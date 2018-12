Våre spådommer for kameraåret 2019

2018 var et mye travlere år for kameraindustrien enn mange hadde trodd på forhånd. Vi fikk både se kameraer som var forventet men som har brukt lang tid på å nå markedet, og noen annonseringer vi absolutt ikke forventet (les: L-Mount Alliance). Så hva forventer vi at 2019 skal bringe med seg?

Noen produsenter har være åpne om planene sine, så vi vet allerede om en håndfull kameraer og objektiver som er bekreftet. Men hva annet vil vi få se? Vi har samlet det vi vet om og det vi forventer av de neste 12 månedene.

En ny speilrefleksmodell (eller to) fra Canon

Kommer Canon til å beholder kontroversielle funksjoner som M-Fn-linjen på sine neste speilrefleksmodeller?

Det tok ikke lang tid fra Canon annonserte EOS R til ryktene begynte å gå om flere speilløse kameraer fra produsenten. Faktisk har vi sett mange prate om to nye fullformatkameraer som kan komme til å hete EOS Rx og EOS Rs, og i hvert fall ett av dem skal bli utstyrt med en sensor på 26,2 MP.

Posisjoneringen til EOS R gjør at det er sannsynlig at Canon kan slippe både dyrere og billigere modeller. Vi ser for oss en rimeligere modell som skal friste nye brukere inn i økosystemet, og en toppmodell som skal trekke profesjonelle speilrefleksbrukere bort fra å velge alternativene fra Nikon og Sony.

Det går også rykter om at systemet skal få stabilisering innebygget i kamerahuset – noe både Nikon og Sony har – men det er lite håndfast som underbygger dette foreløpig. Uansett virker det usannsynlig at Canon venter et helt år med å utvide den nye kameraserien sin, så vi forventer i hvert fall å se minst ett nytt kamera i løpet av 2019.

Det faktum at Canon har som vane å vise frem nye sensorer mens de fortsatt er under utvikling har også ført til mye spekulasjoner rundt hvor disse vil bli vist frem. Ryktene sier at de jobber med en 75 MP-sensor som skal slippes i andre halvdel av 2019, men andre murringer peker mot et nytt C300 Mark III. Vi forventer også at EOS M-serien skal få nye tilskudd, og de mest etterlengtede modellene i den sammenhengen er erstatninger for EOS M5 og EOS M6.

En etterlengtet erstatter for Canon EOS 7D Mark II

Sports- og action-fotografer venter i spenning på en ny versjon av EOS 7D Mark II.

Canon har gjort en god jobb med å oppdatere speilrefleks-serien sin de siste par årene, og de seneste tilskuddene er EOS 2000D og EOS 4000D, mens EOS 6D Mark II og EOS 200D kom før dem igjen. I 2017 kom også EOS 77D og EOS 800D, mens EOS 5D Mark IV og EOS-1D X Mark II begynner å dra litt mer på åra. Likevel er det EOS 7D Mark II som kom helt tilbake i 2014, som er aller mest modent for utskifting.

Dermed virker det sannsynlig at det blir EOS 7D Mark III som blir Canons neste nye modell for speilrefleksbrukere. Det er hastighet fremfor megapiksler som er fokuset for EOS 7-serien, men vi ser likevel for oss at 20 MP-sensoren i Mark II blir byttet ut. I tillegg vil nok Dual DIGIC 6-prosessorene vike for den nye DIGIC 8-prosessoren som sitter i både EOS R og EOS M50. Ellers forventer vi forbedret autofokus, og kanskje også 12 bilder per sekund i seriemodus. Hva med 4K-video? Det er mulig, men det er tross alt Canon vi snakker om …

Nikon annonserer D760 og nye S-mount-objektiver

Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct skal lanseres i 2019.

Etter å ha brukt store deler av 2018 på å lansere sitt nye Z-system, er det sannsynlig at Nikon vil satse stort på nye objektiver til det nye systemet i 2019. Kanskje slipper de også enda et kamera.

