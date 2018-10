iPhone XR er kommet til salg i dag, så nu kan du købe Apples seneste mobil

Mange har måske glemt, at Apple faktisk lancerede tre iPhones i september, men nu kan du købe den sidste model i trioen af enheder.

Apple sendte iPhone XS og iPhone XS Max ud i butikkerne for lidt over en måned siden, og nu kan du så endelig få fingre i det lidt mere budgetvenlige og farverige udvalg af iPhone XR-enheder.

IPhone XR kommer med en skærm på 6,1-tommer, et Apple A12 Bionic chipset, et 12 MP bagkamera, et 7 MP kamera på forsiden, iOS 12-software samt funktioner til trådløs opladning.

Hvad angår designet, så er iPhone XR lidt mere sprælsk end iPhone XS og iPhone XS Max. Mobilen kommer i en række klarere farver, og udvalget omfatter hvid, sort, rød, gul, blå og koral.

I vores anmeldelse af iPhone XR sagde Gareth Beavis: "Af de tre iPhones, der blev lanceret i 2018, er iPhone XR den mest imponerende af dem alle. Ikke på grund af stærke specifikationer – der fører iPhone XS lidt på mange områder – men fordi det, du 'sparer' ved at vælge denne model langt overstiger det, du taber.

En hel række farver, rigtig god batteritid og en lavere pris? Hvis du vil have en ny iPhone, bør du først tage et kig på denne model."

iPhone XR kan købes i Apples egen webshop, hos de fleste af landets teleskaber og hos autoriserede forhandlere. Den kommer i tre varianter med en kapacitet på henholdsvis 64 GB, 128 GB og 256 GB, og priserne starter ved 6.699 kr.

