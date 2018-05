Apple WWDC 2018: viimeisimmät huhut ja uutiset julkistustilaisuudesta

Apple-fanit ovat varmasti jo varpaillaan, sillä WWDC 2018 järjestetään ensi viikon maanantaina. Twitter ja tekniikkasivustot paisuvat tällä hetkellä erilaisista huhuista, joten pidit Applesta tai et – tilaisuus on yksi vuoden tärkeimmistä tekniikkatapahtumista.

Meillä on jo melko hyvä aavistus WWDC 2018:n tärkeimmistä uutisista. Ainakin iOS 12 ja macOS 11.14 ovat käytännössä varmoja julkistuksia.

Vaikka iOS ja macOS saavat uudet versionsa joka vuosi, on 2018 silti poikkeuksellinen tapaus. Google yllätti kaikki Google IO -tilaisuutensa uraauurtavilla uudistuksilla, joten Applella on kovat paineet vastata takaisin samalla mitalla.

WWDC antaa kehittäjille katsauksen uusiin käyttöjärjestelmiin, jotta he osaavat alkaa suunnitella paremmin tulevia projekteja. Meille muille se on oiva tilaisuus tutustua käyttöliittymän uusiin ominaisuuksiin ja arvuutella todennäköisesti syyskuussa julkaistavien iPhone 9:n ja iPhone 11:n tulevia toimintoja.

Viime vuonna WWDC:ssä (Worldwide Developers Conference) julkaistiin HomePod, iPad Pro 12,9 ja iPad Pro 10,5. Samalla Apple julkaisi myös nykyisen iOS 11:n ja watchOS 4:n. Tänä vuonna on huhuttu paljon uusien MacBookien julkaisusta.

WWDC 2018 on alle viikon päästä, joten kokosimme tähän artikkeliin kaikki viimeisimmät uutiset ja huhut Applen suuresta julkistustilaisuudesta.

Apple WWDC 2018:n ajankohta

Apple WWDC 2018 järjestetään ensi viikon maanantaina 4.6. ja se alkaa Suomen aikaa kello 20.

Tilaisuus järjestetään tuttuun tapaan McEnery Convention Centerissä Kaliforniassa. Apple myös livestriimaa koko tapahtuman kotisivullaan. Aiemmista vuosista poiketen striimiä pystyy katsoa myös Chromella ja Firefoxilla.

Odotat varmasti jo malttamattomana mitä julkistuksia tilaisuudessa nähdään, joten kokosimme kaikkein todennäköisimmät vaihtoehdot:

iOS 12

Apple julkistaa käytännössä varmasti uuden iOS 12 -käyttöliittymänsä WWDC 2018:ssa. Tulemme näkemään sen ohella luultavasti myös macOS 11.14:n, watch OS 5:n ja tvOS 11.4:n.

WWDC on yksinkertaisesti paras tilaisuus esitellä uusi käyttöliittymä iPhonelle ja iPadille, koska suurin osa osallistujista on sovelluskehittäjiä. Käyttöliittymän tulevat uudistukset on kuitenkin onnistuttu pitämään visusti salassa.

iOS 12:n oli alun perin tarkoitus saada uudenlainen kotinäyttö ja myös tärkeimpiä sovelluksia, kuten Sähköpostia, Kameraa ja Kuvia piti muokata uuteen uskoon. Uudistukset hyllytettiin kuitenkin hetkeksi sivuun, kun Apple päättikin keskittyä entistä vakaamman käyttöliittymän rakentamiseen. Applen on myös kerrottu valmistautuvan helpottamaan iOS 12 -sovellusten siirtämistä Mac-koneille, mutta tämäkin uudistus saattaa viivästyä iOS 13:ta saakka.

Meidän täytynee hyväksyä, että iOS 12 tulee olemaan ulkoisesti melko pieni päivitys, mutta pinnan alla tullaan tekemään paljon parannuksia turvallisuuteen ja suorituskykyyn. Taustalla ovat iOS 11:n lukuiset ongelmat, joista viimeisimpänä nähtiin myös WhatsAppista tuttu black dot -bugi. iOS 11.4:n pitäisi ratkaista ongelma, mutta kaiken kaikkiaan Apple on saanut paljon kritiikkiä iOS 11:n epävakaudesta.

