Beste laptop 2018: Vårt utvalg av de 15 beste bærbare du kan kjøpe i år

Denne listen over de beste bærbare i 2018 vil hjelpe deg med å finne akkurat den laptopen du er på utkikk etter. Vi har testet alt fra de beste gaming-maskinene, via 2-i-1-bærbare, til budsjettvennlige alternativer. Vår liste over de beste bærbare inneholder et bredt spekter av maskiner, slik at du kan være sikker på at du finner din ideelle laptop.



Vi har testet hver eneste maskin i denne guiden, og inkludert kun de beste bærbare, slik at vi gjennom vår ekspertise kan gi deg kvalifiserte råd om hvilken laptop du bør kjøpe i 2018. Vi oppdaterer denne listen kontinuerlig, slik at den alltid inneholder de beste og nyeste maskinene.



Selv om vi knapt har rundet februar, later det til at 2018 vil bli et kremår for bærbare. Nå er den beste tiden for å kjøpe. Vårt verktøy for prissammenligning sørger for at du kan kjøpe disse maskinene til lavest mulig pris.

De beste bærbare i 2018:

1. Dell XPS 13

Den beste laptopen har blitt enda bedre

CPU: Åttendegenerasjons Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080) – 4k (3840 x 2160) | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD

Sentrert IR webcam

Utmerket nytt design

Nydelig (valgfri) 4K-skjerm

Høyere startpris

Hvit versjon er dyrere

I tre år på rad har Dell XPS 13 figurert i toppsjiktet på våre lister over de beste bærbare pc-ene. 2018-utgaven av Dells flaggskip fortsetter trenden. Denne versjonen er en tynnere og kraftigere variant av verdens beste laptop. Nå har den også fått en glimrende ny 4K-skjerm, samt en ny farge: Rose Gold on Alpine White. Årets utgave er dyrere enn forgjengeren, men 2018-versjonen har til gjengjeld kraftige åttendegenerasjons Intel-prosessorer, fra i5 til i7. I tillegg har den en nærmest kantfri «Infinity Edge»-skjerm, og får dermed presset de 13.3 tommene inn i en ramme laget for 11-tommers-skjermer. Med dette skiller Dell XPS 13 seg kraftig ut fra konkurrentene. I tillegg imponerer utvalget tilkoplinger. Sammenlignet med Apple, som holder seg utelukkende til USB-C, imponerer flaggskipet til Dell med både USB 3.0 og SD-kortleser — i tillegg til USB-C. Det er ikke rart at Dell XPS 13 fortsatt er den mest populære Windows-laptopen i verden. Ikke nok med det: Du har også muligheten til å velge mellom enten høyoppløselig eller multi-touch-skjerm, samt en lang rekke valgmuligheter innen lagring og minne. Eller, du kan velge å spare penger, og gå for mer konservative konfigurasjoner.

2. Asus ZenBook UX310UA

Allrounderen som bokser over sin vektklasse

CPU: Intel Core i3 – i5 | GPU: Intel HD Graphics 620 | RAM: 8 GB | Skjerm: 13,3-tommer opp til QHD+ (3200 x 1800) | Lagring: 256 GB SSD

Nydelig aluminiumsskall

Rask oppvåkningstid og rask i bruk

Enormt mye for pengene

Middels batteritid

Asus ZenBook UX310UA legger man merke til. En bærbar som elegant hopper over den høye prisen til Dells XPS 13, uten at det går ut over ytelsen. Den når ikke helt opp når det gjelder utseende og kvalitetsfølelse, ei heller når det gjelder batteritid, i alle fall ikke sammenlignet med den ovennevnte Dell-modellen. Likevel, med både et aluminiumsskall samt en syvendegenerasjons Kaby Lake-prosessor – det er opp til deg om du vil ha en i3- eller en i5-variant – kan du fortsatt forvente fantastisk ytelse. I tillegg kan du velge mellom en full HD, 1080p-skjerm, eller en strålende 3200 x 1800 QHD+-skjerm med 30 prosent flere piksler sammenlignet med Apples 13-tommers Retina-skjerm. Uavhengig av hvilken modell du ender opp med, vil Asus ZenBook UX310UA være en av de beste bærbare pc-ene du kan kjøpe.

