Googles Wear OS-opdatering 'H' forbedrer batteritiden på dit smartwatch

Vi skal ikke længere tilbage end til september for at finde den seneste systemopdatering til Wear OS. Her blev der tilføjet et renere interface, understøttelse af Google Assistent og en moderniseret Google Fit-app. Denne opdatering, der mest var af kosmetisk art, gjorde Google-uret til en fornøjelse at bruge, men dermed var det ikke slut for søgegiganten.

Google har nu meddelt, at de i de kommende måneder kommer med en ny opdatering - med det enkle navn "H" - til Wear OS, og den vil ændre fire hovedområder af operationssystemet.

Fra smart til "dum"

Den store fornyelse er forbedringen af batteritiden. Google har omarbejdet Battery Saver Mode, så det kun viser tiden, når batteriet falder til under 10 procent. Det betyder, at når du slår denne nye funktion til, så mister dit smarte ur smartheden og bliver til… et ur.

For at strække batteritiden yderligere, forbedrer opdateringen bevægelses-detekteringen. Hvis dit smartwatch har været inaktiv i mere end 30 minutter, så går det automatisk i "sleep mode" for at spare på batteriet.

Hurtig nedlukning

De to andre ændringer af systemet har ikke med batteritiden at gøre. Den første er en Smart App Resume-feature, som bevirker, at når du vender tilbage til en hvilken som helst app på uret, så havner du der, hvor du forlod den.

Den sidste ændring involverer måden, du lukker ned for uret på. Google har gjort det nemmere, idet det nu blot kan ske med to klik. I stedet for at browse gennem indstillingerne for at finde "power off", kan man nøjes med at holde power-knappen inde og vælge "power off" eller "restart" på skærmen.

Google oplyser, at beskederne om den nye opdatering vil dukke op på de forskellige enheder i løbet af de kommende måneder, men adgangen til opdateringen vil blive bestemt af smartwatch-producenten.