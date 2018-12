Nye bilder av Samsung Galaxy S10 har lekket ut

Det er ventet at Samsung Galaxy S10 skal avdukes over nyttår, så det er kanskje ingen overraskelse at det stadig dukker opp nye lekkasjer. Nå har det dukket opp to nye lekkasjer med kort mellom rom, og de ser ut til å vise hele S10-serien i form av S10 Lite, S10 og S10 Plus.

Det første av dem skal være fra en dekselprodusent, og det er publisert av den notoriske rykteformidleren Evan Blass. På dette bildet ser vi S10 Lite på 5,8 tommer, S10 på 6,1 tommer og S10 Plus på 6,4 tommer, og alle er utstyrt med Samsungs såkalte Infinity Display der skjermkantene er nesten fraværende.

Samsung Galaxy S10-lekkasje fra @evleaks

Men hva med kamerahullet? I dette bildet er hullet plassert i midten av skjermen, mens tidligere lekkasjer har vist det på høyre side, og faktisk også på venstre. Det virker ganske sikkert at Samsung har planer om å unngå det tradisjonelle skjermhakket til fordel for et kamerahull, men det kan se ut som det fortsatt er usikkert hvor det faktisk vil ende opp.

Det neste bildet som har dukket opp er av Galaxy S10 Lite, og det stammer fra en annen notorisk lekkasjeformidler på Twitter ved navn Ice Universe. I dette bildet ser vi baksiden og sidene av telefonen, og det viser tydelig at telefonen har et dobbelt kamera og fingeravtrykkleser på siden.

Samsung Galaxy S10-lekkasje fra @universeice

Det minner oss på et annet usikkerhetsmoment: Hvor Samsung har tenkt til å plassere fingeravtrykksensoren i Galaxy S10-telefonene. Huawei og OnePlus selger allerede telefoner med fingeravtrykkleser i skjermen, og vi regner med at Samsung ikke har lyst til å bli hengende etter på denne teknologien. Dermed regner vi med at også S10 og S10 Plus kommer til å ha slike sensorer i skjermen, men skal vi dømme etter dette bilder vil ikke det samme gjelde for S10 Lite.

Det er ingen tvil om at vi fortsatt har mange lekkasjer, rykter og spekulasjoner i vente fra nå til slutten av februar, når det er ventet at Samsung vil slippe de nye telefonene i forbindelse med Mobile World Congress i Barcelona.