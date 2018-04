De bedste Bluetooth-højttalere 2018: de bedste transportable højttalere til ethvert budget

Her er guiden til de bedste Bluetooth-højttalere: Velkommen til TechRadars hitliste over de Bluetooth-højttalere, du kan købe i 2018.

Der er to yderligheder i audioverdenen. I den dyre ende findes der kostbare hi-fi-opstillinger, sat sammen af mange forskellige dele. De kan lyde fantastisk, men koster gerne spidsen af en jetjager og fylder en hel reol.

I den anden ende af spektret finder vi Bluetooth-højttalerne. Ja, du er nødt til at sørge for, at der er strøm på deres batterier. Og fordi forbindelsen kører via Bluetooth i stedet for gode gammeldags kabler, bliver lydkvaliteten aldrig lige så god. Men de er langt billigere og en hel del mere handy i brug.

Uanset om du er på jagt efter en højttaler, du kan pakke med i kufferten på vej til dit næste eventyr, et transportabelt powerhouse til at tage med på stranden, eller en rockende trådløs speaker til din næste store fest, så findes der helt sikkert en Bluetooth-højttaler derude til dig.

Mangler du et par ideer? Så kig med her, hvor vi præsenterer vores Top 10 over de bedste Bluetooth-højttaler på markedet. Nogle er rå. Nogle er i lækkert design. Nogle er vandtætte, og andre skal helst holdes inden døre – læs selv og vælg selv.

Sådan vælger du den bedste Bluetooth-højttaler

Et af de mest almindelige spørgsmål, vi får, når vi snakker med folk om Bluetooth-højttalere, er: Hvordan vælger jeg den bedste?

Lige meget hvilke features du ønsker, din højttaler skal have, er to ting bydende nødvendige: fornuftig batterilevetid og ordentlig lydkvalitet. Der er ingen idé i at have en højttaler, der er pakket med features, hvis batteriet dør hurtigt, eller den lyder rædselsfuldt. Alle valg på vores liste opfylder de to krav, så når du vælger her fra listen, kan du tillade dig at kigge mere på højttalernes andre features.

Almindelige ønsker til Bluetooth-højttalere er, at de skal være vandafvisende (se også vandtætte højttalere), kunne modtage opkald på medhør og oplade andre devices - det sidste er en feature, der gør det muligt at plugge mobilen eller tabletten ind i højttaleren og trække lidt strøm derfra, hvis deres batterier er ved at løbe tør. Nogle af de bedste Bluetooth-højttalere (for eksempel UE Boom 2) kan tilbyde alle tre features!

En anden god måde at snævre feltet ind på er at vælge din Bluetooth-højttaler ud fra, hvilken aktivitet du vil bruge den til. For eksempel har en virkelig god rejsehøjttaler sandsynligvis ikke præcis de samme egenskaber som den bedste model til brug hjemme i lænestolen.

Med det i baghovedet har vi herunder forsøgt at fremhæve de mest almindelige anvendelser og valgt en Bluetooth-højttaler, der passer perfekt til hvert scenarie.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Hvilke er de 10 bedste Bluetooth-højttalere i 2018? Komplet liste over de bedste Bluetooth-højttalere, du kan købe:

1. UE Boom 2

Den bedste Bluetooth-højttaler

Vægt: 548 g | Batterilevetid: 15 timer | Trådløs rækkevidde: 30+ meter | Frekvensrespons: 90-20.000 Hz | Drivere: To 1,75" drivere og to 1,75" x 3" passive radiators | NFC: Ja | AUX-indgang: Ja | USB-opladning: Ja

Fremragende design

Vandtæt

Robuste features

Batterilevetiden er ikke forbedret i forhold til den gamle model

Denne opfølger til UE Boom rammer hovedet på sømmet. Den er alt det, en Bluetooth-højttaler skal være. Den kan spille højt, men lyden har stadig detaljer. Den er bærbar, men stadig utrolig robust. At den nu oven i købet også er vandtæt, forvandler det, der før var den bedste Bluetooth-højttaler i de fleste situationer til den bedste i alle situationer.

