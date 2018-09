Daredevil sæson 3: Netflix "slipper djævlen løs" og afslører premieredatoen i ny trailer

Daredevil er uden tvivl det bedste Marvel-show på Netflix, og nu har den længe ventede tredje sæson endelig fået en premieredato, som er blevet afsløret i en ny, stemningsmættet trailer.

Matt Murdock (Charlie Cox) har været ude af spillet siden The Defenders-serien fra 2017 - og været formodet død af sine venner i alle de efterfølgende Marvel-shows - men lader til, at han nu er klar til at gøre et comeback.

I traileren ser vi blandt andet en forslået og blodig Matt stå under en svingende elpære i et mørkt rum, og på lydsiden siger han: "Du kan kvæle ondskaben, sulte den, sætte den bag tremmer ... men den vil finde en måde at vende tilbage på - endnu stærkere." Vi får også et kort glimt af, hvad der ser ud til at være Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) i sin klassiske hvide smokingjakke.

"Slipper djævlen løs"

"Der er kun én rigtig måde at bekæmpe ondskaben på…," siger Matt, mens vi ser Daredevil tæve løs iført sin originale sorte maske og det gamle kostume "…at gøre det af med den for evigt."

Tidligere har Matt Murdock altid været stærk modstander af at slå ihjel. Men er det muligt, at Punishers mere dødbringende tilgang til retfærdighed er smittet af på ham? Og vil han virkelig gå tilbage til sit gamle kostume i sæson 3? En ting er sikkert - Matt er klar til at "slippe djævlen løs".

Vi finder ud af det hele, når Daredevil vender tilbage med sin første selvstændige sæson siden 2016 på Netflix den 19. oktober - kun et par uger efter, at Marvels sidste show, Iron Fist sæson 2, landede på streamingtjenesten. Du kan tjekke traileren nedenfor.