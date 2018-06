Galaxy Note 9 lanseres 9. august

Samsung har sendt ut invitasjoner til lanseringsarrangementet for sin neste flaggskiptelefon. Dermed er det klart at Samsung Galaxy Note 9 slippes 9. august, og at det hele finnes sted i New York.

Selv om invitasjonen ikke nevner Galaxy Note 9 ved navn og bildet viser en knapp fremfor en enorm skjerm eller en S Pen, er vi likevel sikre på at det blir arvtageren til Note 8 som dukker opp på scenen.

TechRadar rapporterer direkte fra arrangementet i New York, så du skal få med deg alle detaljene om Samsungs nyeste storskjermtelefon.

Slik ser invitasjonen til lanseringen ut.

Ingen detaljer om Note 9 er endelig bekreftet, men ryktene har vært mange og det nyeste går ut på at den vil få en oppdatert S Pen.

Arrangementet er ikke åpent for allmennheten, men Samsung har bekreftet at alt sammen skal strømmes direkte via nettet.

Starttidspunktet er satt til kl. 15 norsk tid.