3. Lenovo Yoga Book

En skikkelig allsidig og billig 2-i-1-bærbar

CPU: Intel Atom x5-Z8550 | GPU: Intel Atom | RAM: 4 GB | Skjerm: 10,1-tommer full HD IPS touchskjerm | Lagring: 64 GB SSD, opp til 128 GB microSD

Ekstremt tynn og lett

Fortreffelig skjerm

Den er billig!

Intel Atom-prosessoren er relativt svak

Hvis du er ute etter en billig bærbar som har det lille ekstra, så er Lenovo Yoga Book 2017 noe for deg. I likhet med alle andre Yoga-enheter har den en skjerm man kan folde helt bakover inn mot undersiden av maskinen, slik at man kan bruke den som et nettbrett. I allsidighetens navn gir Lenovo deg nå også muligheten til å velge mellom enten ferdiginstallert Windows 10, eller Android 6.0 – hvilket du velger ut fra hvordan du kommer til å bruke enheten. Skjermens kvalitet går langt utover prisnivået Lenovo legger seg på, og både tastaturet på touchskjermen, samt det fysiske tastaturet, er fantastiske. Denne maskinen er et godt og billig alternativ hvis bruksområdene eksempelvis er tegning (ved hjelp av innebygget Wacom-tegneflateteknologi), hverdagslige oppgaver eller filmtitting på toget. Hvis du imidlertid har behov for kraftigere kost vil du får mer ut av å vurdere alternativene over. Intel Atom-prosessoren i denne maskinen er framifrå på å bruke lite strøm, og å forlenge batteritid, men ikke den beste på å utføre tunge oppgaver som krever mye prosessorkraft.

4. Apple MacBook Pro med Touch Bar

Apples hittil beste MacBook Pro, nå med Touch Bar

CPU: Dobbelkjernet Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel Iris Plus Graphics 640 – 650 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer, (2560 x 1600) IPS | Lagring: 256 GB – 1 TB PCIe 3.0 SSD

Den beste MacBook Pro-maskinen til nå

Super ytelse

Dyr

Skuffende batteritid

Hvis du er ute etter den nyeste og beste laptopen fra Apple, anbefaler vi at du tar en titt på 13-tommersversjonen av MacBook Pro med Touch Bar. Microsoft hevder at Surface Book 2 er dobbelt så kraftig som Apples flaggskip, men en utelatt del av historien er prisen. Basismodellen er nemlig mye dyrere. Likevel, attraksjonen denne gangen er berøringsstripen Touch Bar — en tynn OLED-skjerm rett over tastaturet, som kan brukes til en rekke ting. Alt fra automatisk å foreslå ord mens du skriver, til å inneha Touch ID-funksjonalitet, slik at du enkelt kan logge deg inn med fingeren. Hvis du er en fan av MacBook Pro fra 2017 vil du helt klart like denne modellen, men det finnes en del grunner til at du antageligvis burde vurdere å se nærmere på Windows-alternativene. Som vi sa tidligere, den er ikke fullt så kraftig, skjermen har lavere oppløsning enn konkurrentene, og den er ikke touchskjermvennlig. I tillegg er ikke batteritiden spesielt imponerende. Hvis du er åpen for å skifte leir, så finnes det gode grunner til å vurdere XPS 13, et mer moderne og billigere alternativ. Hvis du derimot er en urokkelig Apple-fantast, så er dette definitivt laptopen for deg!