Hvis du for alvor er på jagt efter din næste - eller første - Bluetooth-højttaler, kan du godt stoppe eftersøgningen her. (Men hvis du leder efter lidt mere kraft, så er Megaboom – også fra UE – også et godt valg.)

Læs hele anmeldelsen her: UE Boom 2

2. Fugoo Style

Den næstbedste Bluetooth-højttaler

Vægt: 453 g | Batterilevetid: Op til 40 timer | Trådløs rækkevidde: 10+ meter | Frekvensrespons: 60-20.000 Hz | Drivere: To 28 mm neodymium tweeters, to 39 mm neodymium aluminum domed mid/woofers, to 43 mm x 54 mm passive radiators | NFC: Nej | AUX-indgang: Ja | USB-opladning: Ja

Fantastisk lyd

Utrolig batterilevetid

Ingen væsentlige fejl

Mød en af de bedst bevarede hemmeligheder på markedet for Bluetooth-højttalere. Fugoo fås i den indpakning, du foretrækker (Style, Tough eller Sport), men uanset hvilken model du vælger, passer denne Bluetooth-højttaler lige så godt i naturen som på kaffebordet.

På trods af sin lille størrelse tilbyder Fugoo Style en overraskende god lydoplevelse og - jo det er rigtigt - op til 40 timers batterilevetid, hvis man lytter ved middel volumen. Vi fik næsten 20 timer ud af den, selv om vi skruede højt op.

Desværre forhandles Fugoos elegante og robuste Bluetooth-højttaler ikke i Danmark lige nu, men man kan for eksempel købe den direkte fra firmaet.

Læs hele anmeldelsen her: Fugoo

3. JBL Charge 3

En stærk Bluetooth-højttaler, der også oplader din mobil

Vægt: 800 g | Batterilevetid: 20 timer | Trådløs rækkevidde: 10+ meter | Frekvensrespons: 65-20.000 Hz | Drivere: To 1,7" drivere og to passive radiators | NFC: Nej | Bluetooth-version: 3.0 | AUX-indgang: Ja | USB-opladning: Ja

Fed bas

Vandtæt

Sårbare woofere

Som samlet pakke tilbyder JBL Charge 3 en fristende kombo af gode features og fremragende lydkvalitet. Den spiller højt uden forvrængning og viser dermed større styrke end dens størrelse egentlig berettiger den til.

Charge-serien har længe stået på vores liste over højttalere, vi gerne anbefaler, takket være den måde, de kombinerer flot lydkvalitet med evnen til at oplade andre devices via USB.

Denne seneste model bekræfter, at JBL stadig er med i toppen af markedet for bærbare Bluetooth-højttalere.

Læs hele anmeldelsen her: JBL Charge 3

4. Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless

Den bedste high-end Bluetooth-højttaler

Vægt: 6.500 g | Batterilevetid: N/A | Trådløs rækkevidde: N/A | Frekvensrespons: 44-28.000 Hz | Drivere: To 25 W tweeters, to 25 W mid-range drivere og en 50 W subwoofer | NFC: Nej | Bluetooth-version: 4.1 | AUX-indgang: Ja | USB-opladning: Nej

Fremragende allround lyd

Ikonisk design

Begrænset stereo-effekt

Lidt besværligt setup

Den nye Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless er et smukt stykke design. Det er en solid og betryggende tung trådløs højttaler, som leverer varen i forhold til den lydmæssige arv, den britiske lydmaestro har opbygget gennem hele sin levetid: Lyden er klar og naturlig, og Bluetooth-højttaleren fylder rummet med seriøst kraftfulde mellemtoner og en dynamisk, kontrolleret bas.

Prisen vil måske lægge lidt af en dæmper på tegnebogen, men hvis du har meget fintfølende ører og lyst til en bærbar højttaler, er Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless den eneste Bluetooth-højttaler, du bør overveje.

