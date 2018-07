Huawei Watch 3 kan komme i tre ulike varianter

Både Huawei Watch og Huawei Watch 2 ble sluppet i de to variantene Classic og Sport, men det kan se ut som den tredje generasjonen av smartklokker fra det kinesiske selskapet kan komme i tre ulike varianter.

Nye merkevareregistreringer fra selskapet peker nemlig mot at de jobber med tre ulike produkter, og selv om ikke det er bekreftet at det er snakk om Huawei Watch 3 så vet vi fra før at selskapet jobber med en oppfølger til Watch 2.

Detaljene ble funnet på nettsiden til World Intellectual Property Organization, og der referer tre ulike patenter til enhetene Anchor, Unlimited og Voyage.

Tre nye modeller

Skal vi dømme etter navnene så går vi ut ifra at Unlimited er toppmodellen, mens Voyage og Anchor kan være rimeligere modeller.

Det er derimot mer uklart hva som vil skille dem, men det er i hvert fall sannsynlig at Unlimited vil ha 4G innebygget.

Det er også sannsynlig at dette kun er snakk om kodenavn, så du bør ikke nødvendigvis forvente at ferdige produkter med disse navnene vil dukke opp i butikkene. Samtidig er det godt mulig at Huawei planlegger å droppe Classic- og Sport-navnene når de slipper sin tredje generasjon smartklokker.

Det har vært få rykter rundt de nye smartklokkene til Huawei, men disse nye detaljene kan tyde på at vi vil få vite mer om den ganske snart – IFA 2018 er som kjent rett rundt hjørnet, og det kan være at Huawei velger å avduke de nye klokkene sine der.

Kilde: 91Mobiles