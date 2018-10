Google Pixel 3 får et klem i ny japansk teaser-video

Vi er kun få dage væk fra den officielle afsløring af Google Pixel 3 og Pixel 3 XL den 9. oktober, men det betyder ikke, at strømmen af teasers og påskeæg er ved at få en ende.

Det seneste Pixel 3-preview kommer fra Japan i form af en ny, sjov video. Den antyder på det kraftigste, at Pixel 3 også får den Active Edge-teknologi, der gav brugerne af telefonerne i Googles Pixel 2-serie ekstra kontrolmuligheder ved at klemme deres smartphones på siderne.

Nedenfor kan du tjekke Googles søde Pixel 3-video, som indeholder mange klem, kram og knus - Googles hints er ikke ligefrem subtile!

Ifølge 9To5Google ser videoen også ud til at antyde, hvilke farver telefonerne i den kommende Pixel 3-kollektion kan hænde at få. I løbet af den korte teaser vises farverne hvid, sort, pink og mintgrøn nemlig rigtigt mange gange, og vi har da også før har hørt rygter om, at telefonerne kan komme i netop disse farver.

Når det er sagt, så ses farverne gul og lyseblå også meget ofte i den 40 sekunder lange video – kan det mon skyldes, at Japan er udset til at få ekstra farvevarianter?

Vi må indrømme, at vi kun har gisninger at gå efter på nuværende tidspunkt, om end vi i hvert fald forventer, at Pixel 3 kommer med den nyeste Android 9 Pie-version af Googles mobile styresystem samt et Snapdragon 845-chipset, når den bliver lanceret om en uges tid.