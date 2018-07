Google Daydream endelig med Chrome laget for VR

Googles Daydream VR-plattform har endelig en dedikert Chrome-nettleser i form av en ny app.



Daydream-plattformen ble lansert i 2016 og har vært basisen for en rekke mobil-baserte og frittstående VR-hodesett.



Nå kan alle som bruker frittstående Daydream-hodesett, som eksempelvis Lenovo Mirage Solo, installere Chrome fra Play Store-appen.



De som bruker et mobil-basert produkt, som Daydream View, trenger dog å oppdatere Chrome-appen på telefonen før den dukker opp som klart for bruk med hodesettet.

Den oppdaterte VR-appen kan lagre bokmerker, navigere ved hjelp av stemmesøk og man kan til og med gjemme VR-surfehistorien ved hjelp av inkognito-modus — hvis det er viktig for deg.

Dagdrømmer

På tross av at dette gjerne har vært ansett som det mest logiske valget av VR-app på et hodesett laget av Google, så har det tatt i overkant av 18 måneder for Google å gjøre istand nettleseren og legge den ut på Daydream Play Store.



Dagens Daydream-eiere har nok vært klare over at de allerede har hatt muligheten til å bruke Chrome-nettleseren, men at det krevde at man åpnet Chrome på smarttelefonen før man plasserte den inn i hodesettet. Den nye appen kommer forhåpentligvis til å gjøre nettsurfing i VR litt mer praktisk.