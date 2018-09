iPad Pro 3 og MacBook Air 2018 mangler i læk fra Apples sitemap

I timerne op til Apples store og længe ventede iPhone XS-afsløring i aften, blev navne, størrelser og farver på de kommende iPhones pludseligt afsløret på Apples egen hjemmeside. Det skete via en læk fra en XML sitemap-fil. Og i filen er der absolut ingen referencer til hverken en ny MacBook Air 2018 eller en iPad Pro 3.

Betyder det, at vi ikke får disse produkter at se i aften? Det er i hvert tilfælde det indtryk, som mange iagttagere har fået efter lækken.

Det er da også en forståelig opfattelse - taget i betragtning, at Apples hjemmeside i denne skrivende stund er nede, formentlig på grund at en voldsom interesse for de URL'er, der er blevet lækket. Hvis Apple ikke havde URL'er, der relaterede sig til en ny MacBook Air eller iPad Pro i den lækkede fil, så er det formentlig fordi, disse produkter ikke er en del af lanceringen.

Dette stemmer også overens med rygterne om, at der er mangel på Intels seneste processorer til bærbare, hvilket jo så ville føre til en udsættelse af MacBook Air 2018.

Der er dog ingen rygter i forbindelse med en ny iPad Pro 3, der forklarer, hvorfor den ikke er med i den lækkede XML-fil. Faktisk tyder alt på, at iPad Pro 3 allerede er godkendt af Eurasian Economic Commission for trådløs kommunikation, noget der typisk sker meget sent i processen før lanceringen af et nyt produkt.

Så får vi en ny iPad eller noget Mac-hardware at se i aften? Det er svært at afgøre. Selv om det nu virker usandsynligt, så ville det ikke være første gang, at Apple tager fusen på os. Enten det, eller også er begge produkter udskudt til en oktober-begivenhed. Vi holder dig opdateret med seneste nyt.

Via AppleInsider