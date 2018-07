Rykte sier at pekepennen til Galaxy Note 9 får Bluetooth-oppgradering

Det er ikke første gang vi hører at pekepennen til Galaxy Note 9 kan få en av telefonens viktigste oppgraderinger, men vi har ikke fått noen (realistisk) forklaring på hva det egentlig vil innebære – før nå.

Skal vi tro den notoriske ryktekilden IceUniverse, så vil nye S Pen få en Bluetooth-oppgradering som lar den gjøre mye mer enn å skrive på skjermen til Galaxy Note 9.

Det er forventet at den nye funksjonaliteten vil la deg bruke den til å styre musikkavspilling (vi ser for oss at knappen på pekepennen lar deg pause og hoppe over låter), og som en fjernutløser som kommer til nytte når du vil ta bilder på avstand.

The Galaxy Note9 SPen can be used to control long-range self-timer, control music playback, because it is a Bluetooth device, it will do something unrelated to the pen. pic.twitter.com/WPS83xUskqJuly 1, 2018