Selskapet har allerede bekreftet at de skal slippe objektivene 20 mm f/1.8, 85 mm f/1.8, 24-70 mm f/2.8, 70-200 mm f/2.8 og 14-30 mm f/4 i løpet av året, i tillegg til beiset Nikkor Z 58 mm f/0.95 S Noct. Som vanlig har de understreket at alt dette kan endre seg, og det kan også være at det dukker opp andre modeller som ikke var med på det opprinnelige veikartet.

Ved siden av Z-systemet, går ryktene også om en ny D760-modell, og disse skjøt ekstra fart etter at det dukket opp bilder av produktesken (som selvfølgelig kan ha vært photoshoppet). Når det er sagt, har D750 blitt fire år gammelt, og et navn som D760 gir absolutt mening når du tenker på at et slikt kamera vil plassere seg mellom D750 og D800.

Mange profesjonelle sverger fortsatt til D5, men det er ventet at det skal erstattes snart.

Nikons D5 blir også 5 år i januar, så kan vi forvente en oppdatering slik ryktene har hintet om? Det gikk tre år mellom D4 og D5, så sånn sett er absolutt tiden inne.

Noen vil kanskje vente at Nikon heller vil prioritere en ny toppmodell i Z-serien som er rettet mot profesjonelle brukere, men det er usannsynlig at Nikon gir opp å satse på speilrefleks for profesjonelle nå. Nikon vil nok fortsatte å fri til proffene med mer tradisjonelle kameraer en stund til, og i hvert fall inntil de speilløse kameraene får like rask seriemodus og autofokus, og like robust byggekvalitet som den ensifrede spelrefleksserien.

Selskapet har i hvert fall være tydelige på at de skal fortsette å utvikle nye speilreflekskameraer, og når du tar utgangspunktet i at de siste lanseringene har vært D850, D7500 og D3500, så gir det mening at det blir oppdateringer av D5 og D750 som er de neste på listen. Dermed heller vi mot å sette vår lit til ryktene i dette tilfellet.

X-Pro2 var opprinnelig en toppmodell, men mange nye modeller har kommet på markedet siden da.



Hva er neste skritt for Fujifilm? Selskapet har på kort tid oppdatert modeller over hele produktspekteret sitt, og det er vanskelig å si akkurat hvor de vil rette oppmerksomheten sin nå, men vi mener at det virker sannsynlig at de vil satse på å slippe en oppfølger til snart tre år gamle X-Pro2.

X-Pro2 fortsetter å være et populært kamera for entusiaster, og det har fått en rekke fastvareoppdateringer siden lanseringen. Samtidig har Fujifilm vært opptatt med andre modeller siden det ble sluppet, og det har nå tapt noe av glansen sin. Vi forventer at en oppdatert modell vil plukke det beste fra nyere X-modeller, som 26 MP-sensoren fra X-T3 og et oppgradert autofokussystem.

En annen men kanskje mindre sannsynlig mulighet, er at vi får en femte oppdatering i den populære X100-serien, som en oppfølger til X100F som ble annonsert i begynnelsen av 2017. X100F er fortsatt en svært velutstyrt modell etter dagens standard så vi forventer ikke en oppfølger tidlig i det kommende året, men vi hadde ikke blitt overrasket om det er noe slikt selskapet satser på heller.

Sony legger endelig til et A7S III i produktutvalget sitt

A7S II begynner å dra på åra, og vi har ventet på en oppfølger en stund allerede.

Nå som både A7 III og A7R III har funnet sine plasser i markedet, lurer mange på hvor det blir av A7S III. A7S II har vært i salg i mer enn tre år og det er fortsatt et respektabelt valg for profesjonelle fotografer, men det står samtidig i overhengende fare for å bli forbigått av nyere rivaler fra Panasonic, Fujifilm og andre.

Det virker usannsynlig at Sony går videre til en fjerde generasjons A7-serie uten å komplettere den eksisterende serien, så A7S III må bare dukke opp en gang i løpet av 2019. Vi regner med at det vil få en oppdatert sensor (ikke nødvendigvis med endret pikselantall), og bedre 4K-videostøtte, bedre autofokus og en ekstra kortplass. I tillegg får det nok også et Z-batteri med mye mer kapasitet enn det som sitter i A7S II.

