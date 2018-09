Oktober-opdateringen til Windows 10 kommer formentlig i næste uge

Nye oplysninger om det seneste preview build af Windows 10 (17763), som blev afsløret i sidste uge og regnet for at være den endelige udgave af oktober-opdateringen, viser, at der højst sandsynligt er tale om den endelige udgave, og udgivelsesdatoen ser ud til at blive den 2. oktober.

De nye oplysninger - og vi er opmærksomme på, at der er tale om rygter - kommer fra et medlem af MyDigitalLifes private forum. (Set af Windows Latest).

Oplysningerne er baseret på, at en bruger på forummet har fundet ESD-billeder (electronic software delivery) af forberedelserne til build 17763, hvilket indikerer, at der er tale om den endelige udgave - også kendt som et RTM-build. Med mindre - selvfølgelig - at der opstår opdagelser af større bugs i sidste øjeblik, som vi så det med den sidste store opdatering af april-udgaven, der kun lige nåede at komme i sidste øjeblik.

De nye oplysninger tyder dog på, at sidste uges oplysninger om, at der er tale om den endelige udgave, er korrekte. Især i betragtning af, at der overhovedet ikke er tale om større rettelser.

Med andre ord er der som tidligere nævnt kun tale om små tweaks i build 17763, og det faktum, at Microsoft på deres blog subtilt ændrede ordvalget i beskrivelsen af det nye build, tyder også på, at det er den endelige udgave.

Hertil kommer, at det nye build er sendt bredt ud til test, og også udgivet til HoloLens og Xbox One, hvilket kun understreger, at der er tale om en RTM-udgave.

Kort tidshorisont?

En anden interessant oplysning er, at de nye rygter siger, at "produktets" XML-kode har en reference til en udgivelsesdato for RS5 (Redstone 5 - som er oktober-opdateringen) med RTM-nummeret 20181002 - eller 2. oktober 2018. Hvilket i øvrigt også indgår i titlen på XML-siden.

Alt dette indeholder selvfølgelig ingen tunge beviser, som vi ellers kunne have håbet, og formodede datoer har historisk en tendens til ikke at blive overholdt. Alt i alt mener vi dog, at de samlede beviser er nok til at tro på, at der er tale om en udgivelses, der kommer tidligt i oktober.

Der er dog tale om en meget kort tidshorisont, da det nyeste build stadigvæk ikke er nået ud til godkendelse hos de absolut sidste testpersoner i Release Preview-kredsen.

Når det er sagt, som Windows Latest pointerer, så afholder Microsoft en event den 2. oktober, så mon ikke, at vi får lidt mere at vide om fremtidige opdateringer der (inklusive Storage Sense, forbedringer for gamere samt Mixed Reality). Som altid, så må vi vente og se.