5. Asus ROG Zephyrus GX501

Den beste gaming-laptopen akkurat nå

CPU: Intel Core i7-7700HQ (firekjerners 3,8 GHz) | Graphics: Nvidia GeForce GTX 1080 + Intel HD Graphics 630 | RAM: 16 GB DDR4 | Screen: 15,6-tommer, Full HD (120 Hz med Nvidia G-Sync) | Lagring: 512 GB SSD

Utrolig kraftig

Innovativ og stille kjøling

Latterlig batteritid

Ingen SD-kortleser

Som en del av en ny generasjon Max-Q gaming-laptoper i 2017 er Asus ROG Zephyrus både latterlig kraftig og enestående tynn og lett. Selvsagt ikke i forhold til en MacBook Pro eller en Dell XPS 13, men sammenlignet med eldre gaming-laptoper er denne maskinen fra Asus som en hellig gral å regne, størrelsesmessig. Å se Zephyrus i aksjon kommer til å fullstendig forandre på hva du forventer av 15-tommers gaming-laptoper. Den er selvsagt dyr, men med en kraftig Core i7-prosessor, GTX 1080 grafikkort, og en 1080p-skjerm, er den mer enn kraftig nok til å spille de beste spillene i mange år fremover. Det er en ideell desktoperstatter, som også, kanskje for første gang, er ekstremt portabel.

6. Dell Inspiron 15 7000 Gaming

Den beste gaming-laptopen for de med stramt budsjett

CPU: Intel Core i5-7300HQ (firekjerners 3,5 GHz) | GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti + Intel HD Graphics 630 | RAM: 8 GB DDR4 | Skjerm: 15,6-tommer, Full HD | Lagring: 256 GB SSD

Fantastisk mye for pengene

Veldig bra batteritid

Overfølsom styreflate

Skjermen er ikke av de beste

Hvis du er ute etter en gaming-laptop, men mangler midlene som skal til for å anskaffe ovennevnte Asus ROG Zephyrus GX501, så er Dell Inspiron 15 7000 Gaming for deg. Den koster godt og vel halvparten, med andre ord et ordentlig røverkjøp. Nvidia GeForce GTX 1050Ti GPU-en kjører de nyeste spillene som smurt på 1080p-panelet, mens i Windows går ting i en rasende fart takket være Core i5-prosessoren. Hvis du har tenkt å holde deg mobil, vil du også dra nytte av at batteritiden på denne maskinen er super — vi fikk tynt nesten åtte timer med filmtitting i HD ut av et fullt batteri. Etter to timer med spillet Tom Clancy's The Division på medium innstillinger var batterinivået kun på 66 prosent. Dette er langt bedre enn rivalene i samme prisklasse. Med andre ord, i kategorien «rimelige bærbare» er Dell Inspiron 15 7000 for øyeblikket definitivt den beste maskinen.

7. Asus Chromebook Flip

Til å være Chromebook: kremspesifikasjoner for en billig penge

CPU: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | GPU: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4 GB | Skjerm: 12.5-tommer, FHD (1920 x 1080) LED-bakbelyst anti-glare | Lagring: 32 GB – 64 GB eMMC

Elegant nettbrett-modus

Taktilt tastatur

Mangel på Android-apper på nåværende tidspunkt

Mindre bra høyttalere

Helt i toppsjiktet av Chromebook-maskiner finner man to vidt forskjellige alternativer. Man har Chromebook Pixel, en modell av høyeste kvalitet, som vi har med lengre ned på listen; og så har man den fortreffelige Asus Chromebook Flip C302, som kombinerer kvalitet og pris i en mer fornuftig pakke. For mange er Chromebook-maskiner perfekte for studenter: førsteklasses laptoper som ikke tømmer lommeboka. Ut i fra disse kriteriene er Asus Chromebook Flip C302 en av de beste bærbare man kan kjøpe. Den kommer med en Intel Core-prosessor, 1080p-skjerm, touchskjerm, bakgrunnsbelyst tastatur og USB-C-tilkopling.

8. Microsoft Surface Book 2 (13.5-tommer)

Verdens kraftigste 2-i-1-laptop.

