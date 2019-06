Review: iPad mini (2019)

De iPad mini 2019 is de meest gebruiksvriendelijke iPad van Apple en is bedrieglijk krachtig, ondanks zijn kleine formaat. Hij heeft een helder 7,9-inch scherm dat werkt met de Apple Pencil en een chipset die de kleine tabletcompetitie doet verbleken. De prijs is even bedrieglijk, hij kost namelijk meer dan de grotere iPad 9.7. Voor deze vraagprijs hadden we graag een 'iPad Pro mini' en Apple Pencil Gen 2-ondersteuning gezien, maar het is moeilijk om niet te houden van deze charmante, kleine tablet.

Vergis je niet, de iPad mini 2019 is de iPad mini 5 waar je al een tijdje op hebt gewacht en die Apple eindelijk heeft geleverd. Hij is alles wat je wilt, zolang je geen dramatische upgrade verwachtte.

Hij is de meest praktisch bruikbare iPad van Apple en bewijst dat dingen niet veel zullen veranderen, zeker omdat er in 2019 weinig zal veranderen op het marktsegment van kleine tablets.

Het vertrouwde 7,9-inch scherm voelt perfect aan in één hand of met twee handen als je er mee aan het werk bent, net als toen de iPad mini 4 bijna vier jaar geleden werd uitgebracht. Bijna niets is aan de buitenkant verbeterd.

Onder het heldere scherm paste Apple de iPad mini 2019 echter aan om met de eerste generatie Apple Pencil te werken. Het is zo gemakkelijk om deze tablet snel op te pakken; open de Smart Cover en begin meteen wat notities te maken. Hij is draagbaar en zorgeloos in gebruik zodat je hem ook makkelijk in je tas kan opbergen.

Deze kleine iPad is ook bedrieglijk snel dankzij de iPhone XS-klasse chipset. Het kleine scherm geeft hem meer een lees-en-kijkfunctionaliteit dan schrijfproductiviteit, maar hij kan Adobe Lightroom-bewerkingen net zo goed verwerken als de iPad Air 2019 als je kijkt naar de prestaties.

We zijn ook onder de indruk van de batterij, we behaalden namelijk iets betere resultaten in onze tests dan Apple's beloofde 10 uur batterijduur. Hij beschikt bovendien over snellaadmogelijkheden, zodat je niet eeuwen hoeft te wachten om deze iPad mini te gebruiken als hij volledig leeg is geraakt.

Maar hij is ook bedrieglijk duur. Hij kost eigenlijk meer dan de grotere iPad 9.7, waarschijnlijk mede dankzij zijn superieure, volledig gelamineerde scherm, een duidelijk snellere chipset en de handige snelle oplaadtechnologie. Apple's "kleintje" is nog steeds een medium als het gaat om iPad-prijzen.

Door het zware ontwerp en het ontbreken van de tweede generatie Apple Pencil-ondersteuning is dit niet de verkleinde versie van de iPad Pro waar we op hoopten in 2019. In plaats daarvan is het een kleine, maar broodnodige upgrade die de charmante iPad mini weer terugzet in onze tijd.

Prijs en lanceringsdatum

De iPad mini is dan kleiner dan diens concurrentie, maar hij is niet de goedkoopste iPad die je kunt kopen. Die eer gaat naar de iPad 9.7 (2018) met prijzen vanaf €329 en vaak goedkoper wanneer hij in de aanbieding is.

De nieuwe iPad mini begint bij €459 voor een 64GB versie met wifi. Het topmodel is een stuk prijziger met €769. Deze versie heeft 256GB aan opslag en beschikt over een mobiele dataverbinding.

Onthoud dat een Smart Cover en een snellaad-USB-C-naar-Lightning-kabel die prijs nog verder opdrijven, maar alles is minder duur dan de iPad Air (2019) en aanzienlijk goedkoper dan de iPad Pro 11 en iPad Pro 12.9.

Ontwerp en beeldscherm

Apple heeft nog geen vouwbare smartphone, maar als het zo zou zijn, hopen wij dat hij uitklapt naar de iPad mini 2019. We vonden het 7,9-inch scherm het perfecte formaat om de iPad in één hand te dragen en konden met onze beide duimen het hele on-screen toetsenbord bereiken.

Er is echter weinig nieuws op te merken aan deze iPad Mini, en dat leidt tot twee gedachten over het ontwerp. De eerste is de negatieve opvatting dat Apple niet de moeite heeft genomen om zijn 'opgeblazen oudere iPhone'-ontwerp te veranderen. Het ontwerp is simpelweg gedateerd. De tweede gedachte is dat Apple het niet hoefde te veranderen.

Mensen zijn dol op de iPad mini en daar is een reden voor. Hij is licht (300g) en daardoor perfect draagbaar. Je kunt hem dus gemakkelijk en zonder veel zorg in een tas gooien. Je kunt hem bijna overal mee naartoe nemen, wat we van de iPad Pro 12.9 niet bepaald kunnen zeggen.

Maar dit is niet de 'iPad Pro mini', en dat zorgt voor een lijstje met goede en slechte kwaliteiten: de eeuwenoude 3,5 mm koptelefoonaansluiting en de betrouwbare Touch ID home-knop blijven (goed), enkel de minder verfijnde eerste generatie Apple Pencil is compatibel (slecht), en de randen blijven dik rond het scherm (lelijk).

De iPad Mini (2019) heeft een helder, volledig gelamineerd Retina-display, hetzelfde als de iPad mini 4. Uit technische toelichting maken we op dat het beschermende glas flinterdun is en de schermdigitalizer ertegenaan gedrukt is, in tegenstelling tot het dikkere glas en de resulterende opening in het scherm van de iPad 9.7. Vanuit praktisch oogpunt betekent dit dat tekenen met de Apple Pencil natuurlijker aanvoelt, alsof je rechtstreeks op het scherm tekent.

Nieuw in de iPad mini-serie is een breed P3-kleurengamma dat meer kleurschakeringen weergeeft en werkt met de True Tone Display-technologie. True Tone past de witbalans aan op basis van je omgeving, dus buiten in het park wordt het scherm blauwer en binnen op ons kantoor veranderde het scherm in een vage gele tint die comfortabeler was voor onze ogen.