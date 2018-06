Googles nye podcast-app gir deg personlige anbefalinger

Google har sluppet en ny Podcast-app for Android, og den lover å servere deg forslag til nye podcaster som kan passe for deg. Appen har ganske enkelt fått navnet Google Podcasts, og den følger med på hva du lytter til og bruker anbefalingsalgoritmer til å foreslå nytt innhold.

Podcasts har vært tilgjengelig gjennom Google Play Music i årevis, men dette er selskapets første forsøk på en dedikert Podcasts-app siden Google Listen som ble lagt ned i 2012.

Google Podcasts fungerer i all hovedsak som de fleste andre podcast-apper, og den lar deg lete frem og laste ned podcaster så du kan lytte til dem senere. Google skryter av at 2 millioner podcaster allerede er tilgjengelig i appen, og de lover at du skal finne «alle de du kjenner fra før».

Du kan abonnere på de podcastene du er interessert i, og enkelt søke etter nye. Podcaster blir også synkronisert på tvers av enheter, så du kan begynne å lytte til et program på telefonen på vei hjem, og fortsette via Google Home på kjøkkenet hjemme fra samme sted som du slapp.

Skal få flere avanserte funksjoner

Google planlegger å legge til flere AI-baserte funksjoner senere, og en av dem er mulighet for automatisk teksting så du kan «lytte» selv om det er bråkete rundt deg. Her blir nok den samme teknologien som YouTube bruker til automatisk teksting tatt i bruk.

I tillegg ønsker selskapet også å gjøre podcastbransjen mer mangfoldig.

– Ser du på topplistene, vil du legge merke til at kun en fjerdedel av de mest populære podcastene har kvinner som programledere mens tallet er enda lavere for fargede personer», sier produktsjefen for Google Podcasts, Zack Reneau-Wedeen i et innlegg på Googles egen blogg.

Derfor starter selskapet et skaperprogram som skal hjelpe underrepresenterte grupper til å bli hørt. Hvis du er interessert i å delta, kan du registrere deg her og presentere ideen din. 2 millioner podcaster er et godt utgangspunkt, men det er plass til mange flere.

Kilde: The Verge