Huawei Watch er i ferd med å bli raskere med nye Wear OS

Huawei Watch og Huawei Watch 2 er to av de beste Wear OS-klokkene (opprinnelig Android Wear) laget, og begge to er i ferd med å bli bedre.

En ny versjon av Wear OS (versjon 2.17) er på vei både til selskapets originalklokke samt oppfølgeren. Hvis du eier en av de, så skal du nå kunne laste ned Wear OS-oppdateringen.

Med den får man et drøss nye forandringer i brukergrensesnittet, for begge klokker, samt bedre ytelse. Dette ifølge de som har vært først ut med å teste oppdateringen, og som i etterkant gav sin dom til Android Police. Huawei har på sin side ikke inkludert en logg over forandringer i denne versjonen, så erfaringer fra brukere er det man per nå har å gå på.

Årevis med støtte

Det forbedrede brukergrensesnittet gjør at man nå kan sveipe til høyre på urskiven for å komme seg til Google Fit, og til venstre for å finne Google Assistant. Det kan være at flere forbedringer eksisterer, men at de ikke har blitt oppdaget av brukere enda.

Hvis man tar i betraktning at den opprinnelige Huawei Watch kom ut i 2015 er det både overraskende og betryggende å vite at selskapet fortsetter å støtte klokken med programvareoppdateringer nå etter at enhetene har skiftet fra Android Wear til den nyere Wear OS-plattformen.

Huawei har nettopp annonsert en ny smartklokke ved navn Watch GT, men denne skal ikke ta i bruk Wear OS, men istedenfor være basert på selskapets egne programvare.