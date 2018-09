LG V40 ThinQ kan komme med trippellinse når den lanseres 4. oktober

Med lanseringen av iPhone XS unnagjort så er oppmerksomheten i ferd med å snu seg mot andre produsenter og deres kommende telefoner. En av disse er LG og deres LG V40 ThinQ, som vi nå vet at kommer 4. oktober.

LG har bekreftet at lanseringen vil finne sted i Sør-Korea, og det er nå bare tre uker igjen å vente.

Men i tillegg til å bekrefte datoen så har LG også ymtet frempå at en av trekkplastrene kommer til å være et trippellinse-kamera.

Firmaet bekrefter ikke direkte at LG V40 ThinQ kommer til å ha tre linser, men teaservideoen viser bilder tatt av en kvinne fra tre forskjellige avstander, med tre prikker nederst i søkeren – sannsynligvis representerer de tre forskjellige kameralinser.

Tre linser virker sannsynlig

Dette er ikke første gang vi har hørt snakk om et kamera med tre linser – et tidligere rykte antydet at LG V40 ThinQ skulle få en 20MP primærlinse, en 16MP vidvinkellinse og en 13MP telefotolinse.

Selv om disse detaljene bare er et rykte per nå, så viser teaservideoen at telefonen tar bilder i tre forskjellige perspektiver.

Andre rykter om LG V40 ThinQ inkluderer at den vil ha omtrent 90 prosent skjerm-til-kropp-forhold, et skjermhakk, Snapdragon 845-brikkesettet, en fingeravtrykksleser på baksiden og muligens to kameraer på forsiden, som gir 3D-gjenkjenning.

Telefonen kommer snart, så vi må ikke vente lenge for å finne ut hvor sanne disse ryktene er.

Via Phone Arena