Nye iPhone-modeller 2018: kommer formentlig med hurtigere wireless-charging

Sidste års iPhone-modeller – iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X – kom alle med wireless charging for første gang i Apple’s historie. Når det er sagt, er hastighederne ikke så hurtige som trådløs opladning på andre top-end-telefoner, men det vil formentlig ændre sig for de kommende iPhone-telefoner.

Apples seneste enheder blev lanceret klar til at understøtte 5W-opladere, og med en softwareopdatering blev det muligt for telefonerne at tage 7.5W. Samsungs trådløse opladningskompatible enheder understøtter dog 15W, hvilket betyder, at hver af disse produkter kan oplade hurtigere end Apples enheder.

Et nyt rygte fra en forsyningskæde, der har talt med China Times, antyder dog, at Apple er indstillet på at bruge en kobberspole i mindst én af sine kommende iPhone-modeller for at opnå et lignende niveau af hurtig trådløs opladning.

Måske kun én Apple-enhed med hurtigere wireless charging

Hvor hurtigt Apple kommer med den nye teknologi er endnu uklart, men deres nye kommende AirPower-oplader – den du kan se på billedet øverst i denne artikel – siges at understøtte op til 29W, så den kan oplade hele tre enheder på én gang.

Den berygtede kobberspole er tykkere end den teknologi Apple i dag bruger i deres telefoner, men da spolen ikke skulle gøre en dramatisk forskel i forhold til selve telefonens størrelse, er der klart mange fordele ved at få muligheden for at oplade hurtigere og mere effektivt.

Om hele den nye iPhone-range får den nye teknologi, er endnu uklart. Hvis dette rygte taler sandt, er det sandsynligt, at den enhed der rygtes som iPhone 11, får den nye fast-charger teknologi.

Vi lærer formentlig snart alt om den nye hurtigere trådløse opladning, da vi har hørt fra kilder, at forudbestillingsdatoen for den næste serie af iPhones er sat til den 14. september. Det betyder formentlig, at vi ser dem annonceret et par dage før og derfor snart kan blive klogere på, hvad der kommer.

Via Phone Arena