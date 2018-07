Dette kan være spesifikasjonene til Microsofts billige Surface

Alt peker mot at Microsoft jobber med en serie rimeligere Surface-nettbrett, og takket være graving gjort av WinFuture vet vi nå litt mer om hvordan prisen skal holdes nede – de skal ettersigende nemlig gjøre bruk av Pentium-prosessorer.

Ifølge WinFutures kilde er det prosessorene Pentium Silver N5000, Pentium Gold 4410Y og Pentium Gold 4415Y som vil sitte i de ulike variantene av nye Surface. Dermed må vi skuffe dem som håpet på å se en Core m3 i en av disse nye modellene.

Ifølge samme kilde vil prosessorene sannsynligvis kombineres med 4 eller 8 GB RAM.

Samtidig har en tidligere Microsoft-ansatt ved navn Mounti Reddy postet det som skal være ytelsestester av nye Surface på Twitter, og der er varianten med Pentium 4415Y testet opp mot både 2017-utgaven av MacBook 12 tommer og en 9,7 tommer iPad. Det melder ITavisen i dag.

Testene – hvis de er ekte – tyder på at nye Surface vil være noe tregere enn en Macbook, men 15-20 prosent raskere enn nye iPad.

Ny Surface gir mening

En rimeligere utgave av Microsoft Surface gir mening når du tar med i betraktningen av Apples seneste iPad koster 3385 kr for den rimeligste utgaven. Ryktene sier på sin side at den rimeligste varianten av nye Surface kan få en pris på rundt 4000 kroner, og da får du et nettbrett med en fullt fungerende utgave av Windows 10.

Det gjenstår å se når disse nye nettbrettene faktisk vil dukke opp i butikkene. Microsoft har foreløpig ikke sagt noe som helst om dem, men i og med at de nylig gikk gjennom sertifisering hos amerikanske myndigheter er det sannsynlig at de dukker opp relativt snart.

Enhetene er forventet å ha en skjermstørrelse på 10 tommer og de skal være utstyrt med USB-C-porter, noe den kraftigere og dyrere Surface Pro ikke har. Vi skal holde deg oppdatert på nye rykter og eventuelle kunngjøringer fra Microsoft.

Via The Verge