Huhujen mukaan iOS 12:ssa nähdään myös uusia ominaisuuksia Applen laajennetun todellisuuden sovelluksiin sekä vasta pintapuolisesti toimivaan Terveys-sovellukseen. Valmistaja korostaa todennäköisesti myös lasten puhelimen käytön valvomiseen kehitettyä Käyttörajoitukset-toimintoa, sillä olemme nähneet viime aikoina paljon keskustelua lasten puhelinriippuvuudesta.

Uskomme, että Animojia laajennetaan entisestään esimerkiksi FaceTimeen ja tulevaan iPad Prohon. Odotamme päivityksiä myös Siriin erityisesti Google Assistantin nopean kehityksen myötä. Saatamme nähdä myös aiempaa enemmän käyttösovelluksia iPhonen NFC-tekniikalle, sillä Applen on huhuttu kehittävän NFC-tekniikkaan perustuvaa toimintoa, jonka avulla iPhoneja voisi käyttää hotellihuoneen avaamiseen.

Olemme tietysti kuulleet myös villimpiä ehdotuksia, kuten useista Androidista tuttua always-on-näyttöä, joka ei sammu täysin puhelimen lukituksen yhteydessä, vaan näyttää himmeästi valaistuna esimerkiksi kellonajan ja ilmoitukset. Toiminto olisi hyvä tapa hyödyntää iPhone X:n OLED-näyttöä ja parantaisi myös nykyisen sekavan ilmoituskeskuksen käyttökokemusta. Toivoisimme lisäksi, että kameran asetuksia pystyisi jatkossa säätämään suoraan kamerasovelluksesta.

Joudumme todennäköisesti odottamaan suuria uudistuksia vielä ensi vuoteen, mutta toivomme iOS 12:n korjaavan vähintäänkin ärsyttävän huonosti toimivan tekstin automaattikorjauksen.

iPhone SE 2

Apple ei voi pakottaa kaikkia hankkimaan 5,5-tuumaista puhelinta, joten sen täytyy päivittää jossain vaiheessa alkuperäinen iPhone SE. Päivitys saattaakin olla nyt lähempänä kuin koskaan, sillä iPhone SE 2:n julkaisuajankohdaksi on huhuttu WWDC 2018:aa.

Myös Euraasian talouskommissioon on viimeaikoina rekisteröity muutama uusi iOS 11 -laite ja ainakin aiemmin komissioon rekisteröidyt tuotteet on julkaistu muutaman kuukauden sisällä rekisteröintipäivästä. Kesäkuun 4. päivänä järjestettävä WWDC sopisi mainiosti tähän aikaikkunaan.

Odotamme uutta iPhone X2:ta, iPhone X2 Plussaa ja edullisempaa LCD-näyttöistä iPhonea vielä tämän vuoden aikana, mutta uskomme puhelinten julkaisun ajoittuvan vasta syyskuulle, jolloin Apple on tyypillisesti lanseerannut uudet iPhonensa. Nykyinen iPhone X julkaistiin niin lähellä vuodenvaihdetta, että pidämme seuraajan julkaisua tässä vaiheessa hyvin epätodennäköisenä. Merkit viittaisivat siis pikemminkin iPhone SE 2:n julkaisuun – mahdollisesti useammassa eri koossa ja värissä.

watchOS 5

Apple Watch 3 julkaistiin vasta muutama kuukausi sitten ja se ottikin pitkän harppauksen eteenpäin mobiiliyhteydellä varustetulla versiollaan. LTE-malli ei ole vielä edes saapunut Suomeen, mutta Apple kehittää täyttä häkää jo seuraavaa älykelloaan.

Tänä vuonna valmistajan odotetaan keskittyvän lähinnä kellon fitness- ja hyvinvointiominaisuuksiin. WWDC ja uusi watchOS 5 olisivatkin hyviä alustoja esitellä esimerkiksi uusi unen seurantaan kehitetty toiminto. Kyseistä ominaisuutta ollaan odotettu Applen älykelloihin siitä saakka, kun yhtiö osti Bedditin viime vuoden toukokuussa.

