gjør også at objektivene blir like kompakte og lette som selve kameraet. I tillegg får du 5-akset bildestabilisering, en grei elektronisk søker, imponerende rask seriemodus med 8,6 bilder per sekund og 4K-video. E-M10 Mark III er absolutt ingen leke, og på alle måter et seriøst kamera.

7. Panasonic Lumix TZ100

Det perfekte reisekameraet – lett, allsidig og med en god zoom.

Type: Kompakt | Sensor: 1-tommers CMOS | Oppløsning: 20,1MP | Objektiv: 25-250 mm, f/2.8-5.9 | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/entusiast

1-tommers sensor

4K video

Begrenset 10x zoom

Grepet kunne vært bedre

TZ100 har omtrent samme størrelse som tidligere kameraer i TZ-serien, men Panasonic har likevel klart å presse en mye større sensor inn i sin nyeste modell. Det gjør at hver piksel blir rundt 2,4 ganger større enn hos modeller som Lumix TZ90, og resultatet er mye bedre bildekvalitet. Zoomobjektivet er ikke like imponerende, men til gjengjeld får du en elektronisk søker som gjør det enklere å komponere utsnitt i sterkt sollys. I tillegg får du videoopptak i 4K, og Panasonics 4K fotomodus som lar deg lagre bilder av flyktige øyeblikk i 8 MP. Summen av dette blir et svært godt kompaktkamera.

8. Canon EOS 800D

Canons beste innstegsmodell til nå byr på høy ytelse og mange funksjoner.

Type: Speilrefleks | Sensor: APS-C CMOS | Oppløsning: 24,2MP | Objektiv: Canon EF-S | Søker: Optisk | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 6 | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynner

Brukervennlig

Flippbar berøringsskjerm

Søker viser bare 95 prosent av bildet

Overflate i plast

EOS 800D er oppfølgeren til 750D, og en av de beste innstegsmodellene du får kjøpt nå. Oppløsningen er den samme som før, men designet er nytt, og ISO-ytelsen er oppgradert. I tillegg er autofokusen forbedret siden forrige modell og du får 45 punkter og Live View AF som er like rask som hos enkelte speilløse rivaler. I tillegg vil nok det nye grafiske brukergrensesnittet gjøre 800D enda mer fristende for nye brukere. Fraværet av 4K-video og plastoverflatene skuffer litt, men EOS 800D er likevel en flott inngangsport til speilrefleksfotograferingens verden.

9. Panasonic Lumix FZ2000

Superzoomkameraet for fotografer som ikke vil ofre bildekvalitet.

Type: Superzoom | Sensor: 1-tommers CMOS | Oppløsning: 20,1MP | Objektiv: 24-480mm, f/2.8-4.5 | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Stor 1-tommers sensor

Superrask autofokus

Stort, tungt og dyrt

Ikke værbestandig

Det siste fotokameraet vi skal nevne, er et kompaktkamera med superzoom. Dette er en type kamera vi ofte ikke setter så stor pris på fordi den enorme zoomen tvinger produsentene til å bruke den samme 1/2,3-tommers bildebrikken du finner i vanlige kompaktkameraer. Du får utseendet og følelsen til et speilreflekskamera, men du får definitivt ikke bildekvaliteten. Men Panasonic Lumix FZ2000 er annerledes. Det ofrer nemlig litt av zoomlengden til fordel for en større 1-tommers sensor – et kompromiss de fleste fotografer vil applaudere. Zoomen strekker seg til 480 mm. Noe som er relativt kort for et superzoom-kamera, men likevel mer enn nok for det meste av hverdagsbruk. Vi ofrer i hvert fall gjerne litt av zoomrekkevidden for bedre og raskere optikk. Vi liker FZ2000 fordi det leverer både bildekvalitet og zoomlengde, og på kjøpet får du også full manuell og semi-manuell kontroll, lagring i RAW-format og 4K video.

10. GoPro Hero6 Black

Møt den nye kongen av action-kameraer.

Type: Action-kamera | Sensor: 1/2,3-tommers CMOS | Oppløsning: 12 MP | Objektiv: Vidvinkel f/2.8 | Skjerm: 2-tommers berøringsskjerm | Søker: Ingen | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/viderekommen

Finpusset design

Svært god bildekvalitet

Fiklete berøringsskjerm

En dyr hobbydings

GoPro Hero6 Black er det beste action-kameraet du får kjøpt. Det er dyrt sammenlignet med enkelte av konkurrentene, men det er stappfullt av funksjoner som 4K med 60 bilder per sekund og super-saktefilm i 1080p med 240 bilder per sekund. Den forbedrede bildestabiliseringen fungerer veldig godt, og opptakene har større dynamikk og bedre ytelse i svakt lys enn Hero5 Black leverte. I tillegg er det vanntett ned til 10 meter, det har en nyttig 2-tommers berøringsskjerm, og den oppdaterte QuikStories-appen overfører og klipper materiale automatisk for deg. Er du på jakt etter et godt action-kamera, finnes det ikke noe bedre valg enn Hero6 Black.

