Forudbestilling af Google Pixel 3 starter angiveligt den 9. oktober

Vi ved allerede, at Google vil præsentere Google Pixel 3 og Google Pixel 3 XL den 9. oktober, men det ser ud til, at du allerede vil være i stand til at forudbestille telefonerne umiddelbart efter annonceringen.

Det er i hvert fald, hvad Android Central siger, efter at de angiveligt skulle have modtaget en promoverings-email fra Google med selvsamme oplysninger. Vi har ingen grund til at tvivle på websitet, så det er formentlig korrekt, men vi har ikke selv set den omtalte email, så vi kan ikke være fuldstændig sikre på, at det er sandt.

Den nævnte email viser angiveligt også tallet tre, der er farvelagt i et forløb, der veksler mellem sort, hvid og mintgrøn. Det kunne være et hint om, at Google Pixel 3 vil være tilgængelig i disse farvevarianter.

Det er ikke første gang, vi har set sådanne antydninger , selv om det er værd at bemærke, at lækkede billeder af den hvide Google Pixel 3 viser en mintgrøn power-knap, så det er også muligt, at der kun vil være to forskellige farvevarianter – sort og hvis/mintgrøn.

Mere end Pixel 3

Endelig skulle email-beskeden komme med forslag til ting, man kunne spørge Google Assistant om, nemlig “What's this announcement about?", "When are you making this announcement?" og "How can I find out more about this announcement?".

Svarene afslører ikke meget, men et af svarene lyder “Looks like there might be something about a new phone – and maybe, just maybe a few other new things.” Det er ikke klart, hvad disse andre ting kunne være, især fordi Google Pixel Watch formentlig ikke vil lande i år , men vi kommer snart til at finde ud af det.

Via PocketNow