Toivelistallamme on aiempaa enemmän kustomointimahdollisuuksia Ohjauskeskukseen, uusia kellotauluja ja ohjelmistopäivitys, joka mahdollistaisi always-on-näytön Apple Watch 4:ään.

Vihjeitä uudesta iPhonesta

Uusi iPhone XI (tai ehkä 11) julkaistaan mitä todennäköisimmin syyskuussa, jolloin Apple on tyypillisesti lanseerannut uudet puhelimensa. Saatamme siitä huolimatta saada iOS 12:n myötä vihjeitä siitä, mitä ominaisuuksia tulevissa iPhoneissa nähdään.

Viimeisimpien huhujen mukaan näkisimme tänä vuonna todennäköisesti kaksi versiota iPhone XI:sta. Molemmat malleista olisi varustettu OLED-näytöillä, joista suurempi olisi 6,46 tuumaa ja pienempi 5,85 tuumaa. Suurempinäyttöinen malli olisi siis hieman Samsung Galaxy Note 8:aa kookkaampi ja pienempi käytännössä nykyisen iPhone X:n kokoinen. On myös kerrottu, että Apple saattaisi vaihtaa modeemien toimittajan Qualcommista Inteliin.

Kummatkin näistä malleista olisivat todennäköisesti hintavia, joten markkinoilla on liikkunut paljon huhuja myös edullisemmasta iPhonesta, josta puuttuisi 3D Touch -ominaisuus ja joka käyttäisi OLED:in sijasta LCD-näyttöä. Oli miten oli, uskomme asian selviävän vasta syyskuussa.

Vihdoinkin uusi Mac Pro

Olemme tienneet jo pitkään, että Apple kehittää täysin uutta Mac Prota. Yhtiö on ollut niin poikkeuksellisen avoin asiasta, että se mainitsi siitä jopa iMac Pron lehdistötiedotteessa:

"Apple kehittää uuden iMac Pron lisäksi myös täysin uudelleensuunniteltua seuraavan sukupolven Mac Prota. [Kone] on suunnattu ammattikäyttäjille, jotka tarvitsevat parhaan suorituskyvyn, korkean suoritustehon järjestelmän, modulaarisen ja päivitettävän rakenteen, sekä huipputason ammattinäytön."

Nykyinen Mac Pro julkaistiin jo vuonna 2013 ja se häviää tällä hetkellä jo iMac Pron tehoille, joten päivityksen odotetaan saapuvan pian. Mac Pro saattaa olla myös yksi Applen tietokoneista, jotka hyödyntävät yhtiön uusia apusuorittimia.

Uusi Apple Display

Jos uusi Mac Pro julkaistaan WWDC:ssä, odotamme myös Applen uutta "huipputason ammattinäyttöä", jonka yhtiö mainitsi samaisessa lehdistötiedotteessaan. Lähes kaikki Mac Pron käyttäjät tarvitsevat ammattitasoisen näytön, mutta Applen tällä hetkellä myymä LG:n 5K-näyttö saattaa olla Mac Pron julkaisuhetkellä jo turhan vanhentunut. Odotammekin Applen julkaisevan jälleen oman näyttönsä – ehkä jopa 8K-resoluutiolla.

Uudet MacBookit ja Mac mini?

Applella on ollut toimitusvaikeuksia MacBook Pron suhteen, mikä saattaisi hyvinkin viitata siihen, että valmistaja on julkaisemassa uusia kannettavia.

MacBook Pron lisäksi Apple saattaa päivittää myös MacBookit, sekä julkaista viimeinkin uuden Mac minin. MacBookeihin odotetaan vain pieniä päivityksiä, kuten tehokkaampia komponentteja ja suurempaa RAM-muistia. Etenkin MacBook Prossa saatetaan nähdä myös samankaltainen apusuoritin, jota odotamme Mac Prohon. Uusien MacBookien myötä saatettaisiin myös lanseerata kauan odotettu ominaisuus käyttää iOS-ohjelmia macOS-käyttöjärjestelmällä.

