Microsoft re-designer Skype endnu en gang

Skype-app’en til computere og mobile enheder får endnu en gang en designmæssig overhaling. Den er rettet mod de brugere, der ikke var tilfredse med den foregående udgave.

Efter at have overtaget messaging-tjenesten i 2011, har Microsoft udrullet adskillige re-design og mange nye features, selvom de ikke altid har gjort et stort nummer ud af det.

Sidste år fik vi en ny Highlights-funktion, som tilsyneladende var inspireret af Snapchat ’s Stories, men den bliver nu droppet. En blog-post fra Skype indrømmede, at Highlights “ikke vakte genklang hos de fleste brugere”, og de skitserede samtidig deres intentioner om at fokusere på de kernefunktioner, som deres brugere rent faktisk benytter.

På mobile enheder, bliver app’en skåret ned til tre navigations-knapper til Chat, Opkald og Kontakter hen over en bjælke i bunden, mens computer-app’en grupperer dem sammen med Notifikationer i øverste venstre hjørne af vinduet. Der bliver også skruet ned for designet med færre kontrast-farver og ‘dekorative elementer’.

Stå ud fra mængden

Skype var den gældende messaging-app til online-samtaler med familie og venner – indtil alle andre også begyndte at gøre det. Og nu hvor det er så nemt at bruge videoopkald over FaceTime, WhatsApp og Facebook Messenger bliver det efterhånden sværere og sværere at se ideen med Skype som en selvstændig tjeneste.