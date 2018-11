Farverne på Samsung Galaxy S10 kan lige være blevet afsløret af Samsung selv

Udover at fremvise deres foldbare telefon på Samsung Developer Conference for nylig, benyttede Samsung også lejligheden til at demonstrere et nyt redesign af deres Android-brugergrænseflade, der hedder One UI. Og undervejs kom de måske også til at afsløre de farver, som Samsung Galaxy S10 vil blive lanceret i.

Det skyldes (som spottet af den pålidelige lækker Ice Universe), at man med en af funktionerne i One UI kan ændre farven på brugergrænsefladen, så den matcher selve enhedens farve. Og da Samsung demonstrerede denne funktion, blev der vist en telefon henholdsvis i farverne sølv, grøn, sort, blå og pink.

Det står ikke klart, hvilken telefon der er tale om, da man ikke kan se detaljerne. Men så vidt vi ved, findes der ikke en eksisterende Samsung-telefon, der kommer i lige præcis det udvalg af farver, så det kan hænde være et tidligt kig på den kommende Samsung Galaxy S10.

Samsung One UI can achieve the same interface color and hardware color, so this is suggesting the color of Galaxy S10, including silver, green, black, blue, red. pic.twitter.com/bKtOOiAUOz7 November 2018

Stik til hovedtelefoner

Uanset hvilken mobil det end er, ser den ud til at have en bagside af glas og en metalramme i lighed med mange af Samsungs mobiler, og desuden lader den til at have et 3,5 mm stik til hovedtelefoner.

Selvfølgelig kan der være tale om en helt anden mobil, eller bare en midlertidig enhed, som Samsung har flikket sammen for at vise farvefunktionen, så man bør nok ikke lægge for meget i det.

Hvad enten det er Galaxy S10 eller ej, forventer vi at få Samsungs kommende flagskib at se ret snart, da mobilen sandsynligvis bliver lanceret i begyndelsen af 2019.

Via Talk Android