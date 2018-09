Ny avsløring? Disse bildene er visstnok av iPhone XS

Det er bare timer igjen til Apple skal lansere sine nye telefoner, deriblant iPhone XS. Hittil har vi bare sett skisser og bilder av komponenter og ikke faktiske bilder.

Igjen er det et innlegg på Weibo (et kinesisk mikroblogging-nettsted) som ble oppdaget av The Inquirer, som inneholder bildene (nedenfor) av en telefon som ser veldig ut som iPhone X. Den har et skjermhakk, knapt noe ramme, og litt avrundede kanter.

Den ligner så mye på fjorårets modell at vi ikke kan være helt sikre på at det faktisk ikke er den vi ser på bildene, men på den annen side har ryktene pekt i retning av at iPhone XS kommer til å være mer eller mindre helt lik iPhone X.

Ifølge ryktene som har gått skal forskjellene være at iPhone XS skal være en anelse tykkere, og ha et noe større kamera på baksiden. Det gjør det vanskelig å bekrefte hvilken modell vi faktisk ser på bildene, ettersom de kun viser forsiden av telefonen.

Så, ta bildene med en klype salt. Om disse er ekte vare eller ikke finner vi ut om noen timer når Apple avduker dette årets nye modeller.

Dette kan være iPhone XS. Credit: Weibo / The Inquirer

Og vi bør ikke være for skuffet over at ikke mye endrer seg visuelt. Endringene fra forrige modell skal i stor grad være under panseret, og vi venter blant annet et nytt brikkesett, et større batteri og forbedringer i kamera-appen.

De største endringene kommer mest sannsynligvis i iPhone XS Plus, som ser ut til å parre en iPhone X-lignende design med en massiv 6,5-tommers skjerm.

Hva Apple lanserer får vi vite 19:00 i kveld. Vi i TechRadar kommer til å gi deg alle detaljer så snart de er annonsert.