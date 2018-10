iOS 12-beta vitner om nytt iPad Pro-design uten knapper

I august skrev vi om 2018-utgaven av iPad Pro, at den antageligvis er på vei, og at den sannsynligvis kommer til å låne noen av de mest fiffige egenskapene til iPhone X.

Denne nyheten baserte seg på et funn av et av grafikkelement fra en utviklerbeta av iOS 12, som viste et nettbrettformet ikon med særs små kanter og ingen hjem-knapp nederst.

Nå har et nytt og oppdatert ikon sett dagens lys, melder 9to5Mac. Dette ble oppdaget i den nyeste versjonen av iOS 12-betaen – og det nye ikonet gir det allerede eksisterende ryktet bein å gå på. Nok en gang vises et symbol av et nettbrett med tynne kanter og ingen hjem-knapp.

iPad Pro (2018) i ikon-format. Kilde: 9to5Mac.

Den nye iPad Pro-versjonen forventes å ta rappe en del iPhone XS-funksjonalitet, men etter ikonet å dømme kommer ikke Apples neste nettbrett til å ha XS' kombinasjon av kant-til-kant-design og skjermhakk – istedenfor ser det ut til at man har gått for tynne kanter langsmed toppen, bunnen og sidene av skjermen.

Ikonet mangler også en tradisjonell hjem-knapp, og dette indikerer at den nye iPad Pro-modellen kommer til å ta i bruk Face ID om man vil låse opp enheten. Kanten øverst later til å være stor nok til å skjule frontkameraet nødvendig for denne funksjonaliteten.

Modellen har i tillegg raffe avrundede skjermhjørner, og de sedvanlige sidemonterte volumknappene, samt av/på-knapp på toppen. Stort mer er det ikke mulig å finne ut av kun basert på bildet.

Ifølge et tidligere rykte forventes det dog at iPad Pro 2018 kommer til å skifte ut den tradisjonelle Lightning-tilkoplingen med en USB-C-inngang, hvilket kan brukes både til lading og til å overføre data. Det ryktes også at nettbrettet kommer til å fjerne hodetelefonutgangen. Mer informasjon kommer veldig snart, siden iPad Pro skal annonseres offentlig 30. oktober.