Nye iPad Pro 3 kan komme uten hjem-knapp og Touch-ID

Det har vært en del rykter om iPad Pro 3, men vi har ikke sett noen faktiske bilder av det nye nettbrettet til nå. Det er ikke bilder av en faktisk enhet som har dukket opp denne gangen heller, men @OnLeaks (en rimelig pålitelig kilde) har lekket en rekke datagenererte skisser av den nye iPaden på vegne av MySmartPrice.

Bildene er angivelig basert på CAD-tegningene (Computer Aided Designs) som benyttes i produksjonen av enhetene, og selv om @OnLeaks uttaler at de muligens ikke er 100% nøyaktige så er de det beste vi har å gå etter så langt.

Bildene, som skal være av iPad Pro 12.9 (2018), viser en mye smalere ramme rundt skjermen, sammenlignet med nåværende modeller. Dette betyr også at både hjem-knappen og muligheten for Touch-ID ser ut til å bli borte, noe som stemmer med tidligere rykter vi har meldt om. Dette betyr også at Face-ID mest sannsynlig blir sikkerhetsmekanismen som låser opp denne modellen.

Siden rammene fortsatt er store nok til å få plass til et kamera, er det heller ikke noe skjermhakk på denne modellen slik som det er på iPhone X.

Andre detaljer som er verdt å nevne, er en bakside av metall med antenne-striper langs toppen og bunnen av enheten samt en enkel linse på baksiden.

Image 1 of 4 Du kommer antageligvis ikke til å låse opp den neste iPaden med fingeravtrykk. Credit: MySmartPrice / OnLeaks Image 2 of 4 Det er en mystisk knapp på høyre side av enheten. Credit: MySmartPrice / OnLeaks Image 3 of 4 Det ser ut til at Apple fortsetter med metall på baksiden, Credit: MySmartPrice / OnLeaks Image 4 of 4 Med tynnere rammer vil nok enheten være mer kompakt. Credit: MySmartPrice / OnLeaks

En mystisk knapp og en port som er borte

Det kan se ut til at «Smart Connector»-porten har blitt flyttet til bunnen av enheten (når den holdes i portrett), og den er nå plassert på baksiden. Knappene for å regulere lyd er plassert på samme side og sted som på foregående modeller, mens en ny mystisk knapp eller port også er plassert på samme sted. Det vi kan si er at denne knappen ikke er en av/på-knapp, siden den er plassert på toppen sammen med to høyttalere.

Bunnen av enheten huser ladekontakten sammen med ytterligere to høyttalere. Det ser derimot ikke ut til at den kommer til å få en 3,5 mm-utgang for hodetelefoner.

Kilden hevder at iPad Pro 3 12.9 kommer til å måle rundt 280,6 x 215 x 5,85 mm (eller 7,77 mm om man regner med kameraet på baksiden). Dette gjør den noe mer kompakt enn iPad Pro 12.9 (2017), som måler 305,7 x 220,6 x 6,9 mm.

Det er fortsatt en stund til lansering og vi anbefaler å ta disse ryktene med en klype salt frem til vi får sett nettbrettet i levende live, sammen med 10,5-tommermodellen når Apple holder sin event den 12. september.