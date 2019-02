Google begynder udrulningen af en redesignet Gmail til iOS og Android

Gmail på din telefon bliver snart en hel del lysere. Google er begyndte at sende en større opdatering ud til den mobile app, som bringer den op på niveau med den redesignede web-version , som blev lanceret sidste år.

Udover en lysere og hvidere brugerflade, som er i tråd med Google Material Design-principper, vil den nye Gmail app gøre vedhæftede filer synlige fra din indbakke, så du ikke behøver at rode alle dine samtaler igennem for at finde dem.

In addition to a brighter, whiter interface in line with Google's Material Design principles, the new Gmail app will make attachments visible from your inbox so you don't have to hunt through email chains for them.

Hurtigere mails

Appen vil nu automatisk prikke til dig for at få dig til at svare på beskeder, du endnu ikke har besvaret, og skubbe dem op i toppe af din indbakke, hvis du ikke har svaret inden for et par dage. Det inkluderer desuden Smart Reply (Som automatisk kan foreslå og forfatte svar) og Smart Compose (som kan komme med forslag til hvordan du kan afslutte sætninger, imens du er ved at skrive dem).

Disse funktioner var mere end velkomne tilføjelser til onlineudgaven af Gmail, men bliver endnu mere brugbare, når du skal skrive mails på farten.

Hvis du ikke kan vente, kan den opdaterede app allerede hentes fra APK Mirror . Læs vores guide, for at se hvordan du installerer APK-filer , hvis du ikke allerede er bekendt med dette.

Google Drive, Calendar og Docs har alle fået opdateret sine mobile apps inden for de sidste par måneder, og firmaet siger, at andre værktøjer også bliver opdateret inden for nær fremtid.