Skype for Web får videosamtaler i HD og meget mere

Hvis du bruger web-versionen af Skype, vil det sikkert interessere dig, at Microsoft har introduceret alle de nyeste funktioner fra deres meddelelsestjeneste til den webbaserede version – eller i hvert fald til preview-versionen.

Som opdaget af MS Power User, introducerer en stor opdatering til Skype for Web (som du kan få adgang til her, hvis du kører Chrome eller Microsofts Edge-browser) alle de nyeste funktioner fra pc- og mobil-versionerne.

Det betyder, at webbrugere fremover også kan få glæde af videosamtaler i HD (både individuelle samtaler og gruppesamtaler), ligesom de nu kan optage opkald.

Et nyt notifikationspanel samler alle reaktioner på dine meddelelser, @mentions i gruppechats og andet på ét sted, så du hurtigt kan danne dig et overblik.

Nye muligheder for at søge

Der er også en søgefunktion, så du let kan finde en bestemt besked i en samtale, mens et såkaldt Chat Media Gallery holder styr på alle de medier, links og filer, du har fået tilsendt, så du også har hurtig og nem adgang til dem.

Der er helt bestemt blevet tilføjet en masse smart funktionalitet rettet mod webbrugere.

Som vi skrev om for nylig, testes der for tiden desuden en funktion, der giver mulighed for, at Windows 10-brugere kan sende penge via Skype (ved hjælp af deres PayPal-konto). Microsoft opkræver ikke gebyrer, men PayPal kan i visse tilfælde opkræve et transaktionsgebyr, for eksempel ved overførsel af penge på tværs af landegrænser.