CPU: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1.9 GHz | GPU: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB GDDR5 VRAM) | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 3000 x 2000 (267 ppi) PixelSense-skjerm, 3:2 sideforhold | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD

Veldig bra batteritid

Kraftig

Dyr

Ingen Surface-penn inkludert

Surface Book 2 (13,5-tommer) er nok en nykommer på vår liste, men helt klart en verdig entré. Microsoft har laget en av de kraftigste 2-i-1-bærbare i verden. Surface Book 2 har gode nok komponenter til å takle det meste av dagligdagse gjøremål, men er også sterk nok til å takle litt lett gaming og videoredigering, hvis du velger å kjøpe en modell med dedikert grafikkort. Strålende byggkvalitet og fortreffelig batteritid gjør dette til alle tiders maskin både som laptop, eller som et kraftig Windows 10-nettbrett. Man får den også i en 15-tommers-versjon, kraftigere og med større skjerm, men denne er foreløpig ikke tilgjengelig utenfor USA. Hvis du er ute etter en hakket billigere 2-i-1-enhet, så bør du ta en titt på Acer Switch 3, litt lengre ned på listen.

9. Acer Switch 3

En super Surface Book 2-konkurrent til halve prisen

CPU: 1,10 GHz Intel Pentium Quad Core N4200 - Intel Core i3 7100U | GPU: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 GB | Skjerm: 12,2-tommer, 1920 x 1200 IPS LCD touchskjerm | Lagring: 64 GB - 128 GB eMMC

Fortreffelig byggkvalitet

Veldig mye for pengene

Vanskelig ledd på stativet

Ikke kraftig nok til spill

Hvis du har lyst på en Microsoft Surface Book 2, men ikke liker prisen, så er Acer Switch 3 2017 definitivt den beste løsningen. Konseptet er omtrent det samme som hos Surface Book 2, forskjellen ligger i litt mindre kraftig innmat. Likevel gjør den lille maskinen en briljant jobb i de fleste tilfeller. I tillegg, som en finansiell bonus, kommer dette 2-i-1-nettbrettet med en tastaturoppgradering, hvilket betyr at man ikke mangler noe i forhold til andre versjoner. Som vanlig får man denne maskinen i flere forskjellige modeller, noen med USB-C, 8 GB RAM, IPS-panel, samt Intel Core i3 7100U-prosessor, hvis man går for den dyreste varianten.

10. Apple MacBook 12-tommer (2017)

Årets MacBook er enda en vinner

CPU: Intel Core M3 1,2GHz - Intel Core i7 1,4GHz | GPU: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 12-tommer, (2304 x 1440) IPS 16:10 | Lagring: 256 GB – 512 GB SSD

Oppdatert prosessor

Lang batteritid

Fortsatt bare én USB-C-tilkopling

Dyr

Årets MacBook-utgave er enda en suksess for Apple, og nok en gang imponerer de med nydelig design, briljant ytelse, og en batteritid som er på toppnivå i sitt segment. Apple har oppdatert prosessorene til Intels syvendegenerasjon Kaby Lake-assortiment, hvilket betyr at du får bedre ytelse og lengre batteritid uten at det går ut over den berømte formfaktoren til MacBook-maskinene. Selv om MacBook 2017 ikke er laget først og fremst med tanke på produktivitet, i motsetning til MacBook Pro-maskinen over, eller som gaming-maskin, slik som Asus ROG Zephyrus GX501, så er den likevel en av de beste laptopene i verden akkurat nå takket være størrelsen, vekten, og macOS High Sierra. Du kan ta med deg denne overalt, og knapt legge merke til at du har den med deg. Hvis du er ute etter en MacBook, så er årets modell helt klart en av de beste.

11. Google Pixelbook

En førsteklasses Chromebook, vel verdt den høye prisen

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 12,3-tommer QHD (2400 x 1600) LCD touchskjerm | Lagring: 128 GB – 512 GB SSD

