De 10 bedste GoPro- og actionkameraer i 2018

Action-kameraer er ulig alle andre kameratyper. De er designet til at blive spændt fast på hjelme, surfbræt, biler og andre objekter, og de er små, hårdføre og simple at betjene, med et objektiv, der indfanger verden i video med høj opløsning og i fiskeøjeperspektiv.

Deres lille størrelse og dramatiske førstepersonsperspektivs-optagelser har gjort dem populære blandt ekstremsportsudøvere, som fanger deres eventyr ved at spænde et kamera fast på sig selv eller deres udstyr. De bruges også af TV-producenter, der bruger dem, hvor man umuligt kan bruge et normalt kamera.

GoPro er markedslederen med sine ikoniske firkantede Hero-kameraer, men action-kameraer findes også i cylinderform, som eksempelvis TomTom Bandit. Der er mange at vælge imellem, og du bør ikke bare købe ind efter mørket – tænk over, hvad du ønsker fra et action-kamera, og hvordan du planlægger at bruge det.

Hvis du skal montere kameraet på en hjem, så er det cylinderformede kamera nok det bedste valg. For et bryst-monteret kamera, er det firkantede kamera mere stabilt. Og når det handler om funktioner, har du så i virkeligheden brug for wifi, 4K, GPS eller en skærm? Disse er alle med at hæve prisen, og mens de er uvurderlige i nogle situationer, kan du stadig få gode optagelser uden.

1. GoPro Hero6 Black

Det bedste er lige blevet endnu bedre

Vægt: 118g | Vandtæt: 10m | 4K video: Op til 60fps | 1080: Op til 240fps | 720: Op til 240fps | Still-opløsning: 12MP | Batterilevetid: 1-3 timer anslået

Raffineret design

Glimrende billedkvalitet

Dyrt

Touchskærmen er besværlig at bruge

Selvom det måske udvendigt ligner en mindre opdatering fra Hero5 Black, så er meget ændret indvendigt. Hero6 Black får en ny GP1-processor, der gør det muligt at optage super høj kvalitets 4K-video ved 60fps. Blandt de andre højdepunkter kan nævnes et forbedret billedstabiliseringssystem, samtidig med at Hero6 Black tilbyder et bredere eksponeringsspillerum og præsterer bedre i dårligt lys end Hero5 Black. Kameraet er vandtæt ned til 10 meter, og Hero6 Black har en brugbar 2-tommer touchskærm, stemmestyrring og en opdateret app med QuikStories, der automatisk overfører og redigerer dine optagelser for dig. Hvis du vil have det bedste action-kamera, så er det dette.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: GoPro Hero6 Black

2. GoPro Hero5 Black

Hvis du ikke har brug for det nyeste og bedste, er dette stadig et godt køb

Vægt: 118g | Vandtæt: 10m | 4K video: Op til 30fps | 1080: Op til 120fps | 720: Op til 240fps | Still-opløsning: 12MP | Batterilevetid: 1-3 timer anslået

Stemmestyret betjening

Fremragende 4K-optagelser

Touchskærmen er besværlig at bruge

Ikke meget medfølgende tilbehør

Det bliver måske overskygget af det nye Hero6 Black, men Hero5 Black har stadig meget at tilbyde. Videooptagelser i 4K med op til 30fps giver meget flydende optagelser, mens muligheden for at skyde still-billeder i raw-format giver endnu mere fleksibilitet. Kameraet er vandtæt ned til 10 meter uden brug af en beskyttende kasse, og det er også let at bruge, og med tilføjelsen af en touchskærm bagpå, stemmestyring og GPS er det et af de kameraer på markedet, der har flest funktioner i øjeblikket. Den gode nyhed er, at GoPro lige har strøget $100/£100 af prisen, og dermed er det et endnu mere fristende tilbud.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: GoPro Hero5 Black

3. Yi Technology 4K+ Action Camera

Verdens bedste action-kamera til prisen

Vægt: 93g | Vandtæt: Nej (Beskyttende kasse tilgængelig) | 4K video: Op til 60fps | 1080: Op til 120fps | 720: Op til 240fps | Still-opløsning: 12MP | Batterilevetid: Op til 2 timer.