Læs hele anmeldelsen her: Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless

5. Bose SoundLink Mini II

Den bedste mellemtone-højttaler

Vægt: 670 g | Mål: 5,1 cm x 18 cm x 5,8 cm (H x B x D) | Batterilevetid: Op til 10 timer | Trådløs rækkevidde: Op til 9 meter | Frekvensrespons: N/A | Drivere: N/A | NFC: Nej | Bluetooth-version: N/A | AUX-indgang: Ja | USB-opladning: Nej

Strålende lyd

Bygget som en tank

Kompakt design

Hverken NFC eller multipoint Bluetooth

Bose SoundLink Mini II er nærmest antik, da den blev lanceret i juni 2015. Men at afskrive SoundLink Mini II på grund af alder vil være en fejl, da den fortsat er en af de mest vellydende trådløse højttalere på markedet.

Den spiller langt over evne i forhold til sin størrelse med en markant dyb bas, gnistrende diskant og fyldige mellemtoner. Mens de fleste trådløse højttalere lyder OK, beviser Bose SoundLink Mini II, at små højttalere ikke behøver at gå på kompromis med lyden. Desuden kan den prale af andre Bose-fordele som en elegant ladestation.

Læs hele anmeldelsen her: Bose SoundLink Mini II

6. UE Wonderboom

Den bedste udendørs Bluetooth-højttaler

Vægt: 425 g | Mål: 10,2 x 9,35 cm (H x D) | Batterilevetid: Op til 10 timer | Trådløs rækkevidde: 33 meter | Frekvensrespons: 80-20.000 Hz | Drivere: to 40 mm full-range drivere og to 46,1 mm x 65,2 mm passive radiators | NFC: Nej | Bluetooth-version: N/A | AUX-indgang: Nej | USB-opladning: Ja

360 graders lyd

Multipoint Bluetooth

Vandtæt

Lidt indelukket lyd

Når nogen beder os om at anbefale en vandtæt Bluetooth-højttaler, har UE Roll 2 altid stået i toppen af vores liste. Vi elskede Roll 2s unikke facon, 15 meter trådløse rækkevidde og - naturligvis - at den også lød godt. Hvad den savnede, var en ordentlig bas. Logitech, UEs moderselskab, har fikset Roll 2s manglende bas ved at skabe en ny højttaler med det passende navn UE Wonderboom.

I vores øjne slår UE Wonderboom Roll 2 på stort set alle parametre - bortset fra Roll 2s smarte bungee-strop. Hvis man ser bort fra den, er det svært at gøre et bedre køb end UE Wonderboom, hvis du er på jagt efter en af de bedste vandtætte Bluetooth-højttalere på markedet i dag.

Læs hele anmeldelsen her: UE Wonderboom

7. Creative Muvo 2C

Den bedste billige Bluetooth-højttaler

Vægt: 159 g | Batterilevetid: 6 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | Frekvensrespons: N/A | Drivere: en full-range driver | NFC: Nej | Bluetooth-version: 4.2 | AUX-indgang: Ja | Vandafvisende: Ja -IP66 | USB-opladning: Nej

Rig på features

Har en god bas

Træls app

De avancerede features kan være komplicerede

Creative Muvo 2C er en højttaler, der demonstrerer langt bedre lydkvalitet, end dens størrelse berettiger den til. Denne lille bitte Bluetooth-højttaler er en af de mindste, der har fået plads til sin egen bass radiator, og det giver en langt bedre dynamisk rækkevidde, end man finder i mange andre højttalere i dette prisleje. Den er desuden rig på features, når det handler om input, da den giver dig mulighed for at spille musik enten via Bluetooth, 3,5 mm jackstik eller USB - ja, du kan ligefrem indsætte et microSD-kort og spille MP3-filer direkte.

Selvfølgelig kan du få mere raffineret lyd, endnu bedre bas og længere batteritid, hvis du vil ofre mere. Men hvis du er ude efter en budget-højttaler, er Muvo 2C svær at slå på prisen.

For nylig anmeldte vi en af dens lidt ældre søskende, Creative Muvo 2, som kunne være et alternativ, hvis du ønsker samme funktionaliteter i en lidt større model. Men den byder ikke på helt samme værdi for pengene som Creative Muvo 2C.

