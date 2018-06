Dette sprø dekselet fungerer som en airbag for telefonen din

Et nytt patentert telefondekseldesign laget av en 25 år gammel tysk universitetsstudent, satser på en helt ny tilnærming til å beskytte telefonen din.

Philip Frenzel har nemlig kommet opp med en løsning på et problem som plager mange telefondeksler – skal de beskytte telefonen skikkelig vil de samtidig gjøre telefonen din både større og tyngre, mens elegante og lette design gjerne byr på veldig begrenset beskyttelse hvis du mister telefonen.

Frenzels AD Case ( der AD er kort for active dampening) gjør bruk av fire fjærbelastede «støtfangere» som spretter ut fra hjørnene av dekselet når de integrerte sensorene merker at telefonen faller. Dermed vil telefonen rett og slett bare sprette rundt på gulvet i stedet for å bli ødelagt.

Prisvinnende design

Som du ser i videoen over, gir Frenzels deksel god beskyttelse mot skader fra fall uten å gjøre telefonen spesielt klumpete eller tung.

Patentet til Frenzel sikrer at ingen deler av telefonen kan komme i kontakt med jevne underlag så lenge alt fungerer riktig, men den kan naturlig nok ikke beskytte like godt mot skarpe kanter eller svært ujevne overflater.

Dette problemet gjelder imidlertid også de fleste andre typer deksler som finnes på markedet. Faktisk gjør AD-dekselet en bedre jobb enn de fleste andre deksler når det gjelder å skape avstand mellom falloverflaten og alle deler av telefonens chassis og skjerm.

Frenzel har vunnet en pris for årets tyske mekatronikk-design i 2018 for dekselet sitt, og han planlegger å starte en Kickstarter-kampanje i juli der målet er å finansiere produksjonen av et ferdig produkt.