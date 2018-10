Ny iPad Pro med "knapløst" design hintet i den seneste iOS 12-beta

Tilbage i august rapporterede vi, at Apple sandsynligvis arbejder på en redesignet iPad Pro 2018-model, der vil låne nogle af de smarteste features fra iPhone X.

Den nyhed var baseret på opdagelsen af noget kode i iOS 12-betaen til udviklere, der viste et tablet-ikon med kraftigt reducerede rammer og som manglede en Hjem-knap ved den nederste kant.

Nu er der dukket et nyt og opdateret ikon op i den seneste version af iOS 12-betaen til udviklere – og det understøtter yderligere det tidligere rygte, da det igen forestiller et tablet-symbol med smalle rammer og ingen Hjem-knap, som rapporteret af 9to5Mac.

Ikonet for iPad Pro (2018). Kilde: 9to5Mac.

Selv om den nye iPad Pro forventes at komme med nogle funktioner i iPhone XS-stil, antyder ikonet, at Apples næste tablet ikke vil få mobilens kant-til-kant design og notch-kombination - i stedet vil den sandsynligvis få smallere rammer omkring enhedens top, bund og sider.

Ikonets mangel på en traditionel Hjem-knap lader også til at indikere, at den nye iPad Pro vil understøtte Face ID-oplåsning via et kamera på forsiden (som skulle være nemt nok at gemme væk i tablettens ramme i toppen).

Udover nogle nydeligt afrundede skærmhjørner, de sædvanlige sidemonterede volumenknapper og tænd/sluk-knappen foroven, kan man ikke udlede meget andet af selve ikonet.

Men ifølge tidligere rygter forventes iPad Pro 2018 at få erstattet den traditionelle Lightning-indgang med en USB Type-C-port til opladning og dataoverførsel, mens 3,5 mm hovedtelefonstikket antageligt vil glimre ved sit fravær. Vi får det hele at vide meget snart, da den næste iPad Pro bliver annonceret officielt den 30. oktober.