Skarp 4K/60fps video

Omfattende og simpel app

Ingen monteringsbeslag følger med

Ikke født som vandtæt

Hvis du har vand på hjernen, eller du har brug for at vide prævis hvor du var, og hvor hurtigt du bevægede dig, da du optog en video, så køb et GoPro Hero6 Black. Hvis du derimod er mere interesseret i at spare penge på funktioner, du ikke har brug for, så er Yi Techology 4K+ Action Camera et af de mest simple og bedst designede gadgets på markedet. Alle, der overvejer at købe et action-kamera, burde overveje Yi Technology 4K+ Action Camera, fordi det nærmest er magen til, og på nogen måde bedre end et GoPro.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: Yi Technology 4K+ Action Camera

4. TomTom Bandit

"Ryst for at redigere"-funktionen kunne friste brugere væk fra GoPro

Vægt: 190g | Vandtæt: Stænktæt efter skift af objektiv | 4K video: Op til 15fps | 1080: Op til 60fps | 720: Op til 120fps | Still-opløsning: 16MP | Batterilevetid: 3 timer

Smarte redigeringsfunktioner

Let at montere og indstille

Tungt sammenlignet med konkurrenterne

Kræver skift af objektiv for at være vandtæt

Cylinderformede kameraer er måske blevet umoderne på det seneste takket været GoPro og deres kasseformede kameraer, men TomTom Bandit knækker den tendens. Faktisk har Bandit funktioner, som andre producenter bliver nødt til at emittere efter, hvis de vil følge med den nytilkomne. Med års GPS-erfaring har TomTom indbygget en række sensorer, der ikke blot registrerer lokationen, men også hastighed og påvirkning af G-kræfter, så når disse sensorer opfanger, at der sker noget interessant, begynder kameraet automatisk at optage. Når du er tilbage på værtshuset, og har app'en åben og sluttet, skal der ikke mere end et hurtigt ryst med din telefon til, og app'en vil automatisk redigere dine optagelser, så de er klar til at blive oploadet. Det kan ikke være nemmere.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: TomTom Bandit

5. Olympus TG-Tracker

Den næste generation af sensor-fyldte actionkameraer er ankommet

Vægt: 180g | Vandtæt: 30m | 4K video: Op til 30fps | 1080: Op til 60fps | 720: Op til 240fps | Still-opløsning: 7.2MP | Batterilevetid: 3 timer

Spækket med sensorer

Let at bruge

Tungt sammenlignet med konkurrenter

Ingen automatisk redigering i app'en

Det futuristiske design på TG-Tracker er svært at overse, og kameraet er udstyret med et ultrabredt 204-graders objektiv. Højdepunktet er videoopløsningen, der er 4K ved 30fps, 1080p ved 60fps og imponerende 240fps ved 720p for slowmotionoptagelser. Dette er et actionkamera, der er klar til hvad som helst, og der er endda indbygget et lille LED-videolys. Sensorer er den store nyhed for Tracker, der er udstyret med GPS, kompas, accelerationssensor plus et barometer og termometer, der alle indsamler data fra den kompakte kasse. Oplysningerne kan vises, når du ser optagelserne igennem, og de kan sættes ind i den redigerede video, så du kan vise, hvor ekstrem du er. Derudover er kameraet vandtæt ned til 30 meter, og har indbygget stabilisering, og kan klare temperaturer ned til -10 grader.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: Olympus TG-Tracker

6. YI 4K Action Camera

Et 4K-actionkamera til en lav pris

Vægt: 94g | Vandtæt: Nej (Vandtæt kasse kan købes) | 4K video: Op til 30fps | 1080: Op til 120fps | 720: Op til 240fps | Still-opløsning: 12MP | Batterilevetid: Op til 2 timer

Detaljerede 4K-optagelser

Større touchskærm end på et GoPro

Ingen stemmestyring

For let at tænde og slukke

Hvor ofte tager du dit actionkamera med under vandet? Hvis svaret er ”ikke så ofte”, så kunne YI 4K Action Camera være noget for dig. Mens der er vandtætte kasser tilgængelige, er kameraet ikke vandtæt. Der er dog en stor og responsiv touchskærm, et stort batteri og hurtig filoverførsel. Selvom kameraet måske mangle nogle funktioner, der er rare at have – vi ville inkludere forvrængningskorrektion og billedstabilisering på den liste – så forbliver YI 4K Action Camera en god tilføjelsen til grejtasken hos alle eventyrere.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: YI 4K Action Camera

