Samsung oppdaterer enkelte TV-modeller med FreeSync

Hva er viktigst for deg når du spiller – høy oppløsning eller silkeglatt bilderate? Er du i den siste kategorien og eier en av de berørte Samsung-TVene, skal du vite at den koreanske produsenten har en oppdatering på vei som er rettet spesielt mot deg.

Disse TV-ene får nemlig støtte for AMDs FreeSync-teknologi. Dette er en teknologi som forhindrer de typiske riftene i bildet du får når skjermens oppdateringsfrekvens ikke samsvarer med bilderaten datamaskinen sender ut, og det skjer ved at skjermkortet og TV-en synkroniseres slik at TV-en varierer bilderaten etter hva PC-en leverer. FreeSync er for øvrig AMDs svar på Nvidias G-Sync, og resultatet av disse teknologiene er et jevnere og mer stabilt bilde uten bruk av tradisjonelle løsninger som V-Sync som introduserer plagsomme forsinkelser.

Oppdateringen vil slippes til modellene Q6FN, Q7FN, Q8FN, Q9FN og NU8005.

Kan du dra nytte av dette?

Så hva er det du trenger for å dra nytte av FreeSync-teknologien, utover en av de nevnte TV-ene? Du må enten ha en PC med at AMD-grafikkort, eller en Xbox One, Xbox One S eller Xbox One X. Microsoft la nemlig nylig til støtte for nettopp variable bilderater via en oppdatering.

Du skal også være klar over at du ikke kan bruke 4K-oppløsning hvis du skal dra nytte av FreeSync. Det er ikke noe problem hvis du spiller på Xbox One eller One S siden de vanligvis bare sender ut 1080p-signal uansett, men Xbox One X- og PC-spillere som har blitt vant til 4K vil kanskje rynke litt på nesa.

Det er uansett spennende å se at Samsung har begynt å legge til denne teknologien i TV-ene sine, og vi håper at andre produsenter velger å følge etter.

Vil du vite mer om variable bilderater, og finne ut hvilken teknologi som passer best for deg? Da kan du ta en titt på vår sammenligning av Nvidia G-Sync og AMD FreeSync.