Samsung saattoi paljastaa Galaxy S10:n värivaihtoehdot

Samsung esitteli taittuvan puhelimensa lisäksi tämänviikkoisessa kehittäjäkonferenssissaan uuden One UI -käyttöliittymänsä. Esittelytilaisuuden aikana yhtiö saattoi mahdollisesti paljastaa myös tulevan Samsung Galaxy S10:n värivaihtoehdot.

Luotettava vuotolähde Ice Universe on maininnut, että One UI -käyttöliittymän värimaailma vastaisi myös puhelimen väritystä. Samsung esitteli uuden käyttöliittymäänsä puhelimella hopean, vihreän, mustan, sinisen ja vaaleanpunaisen sävyissä.

Esittelytilaisuudessa ei kerrottu, mitä puhelinmallia Samsung käytti uuden käyttöliittymänsä mallintamiseen. Emme kuitenkaan ole tietoisia siitä, että yksikään Samsungin olemassa olevista laitteista olisi saatavilla tismalleen esittelytilaisuudessa nähdyissä sävyissä. Näin ollen tilaisuudessa esitellyt värisävyt saattaisivat viitata Samsungin tulevan Galaxy S10:n värivaihtoehtoihin.

Samsung One UI can achieve the same interface color and hardware color, so this is suggesting the color of Galaxy S10, including silver, green, black, blue, red. pic.twitter.com/bKtOOiAUOz7 November 2018