Sony har også avslørt at de skal slippe hele 12 nye objektiver i løpet av 2019. Hvis du nylig har byttet til et Alpha-kamera men opplever at objektivet du trenger ikke finnes, er det altså bare å være litt tålmodig – det vil nok dukke opp snart.

Ricoh slipper et nytt speilreflekskamera med APS-C-sensor

Ricoh satser sannsynligvis enten på en ny medium-modell som en oppdatering til 645Z, eller på sin nye APS-C-serie av speilreflekskameraer.

Ricoh byr for tiden på store avslag på sine mest populære Pentax-kameraer i form av en cashback-kampanje, og målet er nok å bli kvitt en del lagervarer før nye modeller ankommer. Vi vet at GR III kommer en gang i løpet av 2019 siden den ble bekreftet under Photokina, men hva annet kan vi forvente?

Det er gode grunner til å forvente nye lanseringer når Pentax (sammen med Olympus) feirer sin 100-årsdag som merkevare neste år. Ricoh mangler en egen serie av speilløse kameraer og K-1 Mark II ble introdusert for bare noen måneder siden, så vi forventer at fokus nå vil ligge enten på et nytt nybegynnerkamera i speilrefleksserien eller et nytt mediumformat-kamera – eller kanskje begge.

Den seneste oppdateringen til speilrefleksserien kom i form av KP ved begynnelsen av 2017, så et nytt kamera under dette på produktstigen vil gi mest mening. Navnene til tidligere Pentax-modeller gjør det ikke opplagt hva et slikt kamera vil hete, men vi forventer at det vil få konkurransedyktige spesifikasjoner, og forhåpentligvis et bedre autofokussystem og en ny sensor.

Olympus slipper en ny speilløs flaggskipmodell

43rumors.com mener dette er det nye flaggskipet til Olympus.

Etter et ganske stille 2018, er det sannsynlig at Olympus vil lage litt mer oppstyr i 2019 når de fyller 100 år. I tillegg har OM-D E-M1 Mark II nå blitt over 2 år gammelt, og det gjør ryktene om et nytt speilløst flaggskip enda mer overbevisende.

Spekulasjonene rundt et OM-D E-M1X har blitt stadig mer intense etter at et lekket bilde ble publisert på ryktenettsider, og der så vi et kamerahus med et mer profesjonelt utseende inkludert et innebygget grep. Noen av de påståtte spesifikasjonene virker derimot mer usannsynlige – eller hva sier du til bildestabilisering på 7.5 stopp – men det skal samtidig sies at OM-D E-M1 Mark II overgikk forventningene våre, så det er ikke umulig heller.

L-mount Alliance vil gi rask framgang for L-systemet

Samarbeidet mellom Panasonic, Leica og Sigma vil gi rask fremgang for L-systemet.

Panasonic er blant de mest produktive kameraprodusentene vi har, og både Sigma og Leica har også jobbet utrettelig med å bringe nye modeller til markedet gjennom 2018. Når de tre nå kombinerer kreftene sine mot å etablere L-mount-systemet, regner vi dermed med å få en verdig utfordrer til Canon, Nikon og Sonys egne fullformatalternativer.

Systemet har eksistert siden 2014, men det har vært begrenset til Leicas egne kameraer og dermed ikke hatt den helt store appellen for de fleste hobbyfotografer. Det kan imidlertid forandre seg nå som Sigma har annonsert at de akter å slippe et fullformatkamera med L-feste og en Feveon-sensor i løpet av 2019, og Panasonic har i tillegg allerede bekreftet at to nye modeller er på vei. Sistnevnte skal også slippe fire objektiver, men vi forventer også mer fra dem alle sammen.

Innen året er omme har nok alle de tre produsentene annonsert minst ett nytt kamera hver og nye objektiver, og de vil forhåpentligvis få en kvalitet og en pris som sikrer at de både vil være fristende for profesjonelle og samtidig innenfor rekkevidde for entusiaster. Alle de tre produsentene har sterke røtter innenfor foto, så vi er spent på å se hvordan de sammen kan komme til å endre markedet for speilløse kameraer.