Anmeldelse: Den nye iPad (2017)

Nytænkning kan være noget af en udfordring på dagens tabletmarked. Det gælder også for Apple. Med iPad Pro fik vi muligheden for at arbejde på en helt ny måde, og vi fik også et hav af tilbehør til 12,9"-udgaven og de mindre tablets. Men hvad nu hvis du ikke er interesseret i alle de ekstra de funktioner? Så tag et grundigt kig på denne tablet. Den har førsteklasses specifikationer, et superflot design og topklasses funktioner, men til en lavere pris.

Den minder om iPad Air 2 , som den erstatter i Apples sortiment, og som vi i øvrigt tildelte fem stjerner i vores anmeldelse her på TechRadar. Præcis som Ipad Air 2 er den en blanding af iPad Pro og iPad 4 mini, men med et par få nøgleopgraderinger.

Det gør alt i alt den nye iPad til en bedre allround-tablet.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Den nye iPad – pris og lanceringsdato

Lanceret fra Apple nu og andre forhandlere

Billigere end iPad Air 2

Prisen er endnu lavere nu. Vi har set den på udsalg

Den nye iPad er billigere end iPad Air 2, da den var til salg på Apples hjemmeside. Og det er værd at notere sig. For det er generelt svært at få fat i prisvenlige produkter fra Apple. Det virker som om, at prisen på en iPhone stiger i takt med, at nye familiemedlemmer kommer til.

Den nye iPad-udgave ligger på 2500 kroner for en 32 GB Wi-Fi model, og vil du gerne have modellen med 128 GB lagringsplads og mobilnet ligger prisen på 2700 kroner.

Der findes ikke 256 GB eller 512 GB-versioner af denne iPad.

Vi har set eksempler på, at prisen for 32GB-versioner er faldet på udsalg. Prisen på iPad'en med128 GB og mobilnet ligger nogenlunde på samme niveau, men du kan være heldig at finde et godt tilbud hos en forhandler.

Design og skærm

Samme design som tidligere iPads, men den ser stadig flot ud

Tykkere og tungere end iPad Air 2

Let at holde og 9,7 tommers skærm, der gør det til en leg at se film

Hvis du allerede er vant til at bruge en iPad Air 2, virker designet på den nye iPad måske bekendt. Den nye version er en tand tykkere end iPad Air 2, men det er næppe noget, du bemærker, for den er stadig kun 7,5 mm tyk. Den vejer 469 g og bruger du den, når du pendler, er den nem nok at håndtere. Du skal dog regne med at bruge begge hænder for med målene: 240x169,5 x7,5 mm kan den være svær at holde med en hånd.

Der har været stort fokus på denne iPads tykkelse, men til hverdagsbrug betyder det ikke noget. IPad Air 2 er også utrolig tynd og let – i denne udgave lægger du knap mærke til "det lille ekstra".

Bagsiden af Ipad'en er i metal. Selvom metallet føles glat, har man et godt greb. Man kan ikke komme udenom, at Ipad fortsat er den flotteste tablet, du kan få fat i, og de runde hjørner gør den behagelig, når du holder den i hænderne.

Vi anbefaler, at du køber et cover til din iPad, så undgår du, at den bliver ridset, når du tager den op af tasken. Metallet på bagsiden bliver nemt ridset, ligesom den er modtagelig for fingeraftryk, hvis du ikke jævnligt tørrer den af.

Den nye iPad fås i guld, sølv og grå – desværre har Apple ikke inkluderet en rød version, der ellers ville matche den friske røde farve på iPhone 7 og iPhone 7 Plus.

Ligesom på tidligere Ipad-modeller har denne udgave også indbygget fingerskanner, så du kan bruge Touch-ID til at åbne og sikre dig, at dine data ligger gemt bag låsen.

Knappen er placeret lige under skærmen og er ikke specielt nem at fange med din tommelfinger medmindre iPad'en ligger ned, så vi bruger normalt bare en adgangskode.

iPad'en har en 9,7 tommer skærm med en opløsning på 2048x1536 pixels. Du har 264 pixels per cm til rådighed. Det er det samme som iPad Pro-modellerne.

Retina-skærmen er Apples måde at fortælle, at du ikke vil lægge mærke til pixel-kvaliteten, fordi den er så høj. Det er vi enige med Apple i, og i den tid, vi afprøvede den, så alting fantastisk ud.

Skærmen er særlig lys – især hvis man sammenligner med den originale iPad Air. Det giver den et kæmpe forspring i forhold til konkurrenterne på markedet.

Også skærmstørrelsen er værd af hæfte sig ved på den nye iPad. iPad Pro 12.9 er simpelthen bare for stor til hverdagsbrug. Her har Apple ramt rigtigt. Stor nok til at se indhold på, lille nok til at være behagelig at bruge.