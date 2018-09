Lækkede fotos viser formentlig den nye iPhone XS

Lanceringen af iPhone XS vil finde sted om nogle timer, og selv om vi allerede har set en række gengivelser fra en tidligere fase og billeder af telefonens komponenter, har vi ikke haft billeder af den helt færdige telefon. Indtil nu.

Billeder, der angiveligt forestiller den nye model, er nemlig uploadet på den kinesiske mikroblogtjeneste Weibo og registreret af The Inquirer. De viser en mobiltelefon, der i betydeligt omfang ligner – med en flap øverst, yderst smalle rammer og let afrundede kanter.

Mobilen ligner sidste års model i en sådan grad, at man kan tro, de er identiske. Dette er imidlertid ikke en stor overraskelse, da der længe har været rygter om, at iPhone XS vil være mere eller mindre identisk med iPhone X.

De forskelle, der er blevet bemærket, er, at den nye mobiltelefon vil være lidt tykkere og have et lidt større kamera på bagsiden. Dette er dog ikke synligt her, da billederne kun viser mobiltelefonens forside.

Vi anbefaler derfor, at du tager disse billeder med et gran salt, da vi stadigvæk er usikre på, om de er ægte eller ej. Men de giver et godt indtryk af, hvordan iPhone XS sandsynligvis vil se ud.

(Bemærk: Links i denne artikel kan være skrevet på engelsk).

Dette kan være iPhone XS. Foto-kilde: Weibo / The Inquirer

Få synlige forskelle

Selv om de to modeller ser ens ud, behøver det ikke at betyde, at du bliver skuffet over det nyeste udspil fra Apple. Der vil utvivlsomt være ændringer inden i – bl.a. et nyt chipset, et større batteri og forbedringer af kameraet.

Men de største ændringer kan være forbeholdt iPhone XS Plus, som synes at kombinere et iPhone X-lignende design med en stor 6,5 tommer skærm.

Vi finder ud af, hvad de nye mobiler snart skal tilbyde, da Apple præsenterer den nye iPhone kl. 17.00 dansk tid i dag – den 12. september.

Du kan læse om det seneste fra lanceringsbegivenheden her på TechRadar.