Sublimt design

Full Android app-støtte

Penn følger ikke med

Ingen biometrisk innloggingsfunksjon

Laget for brukere som ikke har lyst til å forholde seg til kompleksiteten i Windows eller Mac. Chromebook-maskiner har vært en braksuksess de siste årene, nettopp fordi de er så enkle å ha med å gjøre. Google Pixelbook er intet unntak. Selv om den er dobbelt så dyr som gjennomsnittlige Chrome OS-enheter, samt mangler styrepinne, er dette en maskin laget for fremtiden. Den har to Thunderbolt 3 USB-C-tilkoplinger for kjapp filoverføring, et 360-graders hengsel som gjør det enklere å se film på eksempelvis fly eller tog – og kanskje best av alt – Android app-støtte. Det er fortsatt noen småting som skurrer, men du har tilgang til alle appene på hele Google Play Store hvis du bruker Pixelbook. Alt fra Sonic The Hedgehog til videoavspillere som VLC. I tillegg endte batteritiden på 7 timer og 40 minutter i vår test, så du kan kose deg med spill og video lenge mellom opplading. Hvis du er ute etter en billigere Chromebook er Asus Chrombook Flip (høyere opp på listen) et bedre valg.

12. Lenovo Yoga 920

Enda en iøynefallende 2-i-1-bærbar

CPU: Intel Core i7-855OU | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,9-tommer 1920 x 1080 - 13,9-tommer 3840 x 2160 | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD | Tilkoplingsmuligheter: 802.11ac Wi-Fi; Bluetooth 4.1 | Kamera: 720p frontkamera

Nydelig design

Tynn

Anstendig ytelse

Mangler skjermkort-ytelse

Tastaturet er irriterende når man bruker den som nettbrett

Viftene kan være støyende når de først starter

Noen av de aller beste bærbare maskinene i 2017 har vært 2-i-1-modeller, og Lenovo har vært med på å skape denne trenden med den fortreffelige modellen Lenovo Yoga 920. Den har et nydelig tynt design og har eksepsjonell byggkvalitet. 360-graders-hengselet gjør at du kan konvertere den fra laptop til nettbrett, hvilket gir ordet «fleksibel» ny mening. Den er billigere enn Surface Book 2, og selv om den ikke er like bra i nettbrett-modus, er det en førsteklasses enhet med mer enn nok ytelse og mengder av batteritid. Lenovo Yoga 920 er definitivt et verdig alternativ, og helt klart en av de beste laptopene vi har sett i år.

13. Acer Swift 3

Budsjettvennlig Ultrabook som yter bedre enn den ser ut

CPU: Dual-core Intel Core i3 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 GB – 8 GB DDR4 | Skjerm: 14-tommer full HD (1920 x 1080) ComfyView IPS | Lagring: 128 GB – 256 GB SSD

Mye ytelse for pengene

Fabelaktig batteritid

Kjedelig utseende

Nedadvente høyttalere

Du trodde kanskje «budsjettvennlig» og «ultrabook» var ord som ikke hørte sammen? Acer har snudd denne tankegangen på hodet med Swift 3. Acer har tatt aluminiumsskallet til Swift 7 og fylt det med komponenter alle har råd til. Den kjører ikke macOS, men Acer Swift 3 gjør likevel gamle Macbook Air til skamme på nær sagt alle områder, inklusive den nær uslåelige prislappen. Det er klart, ved å være så overlegen alle andre på pris har Acer måttet gjøre noen vanskelige valg. Du kan ikke forvente UHD-oppløsninger eller spesielt god kvalitet på de innebyggede høyttalerne, men når det gjelder ytelse gir Swift 3 selv Surface Laptop god konkurranse.



Vi har også tatt en titt på 2018-utgaven av Swift 7 på CES 2018-messen. Denne utgaven har fått bedre spesifikasjoner på grafikk og prosessorfronten. Det er meget mulig den sniker seg rett inn på denne listen så snart den lanseres senere i år.

14. Asus Transformer Mini T102HA

En ørliten, fleksibel bærbar med touchskjerm for en billig penge

CPU: Intel Atom x5-Z8350 | GPU: Intel HD Graphics - Intel HD Graphics 400 | RAM: 2 GB - 4 GB | Skjerm: 11,6-tommer 1366 x 768 HD IPS touchscreen | Lagring: 32 GB

Liten og lett

Bra batteritid

Tastatur følger med

Mindre bra ytelse

Hvis du er ute etter en billig og hendig Windows-bærbar som du kan bære med deg en hel dag uten å kjenne det på kroppen, så er Asus Transformer Mini T102HA perfekt for deg. Det er ikke verdens raskeste laptop, så ikke forvent å kunne redigere video på den. Likevel, for vanlige hverdagslige oppgaver er den mer enn bra nok. I tillegg kan den, i likhet med de andre 2-i-1-maskinene på denne listen, gjøres om til et nettbrett – og du kan velge om du vil ta tastaturet med deg eller ei. Tastaturet er inkludert i prisen.

