Spotify begynder at teste en officiel Apple Watch-app

En officiel Spotify-app vil sandsynligvis stå højt på ønskelisten hos mange ejere af et Apple Watch, og nu ser det ud til, at den endelig kan være på vej. Brugere med adgang til beta-versionen af Spotifys iOS-app rapporterer nemlig, at der er sat en tidlig, begrænset test i værk.

Ifølge en Reddit-tråd kan app'en ikke særligt meget i øjeblikket, lige bortset fra at kontrollere afspilning på din iPhone. Det kan være, at synkronisering af playlister til uret - en af nøglefunktionerne i enhver wearable-app - vil blive rullet ud lidt senere i forløbet. Og måske sker det først, når app'en er blevet officielt lanceret.

Indtil videre har hverken Spotify eller Apple sagt noget om app'en offentligt - heller ikke, hvornår resten af os kan forvente at få den nye app at se. Selvfølgelig ville Apple langt foretrække, at du holder fast i Apple Music, hvilket måske kunne give anledning til et par snubletråde undervejs.

Det tager sin tid

Vi har tidligere hørt forlydender om, at der ville komme en Spotify-app til Apple Watch på et tidspunkt, om end rygterne efterhånden har svirret i meget, meget lang tid. Nogle havde tippet på en officiel annoncering under WWDC 2018 tilbage i juni, men det skete jo som bekendt ikke.

Da The Verge pressede på for en kommentar, nægtede Spotify at uddybe deres planer for en Apple Watch-app. Deres eneste kommentar var, at selskabet hele tiden tester nye features og funktionalitet. Men i betragtning af, at du ellers kan bruge Spotify næsten overalt – herunder med Wear OS – giver det mening at gøre samlingen komplet med Apple Watch.

Hvis du ikke deltager i Spotifys betatest af iOS-app'en, må du bare læne dig tilbage og vente. Når app'en når frem til den fulde version af Spotify, skal vi nok sige til – men forvent nu ikke for meget lige med det første.