7. Olfi one.five

Billigt og i ekstremt godt humør

Vægt: 55g (110g med kasse) | Vandtæt: 30m (Kasse medfølger) | 4K video: Op til 24fps | 1080: Op til 60fps | 720: op til 120fps | Still-opløsning: 16MP | Batterilevetid: 1-2 timer

Idiotsikkert menusystem

Sprød LCD-skærm bagpå

Ingen stemmestyring

App'en er basal og lidt klodset

Der er ikke meget, som en Olfi one.five-ejer mangler, på trods af at kameraet koster halvdelen af GoPros topmodel. GPS, stemmestyring og muligheden for at koble den til eksterne sensorer såsom Garmins mange cykel-produkter er blot nogle af de ting, som mangler, men for dem, som simpelthen bare vil fange flotte optagelser, uden at bruge en formue, er der meget lidt at klage over.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: Olfi one.five

8. GoPro Hero5 Session

Æskeformet actionkamera vender tilbage til det basale

Vægt: 74g | Vandtæt: 10m | 4K video: Op til 30fps | 1080: Op til 90fps | 720: Op til 120fps | Still-opløsning: 10MP | Batterilevetid: 1.5-2 timer anslået.

Kompakt design

Simpel en-knaps styring

App'en er nødvendig til justering af indstillinger.

Ingen skærm

Hero5 Session følger op fra Hero4 Session, som barberer actionkameraet ned til det essentielle, men samtidig deler det mange specifikationer med Hero5 Black. Det inkluderer 4K-optagelser op til 30fps, billedstabilisering, stemmestyring og kameraet er vandtæt ned til 10 meter. Den store Optag-knap på toppen starter og stopper optagelsen, så du skal ikke bekymre dig om forskellige programmer og muligheder – det klares alt sammen i app'en (selvom der er et simpelt menusystem, hvis du ønsker det). Tilbage til det basale men optagelser er stadig af samme kvalitet, som du forventer fra GoPro.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: GoPro Hero5 Session

9. Sony FDR-X3000R

Actionkamera med trådløs Live View-skærm

Vægt: 114g | Vandtæt: 60m (Kasse inkludret) | 4K video: Op til 30fps | 1080: Op til 60fps | 720: Op til 120fps | Still-opløsning: 8.2MP | Batterilevetid: 1-2 timer

Billedstabilisering

Trådløs skærm

Dyrt

Live View falder ud

Alle actionkameraer lover nu 4K ved 30fps, men Sony's tilgang handler om mere end blot opløsning og billedfrekvens. Det lille FDR-X3000R's største fordel er Balanced Optical SteadyShot (B.O.SS)-billedstabilisering, der fungerer på tværs af alle opløsninger og optageprogrammer. Der følger også en undervandskasse med, en sjældenhed på markedet, og der følger en skærm med, der er på størrelse med et smartwatch, som gør det muligt trådløst at betjene FDR-X3000R og se optagelserne igennem i real-time.

Så vores dybdegående anmeldelse af: Sony FDR-X3000R

10. SJCAM SJ7 Star

Endnu et 4K-actionkamera der ryster GoPro

Vægt: 58g | Vandtæt: 30m (Kasse medfølger) | 4K video: 30fps | 1080: Op til 120fps | 720: Op til 120fps | Still-opløsning: 12MP | Batterilevetid: 1-2 timer

Lækre 4K-optagelser ved 30fps

Touchscreen bagpå

Ingen billedstabilisering ved 4K

Tøndeforvrængning på stillbilleder

SJCAM SJ7 leverer nogle optagelser, der ser godt ud - særligt i 4K. Dog byder denne budget-GoPro Hero5-rival ikke på de professionelle funktioner, som tilbydes af de største navne på markedet, såsom stemmestyring, GPS og muligheden for at lave hurtige og nemme klip via en app. Hvis du vil have et actionkamera, der leverer stærke optagelser til en brøkdel af prisen, så er SJCAM SJ7 bestemt en overvejelse værd.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: SJCAM SJ7 Star