15. Dell XPS 15

Den beste 15-tommers-maskinen tilgjengelig i år

CPU: Intel Core i5-7300HQ - i7-7700HQ | GPU: NVIDIA® GeForce GTX 1050 with 4 GB GDDR5 | RAM: 8 GB - 16 GB DDR4 | Skjerm: Up to 15,6-tommers Ultra HD (3840 x 2160) InfinityEdge touchskjerm | Lagring: 1 TB HDD - 512 GB SSD

Forbløffende ytelse

Sublim skjerm

Slank design

Bedrøvelig plassering av webkamera

Hvis du elsker utseendet til XPS 13 (på toppen av denne listen), men trenger noe litt større, med litt mer krutt i grafikkortet, så kan Dell XPS 15 2017 være det beste alternativet for deg. Med den samme InfinityEdge-teknologien, hvilket vil si at skjermen går helt ut til kanten av maskinen, er det ikke mulig å lage en mindre 15-tommers bærbar maskin i 2017. Den er riktignok relativt dyr, avhengig av hvilken versjon du går for. Toppmodellen har et 4K-panel med nøyaktige farger, hvilket gjør at den er perfekt for grafisk design. Gaming-ytelsen er det heller ikke noe å utsette på, så lenge du er nøktern med oppløsning og andre innstillinger.

Hva slags bærbar er best for deg?

Generelle bærbare: I dette segmentet finner man de beste billigste laptopene. Maskiner der fokuset er det nyttige, snarere enn stil, størrelse eller ytelse. Ikke slik å forstå at de ikke kan være raske, men her finner man typisk ikke en Ultrabook, men snarere maskiner med vanlige hengsler, med HD-skjerm og tradisjonelle harddisker, til priser under 4000 kroner.

Ultrabook-maskiner: Her vil du finne tynne og lette bærbare med SSD-lagring og skjermoppløsninger over 1080p. Med komponenter som både er kraftige, men også plassbesparende, samt ekstra lang batteritid, vil de beste Ultrabook-maskinene ha en relativt høy pris – mellom 5000 og 20 000 kroner.

2-i-1-bærbare: Her finner du bærbare som kan konverteres til nettbrett. Surface Book 2 er riktignok et stykke frem i tid, men mange av de beste 2-i-1-maskinene er tilgjengelige nå. Både avtagbare og 360-graders hengsler gjør at disse hybridene tilbyr allsidige måter å oppleve både Windows 10 og Chrome OS på.

Chromebook: Dette er de beste Chromebook-maskinene som kjører Chrome OS. Disse klarer det meste som Windows og macOS-baserte maskiner klarer, særlig i nettleseren. Fokuset er imidlertid skyen istedenfor lokal lagring, og i det siste har touchskjerm-modeller fått støtte for Android apper. Disse koster ofte mindre enn 2000 kroner, og enkelte modeller kan også tåle en støyt.

Gaming-laptoper: Trenger du en bærbar som kan kjøre spill (nesten) like bra som en stasjonær PC? Da er du på utkikk etter en av de beste gaming-laptopene. Disse maskinene koster mellom 6000 og 30 000 kroner, og det er i dette segmentet man antageligvis først kommer til å se AMD sine laptop-utgaver av Ryzen-prosessorene.

Bærbar-nettbrett-hybrider: Laget først og fremst som nettbrett, men som i praksis er en hybrid mellom bærbar og nettbrett. De beste Windows-nettbrettene har ofte større oppløsning enn 1080p, og noen har stativer enten innebygget i skallet, eller i tastaturdekselet. Disse maskinene fungerer fabelaktig med styrepinne, og prisspekteret varierer fra budsjettløsninger til modeller fra øverste hylle.