Päivitettyjen mallien hintojen odotetaan vastaavan nykyisten MacBookien hintoja, mutta MacBook Airin kohtalo on vielä hieman auki. Nykyisen MacBookin saapumisen jälkeen Air on jätetty ikään kuin hiipumaan hitaasti kohti kuolemaansa. Näillä näkymin Apple saattaa hyvinkin julkaista vielä uuden Airin, mutta se pysyisi todennäköisesti malliston edullisimpana kannettavana.

Samansuuntaisia toiveita kohdistuu Mac miniin, joka on odottanut päivitystään jo yli kolme vuotta. Applen kansainvälisen markkinoinin johtaja, Phil Schiller, sivusi asiaa viime vuonna toteamalla, että Mac mini on tärkeä osa Applen tuotantovalikoimaa. Schiller ei kuitenkaan maininnut mitään tulevasta päivityksestä.

Myös MacRumours raportoi lokakuussa heidän lukijansa saamasta sähköpostista Tim Cookilta: "Nyt ei ole [oikea] aika jakaa mitään yksityiskohtia, mutta suunnitelmiemme mukaan Mac mini on tärkeä osa valikoimaamme myös jatkossa", Cook kirjoitti.

Toivottavasti Apple osoittaa mallin tärkeyden myös käytännössä, sillä nykyisen Mac minin käyttämät ikivanhat Intel Haswell -prosessorit olisivat kipeästi vailla uutta päivitystä.

Vihjeitä uudesta iPad Pro:sta

Uusi iPad Pro 3 julkaistaan mitä todennäköisemmin tämän vuoden aikana. Viimeisin päivitys saapui kuitenkin vasta kesäkuussa 2017, joten WWDC saattaa olla vielä liian aikainen ajankohta seuraavalle mallille.

Huhujen mukaan tulevassa iPad Prossa nähtäisiin 12,9- ja 10,5-tuumaiset näytöt, Face ID, TrueDepth-kamera ja iPhone X:n tapainen reunaton muotoilu. On myös hyvin mahdollista, että Apple ottaa mallia Surface Prosta ja kehittää uudesta iPad Prosta aidon vaihtoehdon kannettavalle tietokoneelle.

Viimeisimpien tietojen mukaan uudet iPad Prot lanseerataan syyskuussa iPhone-julkistusten yhteydessä. Apple julkaisi muutenkin vasta äskettäin uuden erityisesti koulutuskäyttöön suunnatun 9,7-tuumaisen iPadin, joten valmistaja haluaa varmasti odottaa hetken ennen toista iPad-julkistustaan.

Apple TV:n alkuperäissisällöt

Olemme kuulleet paljon uutisia Applen panostuksista alkuperäisten TV-sisältöjen luomiseen ja saatamme hyvinkin kuulla sen suunnitelmista tarkemmin jo WWDC 2018:n yhteydessä. Viime vuoden konferenssissa Apple ei puhunut paljoakaan televisiosuunnitelmistaan, vaan mainitsi lähinnä, että Amazon Prime Video oli saanut oman sovelluksensa Apple TV:hen. Tällä kertaa tilanne on kuitenkin toinen, koska sarjat ovat Applen omia alkuperäissisältöjä.

Apple on jo kokeillut siipiään alkuperäissarjojen tuotannossa, sillä se julkaisi taannoin esimerkiksi suositun Carpool Karaoke -sarjan. Yhtiö on myös satsannut yli miljardi dollaria omiin sarjoihinsa, joista ensimmäisten on määrä saapua jo maaliskuussa 2019.

Apple aikoo tulla markkinoille tosissaan, sillä se on ottanut remmiinsä muun muassa Steven Spielbergin, Bryan Fullerin ja Breaking Badista tutut Jamie Erlichtin sekä Zack Van Amburgin. Deadline raportoi lisäksi Applen suunnitelmista luoda uusi Central Park -animaatiosarja, jota tähdittäisi tunnettu näyttelijäkaarti.

Applella on varmasti paljon kiinnostavia uutisia WWDC 2018:ssa, mutta näkisimme mieluusti myös muutaman trailerin yhtiön uusista TV-sarjoista.