Læs hele anmeldelsen her: Creative Muvo 2C

8. B&O Beoplay P2

Den bedste letvægts-højttaler

Vægt: 275 g | Batterilevetid: Op til 10 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | Frekvensrespons: 68-21.000 Hz | Drivere: 2” full-range, 3/4” Diskant | NFC: Nej | Bluetooth-version: 4.2 | AUX-indgang: Nej | Støv- og stænksikker: Ja | USB-opladning: Nej

Ultrabærbar - passer lige i en lomme

God bas i forhold til størrelsen

Mangler lidt i diskant og mellemtoner

En taske eller æske ville være fin

B&O har skabt et hit med Beoplay P2. Det er en smukt designet højttaler, som er ekstremt nem at betjene, den har en velbygget medfølgende app, og den lyder virkelig godt. Og så er den oven i købet ultrabærbar uden at gå ret meget på kompromis med bassen. Selvfølgelig kan man godt få noget større (og stereo) for samme pris, men i denne størrelse berettiger lydkvaliteten prisen.

De gode features via Beoplay app'en er også lækre, men vi ville ikke købe denne Bluetooth-højttaler alene af den grund.

Læs hele anmeldelsen her: B&O Beoplay P2

9. Marshall Kilburn

Den bedste store Bluetooth-højttaler

Vægt: 3.000 g | Batterilevetid: Op til 20 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | Frekvensrespons: 62-20.000 Hz | Drivere: To 3/4" dome tweeters og en 4" woofer | NFC: Nej | AUX-indgang: Ja | USB-opladning: Nej

Bas- og diskant-knapperne

Gulvrungende bas

Ingen playback-knapper

Ikke så bærbar som konkurrenterne

Marshall Kilburn ligner måske ikke det bedste valg blandt Bluetooth-højttalerne. Den er stor, den er tung, den kan ikke oplade via USB, den er ikke vandtæt, og prisen omkring 1.500 kr. er relativt høj for en Bluetooth-højttaler.

Men ingen af disse indvendinger betyder noget, fordi Marshall Kilburn lyder så forbandet godt.

I løbet af en måneds tid blev vi helt forelskede i Marshall Kilburns design, feeling og uforfalskede lydkvalitet. Ingen anden Bluetooth-højttaler på markedet er ligesom den. Den får folk til at kigge en ekstra gang, og den sætter gang i snakken. Marshall Kilburn er et stykke lydkunst, som du stolt kan vise frem til vennerne til næste fest.

Læs hele anmeldelsen her: Marshall Kilburn

10. Denon Envaya DSB-250BT

Den mest holdbare Bluetooth-højttaler

Vægt: 750 g | Dimensioner: 209 x 74 x 77 mm (B x D x H) | Batterilevetid: 13 timer | Trådløs rækkevidde: 30 meter | Frekvensrespons: N/A | Drivere: to 40 mm full-range drivere og en 53x135 mm passive radiator | NFC: Nej | Bluetooth-version: N/A | AUX-indgang: ja | Vejrbestandig: Ja - IP67 | USB-opladning: Nej

Kraftfuld, rig og fyldig lyd

Bedre afbalanceret lyd end de fleste

Stive betjeningsknapper

Mat diskant

Den nyeste højttaler i Denons Envaya-serie er en af de første højttalere, som virkelig blæste os bagud i 2018. Den byder på kraftfuld lyd, der virkelig fylder rummet, og som vil lyde godt i de flestes ører. Desuden kommer Envaya DSB-250BT med IP67-rating, der betyder, at den er både støv- og vandtæt. Endelig er den bygget som en tank, og det gør den til en af de mest robuste højttalere, vi nogen sinde har haft i hænderne.

På trods af en næsten fejlfri performance er Denon Envaya DSB-250BT ikke helt perfekt. Lydkvaliteten er kraftfuld og klangfuld, men den mangler den sprøde diskant, som nogle godt kan lide, og knapperne langs siden opleves som stive og svære at indstille.

I sidste ende er det småfejl, så Denon Envaya DSB-250BT er fortsat en stærk Bluetooth-højttaler - og det er meget muligt, at den er et af de bedste køb i år.

Denon Envaya DSB-250BT er desværre ikke på markedet i Danmark, men den kan købes over nettet, for eksempel på amazon.co.uk.

Læs hele anmeldelsen her: Denon Envaya DSB-250BT