iPhone 9 kan netop være blevet certificeret i Kina

Apple er klar til at annoncere nye iPhone-modeller den 12. september, men forinden skal telefonerne certificeres af forskellige organisationer verden over – og én af dem har angiveligt netop certificeret iPhone 9 på 6,1 tommer.

Som spottet HowToTechNaija, er to Apple-enheder passeret gennem TENAA (et kinesisk certificeringsorgan). De er ikke navngivet, men bærer kodenavne A1920 og A1921. Da vi er så tæt på lanceringen af nye iPhones, er det dog meget sandsynligt, at det er dem, der er tale om.

Vi forventer imidlertid at se tre nye iPhone-modeller: I bunden af skalaen en LCD-model på 6,1 tommer, som sandsynligvis bliver kaldt iPhone 9, og to derefter to OLED-telefoner på henholdsvis 5,8 tommer og 6,5 tommer, der kan komme til at hedde iPhone XS eller iPhone 11 og iPhone XS Plus eller iPhone 11 Plus.

Image 1 of 2 A1920-dokumentet. Foto-kilde: HowToTechNaija / TENAA Image 2 of 2 Og A9121-dokumentet. Foto-kilde: HowToTechNaija / TENAA

En af de tre

HowToTechNaija hævder, at iPhone 9 specifikt har været knyttet til modelnummeret A19 førhen, om end det ikke står klart, hvornår og hvorfor, så bliv ikke overrasket, hvis det i stedet er iPhone XS eller iPhone XS Plus.

Vi har set disse kodenavne før, for præcis de samme navne (sammen med 9 andre) gik igennem EEC (Eurasian Economic Database) tilbage i april.

På det tidspunkt havde vi en teori om, at de kunne være varianter af iPhone SE 2, men siden da er det kommet frem, at vi sandsynligvis ikke får en ny "budget-iPhone" i år, så iPhone 9 eller iPhone XS/iPhone XS Plus er vores bedste gæt.

TENAA-fortegnelsen giver os ikke flere oplysninger om telefonen, men den er endnu et bevis på, at de nye iPhone-modeller er lige på trapperne, hvis der ellers er brug for flere beviser.