iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR er de lekkede navnene fra Apples egen nettside

Navngivingen av de tre kommende 2018-iPhone-ene har foreløpig vært et forvirrende rot, men en lekkasje fra Apples egen nettside kan ha bekreftet navnene vi kommer til å høre fra scenekanten senere i dag.

Ifølge Apples egne «kart» over nettstedet vil de nye produktene hete iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR.

Informasjonen ble først funnet av ATH (The Verge skrev i etterkant en sak om dette) i en XML-fil som inneholdt Apples såkalte product sitemap fra Apples offisielle nettside. Denne filen har i etterkant blitt fjernet fra nettsidene.

De faktiske produktene ble ikke bekreftet i listen over ting Apple planlegger å legge ut på siden nettsider, men de tre navnene ble brukt sammen med referanser til AppleCare og mobildeksler.

Kan dette være de faktiske navnene?

Vi har hørt et drøss forskjellige navn blitt nevnt tidligere, inkludert iPhone 9, iPhone 11, iPhone XS Plus og til og med iPhone XC, men det kan virke som man kan forkaste disse til fordel for navnene nevnt ovenfor.

Akkurat hva «XR» i iPhone XR refererer til er for øyeblikket noe uklart – vi har aldri sett Apple bruke «R» på denne måten tidligere, så det kommer til å bli interessant å se hva bokstaven står for.

Det at lekkasjen kommer direkte fra Apples egen nettside betyr at denne informasjonen i all sannsynlighet er korrekt, men helt sikre kan vi likevel ikke være før Tim Cook entrer scenen i California, og sier navnene høyt for første gang i all offentlighet.