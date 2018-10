Windows 10 October 2018 Update løber ind i problemer med visse nyere Intel-CPUer

Microsoft har kun lige udsendt deres October 2018 Update , men den store Windows 10 -opgradering er allerede stødt på sine første tekniske problemer i form af manglende kompatibilitet med visse Skylake (6. generation) eller nyere processorer.

Problemet ligger i Intel Display Audio-driveren til nogle af disse chips, og Microsoft bemærker , at det kan resultere i overdreven belastning af processoren og en reduceret batteritid (det sidstnævnte formentlig på grund af det førstnævnte, i hvert fald delvis).

Under alle omstændigheder, hvis du har en bærbar med en sådan Intel-chip, er en begrænset batteritid naturligvis en meget skidt ting.

Du kan se, om denne gremlin har slået sig løs på din maskine, hvis du får beskeden ‘What needs your attention’, når du prøver at installere October 2018 Update. Den advarer om, at Intel Display Audio-driveren skaber stabilitetsproblemer og vil blive deaktiveret.

Hvad du end gør, så skal du ikke klikke på Confirm-knappen for at fortsætte med installationen af Windows-opdateringen – fordi den vil slå fejl. I stedet skal du blot lukke dialogboksen og ikke forsøge at gennemføre opdateringen.

Adgang blokeret

Microsoft arbejder på at få blokeret opdateringen af de berørte maskiner. Som nævnt tidligere, har Intel sagt, at dette berører nogle Skylake eller nyere chips, der bruger versioner fra 10.25.0.3 til og med 10.25.0.8 af denne bestemte driver.

Hvis du har Intel Graphics Driver 24.20.100.6286 eller bedre på din pc, skulle den allerede have klaret problemet (da den kører med version 10.25.0.10 af Intel Display Audio-driver). Så hvis det er tilfældet, skulle der ikke være nogen problemer, og du risikerer ikke at se fejlmeddelelsen dukke op.

Bemærk, at mens Microsoft har gjort Windows 10 October 2018 Update tilgængelig for manuel download, så går den automatiske udrulning af opgraderingen faktisk ikke i gang før den 9. oktober , som vi tidligere har været inde på.

Glem ikke, at vi har en komplet guide til, hvordan du downloader og installerer Windows 10 October 2018 Update .

Nogle af de bedste laptops i 2018 kører Windows 10

Via Wccftech